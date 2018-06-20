《侏罗纪世界2》：续集电影的所有尴尬，它几乎全占了

文/王伟





不知道你发现没，一个拍成三部曲的电影，往往呈现这样一个规律，即：

第一部：惊艳亮相，口碑、票房双丰收。

第二部：中规中矩，口碑略逊第一部，但票房要高出一截。

第三部：沦为烂片，口碑、票房创下系列新低。

目前来看，重启版的《侏罗纪世界》正在复制这条老路。

三年前《侏罗纪世界》一亮相，就凭借情怀满满的致敬以及部分颇具新意的改编，俘获了包括内地在内的不少全球观众的心。

在票房方面，更是完全压制住同年上映的另一部热门电影 ——《复仇者联盟 2 》。其中，内地票房高达 14.2 亿，全球票房更是达到了 16.7 亿美元，一度跻身影史第五（现已被“复联 3 ”超越）。

三年后，《侏罗纪世界 2 》卷土重来。有意思的是，它再次和“复联 3 ”进行正面 PK 。

目前来看，北美早上映一个半月的 “复联 3 ”全球票房已破 20 亿美元。此番“侏罗纪 2 ”想再次实现赶超梦，恐怕不太容易。

都说打铁还需自身硬，此次 “侏罗纪 2 ”在各方面表现差强人意，更多的还是需要从自己身上多找找原因。

即便不提前作三部曲，就拿第一部《侏罗纪世界》来说，豆瓣 7.6 分，烂番茄新鲜度 71% 。这一部续作则为豆瓣 7.1 分，烂番茄新鲜度 60% ，均出现不同程度的下滑。

究其原因，最大问题还是在于三部曲中第二部的尴尬，统统在这部续集中得到验证。

因为必定会有第三部人类与恐龙之间的终极大战，这部戏从诞生起就注定沦为一部加长版预告片，致使创作上畏手畏脚，不敢有大的突破，过于强调主角光环的作用，可谓带着镣铐跳舞。

影片前半段 “救救恐龙”的格局还算比较大，也是我们熟悉的恐龙电影。后半段则成为古堡密室惊魂片。要命的是，所有的惊悚元素都有一种似曾相识的感觉。

堡中的红衣女孩更是为了存在而存在，甚至可以认为这个角色的意义就是为了最后按下那个拯救恐龙的开关按钮（归咎于 “熊孩子”？）。

至于反派们的智商更是秀下限，大小反派费劲八叉地捕捉恐龙、做基因实验的目的竟然是为了拍卖赚钱！？一只恐龙收益一两千万美金就笑得合不拢嘴。

但这和第一部建造、运营侏罗纪公园的成本相比简直是小儿科。

当时就有网友计算， “侏罗纪公园”开园时需要总共花费 234 亿美元，接下来的每一年还需投入 119 亿美元的基本运营费用……

吐槽归吐槽，对第三部还是很期待的，除了人类与恐龙的对决外，也希望看到能在人类在转基因技术更多的思考，而非这部口头上的泛泛而谈。