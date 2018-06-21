《侏罗纪世界2》：猛龙觉醒

地震时节火纷纷，

海岛生灵欲断魂。

借问餐住何处有，

群众遥指American！

恐龙呲牙咧嘴凶狠迅猛的追杀、人类东躲西藏疲于逃命的套路仍在继续！

然而片方清楚的知道，如果没完没了啃系列传承至今的老本，一方面，猎杀场面越来越难编出新意，另一方面，见惯银幕大阵仗日益挑剔的观众估计很难再被忽悠进电影院了。

事实上，本集动作场面的设计已经明显在吃老本（说的好听点叫做致敬），创意呈现枯竭的疲态。

仅仅玩克隆各式恐龙的花样肯定不够，于是，编导悍然开挖脑洞，打出一张“克隆人”的狠牌！

在各种桥段的暗示下——不，应该算明示（可以参考《异形3》）...

我们忽然发现，小女孩梅西的基因拥有细思恐极的背景：

她究竟是怎么诞生的？

她的DNA组合里是否暗藏恐龙的遗传代码？

她在人类和恐龙之间究竟扮演什么角色？

她在接下来的续集会不会发生变异？

片尾，当所有恐龙被小女孩梅西看似善良之举（实则种族自救？），放生到人类生活环境，去祸害芸芸众生时；

当智商明显超越同类的迅猛龙布鲁逃出生天，站在山头以冰冷目光俯视人类家园时。



我瞬间明白，这画面与新版《人猿星球》，意识觉醒的猿王凯撒爬上树顶，眺望旧金山金门大桥方向的场景，何其相似！

不难预见，一个更加波澜壮阔的侏罗纪世界，正在原始与文明的撕咬中重新开启，在恐龙智力提升后发出的怒吼声中拉开恢宏序幕...

已经沉睡六千五百万年，我失去的地盘，我一定亲手夺回来！

毕竟，这个星球最初的霸主...

不是，

你们，

人类！