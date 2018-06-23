《侏罗纪世界2》：人肉自助餐，感谢您来，欢迎您再来

评分：7.1 / 10分，3.5/ 5分。





侏罗纪系列电影一直都关乎于复活恐龙所带来的灾难性后果与伦理难题，但这个议题到了本作终于告一段落，转而变成，这些复活的恐龙是否应当具备生存的权利。给这些本就该灭绝的食物链顶端生物平权，成了本片的核心议题。

对于这个高度争议性的话题——毕竟恐龙不同于其他危险生物，曾经立于食物链顶端，一旦放生，会严重威胁人类在食物链中地位——侏罗纪世界2既给出了答案，又没有给出答案。这种两面性体现在，男主虽然睡服了女主，让她放弃释放处于有毒气体中的恐龙，就让恐龙们死于这场灾难中，但当小姑娘按下释放按钮之后，他们又默许了这次放生行为，没有采取补救措施。其结果就是，虽然平权运动看似没有获得胜利，但恐龙获得生存权的结果已然达成。当生米煮成熟饭，有没有法律意义上的权利也就显得不那么重要了。

整部电影的故事也是两面的，并不是一个传统的三段式结构。前半段电影算是给上一部侏罗纪世界的剧情交代后续，男女主重回遭到毁灭的主题乐园，去拯救布鲁。这一段的氛围与前作一脉相承，悠扬的配乐也舒缓了岛上恐龙行将死于火山爆发的悲剧情绪。甚至在这一段的结尾，影片大大的煽了次情，制造出其实这些复活的恐龙也很可怜的情感暗示。

直到此时，电影仍旧是传统的合家欢科幻片的路子。但很快，影片进入第二段，导演就开始肆意发挥个人风格。古堡惊变恰好能够形容侏罗纪世界2后半段的情节。狭小封闭空间的惊悚营造是导演的特长，本片在制造惊吓的时候，既使用了最为传统的跳出式惊吓法，来达到最为有效与迅猛的恐怖效果，让观众为之一颤。但同时导演也用把危险与惊惧者同屏展示的方法，达到一种无声的压迫感，这种的心理暗示效果更强，更为持久。但这毕竟不是一部恐怖片，所以影片实际上的恐怖效果也相当克制，意思意思就好。

然而，就笔者来看，影片最恐怖的并非恐怖效果，而是那个小姑娘的真相。她竟然是一个克隆人。复活恐龙成功以后，在动物身上运用基因技术已经不能满足于某些人的需求，最终目光还是投到了人类自身。或许复活恐龙只是一个幌子，一种舆论安全的研究基因技术的借口，真正的目的，可能从一开始都是拯救自己所爱的人吧。当然，关于小姑娘这个点，还存在太多语焉不详之处，本片挖下如此大坑，不知下一部会怎么填上。

另一个大坑就是放龙归山的结果。影片有一个彩蛋，三只放生的翼龙来到了人类城市中。大家或许还记得上一部中翼龙群袭击游客的情节，真可用饱餐一顿来形容。可以预料，那些潜逃到人类聚集地的食肉恐龙们，必然会像进入了超级豪华自助餐厅一样，顿顿大人大肉，撑到食物从食管中涌出来。

影片有好几段关于恐龙平权的剧情，这些桥段和影片整体有些格格不入。影片的主要矛盾仍旧是突破伦理界限的不良科学家同尊重生命与科学伦理的科学家之间的对立，他们的争议点还是该不该把基因技术用于制造我们根本控制不了的生物。在这种背景下，抛出平权的议题并贯穿始终，显得突兀。更何况，连在平权组织工作的女一、女二、男二都认清了现实，可见这个话题真的没有什么讨论的必要。影片特意让一个小女孩感情用事的释放了恐龙，似乎是在说，那些动不动就要平权的人类，就跟这个小女孩一样，做事不过脑子、不计后果，只图一时之快，但处理灾难的从来不是他们，一旦出了事，这些人就事不关己了。

大错已然铸成，下一部电影将会是真正的侏罗纪的世界。人肉餐厅，感谢您来，欢迎您再来。

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文：史歌

2018年6月23日