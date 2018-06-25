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《猛虫过江》女版灭霸现身 小沈阳导演新作是成是败？

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2018-6-25 16:38:26

#猛虫过江/A strong insect crossing the river(2018)猛虫过江
A strong insect crossing the river
(2018)

       昨天去电影院看了这部具有东北特色的影片《猛虫过江》，首先对于这部电影来说，东北的风格更是不用多说了，片中很多熟悉的《乡村爱情》系列的少许演员参演，而且依旧是本山大叔的喜剧风格，只不过这部电影从故事上来说，其实是很老套的，甚至说没有新意了，片尾最后的两次反转，其实是能给到人一个惊喜的同时，却也是惊讶，但是似乎观众早已经通过演员就已经想到了这点。金士杰饰演的达叔，暂且就不说在戏中是如何的，但是就本人以往的观影经验来说，其实谁是最后的BOSS，一下便让人猜中了，金士杰在其他众多影视作品中，尤其是电影中，都是饰演反角。而这部《猛虫过江》也是如此了。

         这部电影是小沈阳第一次担任导演，那么就全片看来，虽然说演员看上去合情合理，但是东北风+台湾风的双重风格还是让观众有些接触不了，大大咧咧和小家碧玉虽然说是能碰撞出火花，但是总有一种说不出的怪。这部影片，其实作为导演的小沈阳是已经很上心了，唯一一点，值得称赞的，便是这影片中无处不在的细节部分，都说细节决定成败，那么，可以了。就是因为该片的细节诸多，也在如今《侏罗纪世界2》的大片辗轧下，也取得了不菲的票房成绩。也算是一部成功的作品了。

     要说起感情戏，虽然说初见的是我们大家都熟知的《我的少女时代》中的女神宋芸桦，有着清秀的面孔，还有曼妙的身材。而两人的感情戏其实在片中并没有太多的表现出来，两人只能说是同甘共苦的哥们，甚至就是跟爱情压根不搭边，而硬生生的，在结尾却是来了一句“我爱你”未免显得有些唐突了。按照正常的恋爱关系发展逻辑来说。两人的关系不可能这么快就到那个地步了。除了发现自己身世的小沈阳，猛然间成为了五湖集团的少董，而最重要的是，经历了一连串的事情，同乡从追逐，背后的黑暗势力，这些都是成为了他人生道路上的一道道阻碍。更是解谜的一个过程，而就在这过程中，所有的喜剧要素显得并不是那么直接，而是有些牵强。或许，这也是中国喜剧的通病，它不像国外的喜剧，甚至是国外的大片中，让你笑的毫不费劲，让你笑的没有任何准备。而国产喜剧仿佛是为了做喜剧而喜剧，台词、情节的设计还是有待提高的。当然，这不是针对这部影片的，而是对整个喜剧市场的把控。

    女灭霸在线？这算的上是，让所有人联想到《复仇者联盟3》中灭霸的场景了，没错，小沈阳的老婆，沈春阳在片中作为守码头的铁山，可谓是女汉子一个了。而表演却也是相当的出演，一只手戴着灭霸的手套，时不时就捏碎酒杯酒瓶，这不由得让我想起，《复联3》中的灭霸，时不时就攥紧拳头，释放出能量，只不过这手套没有那无限宝石。这个梗，其实在这里出现，完全就是奔着搞笑来的，那么目的达到了。每个人在片中的命途坎坷，都有着自己的个性和命运，在人物刻画这一点，小沈阳还是做的很不错的。初次当导演，或许这是一件值得尝试的事情，但是就如今看来，这部影片或许对部分观众负责了，但是也对票房负责了。如今的喜剧片是越来越少，影视市场的繁杂，让这些喜剧片产量低了很多，而《猛虫过江》后所曝出的“沈腾”的彩蛋中，也正是为即将上映的《西虹市首富》助阵宣传了。

     尬笑喜剧，拙劣演技，大杂烩，或许是观众对这部影片的看法，但是如果取得一个很好的票房，那么喜剧的市场上，不融合飙车、励志、黑帮、斗争、械斗、警匪、逆袭这些因素，又岂能成功呢？（文：编剧高喜顺  未经许可 不得转载 违者必究

4.5 

猛虫过江 (2018)

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猛虫过江/A strong insect crossing the river(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/7056267/blog/8041563/
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