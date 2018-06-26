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《恐龙》：白垩纪恐龙的求生之路

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2018-6-26 17:33:39

 

 

前段时间，《侏罗纪世界2》在大家的热烈期待下登陆中国院线。然而看目前整体的口碑反馈，说不上有多差，但也没能达到第一部的享誉度。

 

其实“侏罗纪公园”这样的题材真的不好开发，因为在人类和恐龙的较量中，只能你死我活；只要有一方获胜了，故事的延续空间就会被框死。《侏罗纪公园》第一部是由美国科幻小说家迈克尔·克莱顿同名原著改编的，原著也只写了两部就没再延续情节。倒是电影在技术和市场需求的依托下，名正言顺地不断为题材续命。

 

相比《侏罗纪世界2》这个“强行续命”的产物，今次要说的一部电影更值得向大家推荐，那就是迪士尼2000年出品的完全由恐龙担任主角的电影——《恐龙》。

 

 

额对，片名就这么简单，就叫“恐龙”。香港译名还煞有其事地在后边加了“世纪”二字。不过从内容来看，《恐龙》就够了，因为影片的内容就像片名一样，纯粹简单，但不失记忆点。

 

说《恐龙》内容简单纯粹，是因为它主要就讲了白垩纪恐龙生存大迁徙的一个过程，而且全片只有80多分钟。不过影片节奏不急不缓，每一个画面、每一段音乐都不被浪费。你可能记不住片中恐龙们的名字，但你会记住他们为了生存在旱地挖出水源、在洞穴扒开乱石堆的情景；除了恶魔一般的食肉牛龙，其他的恐龙角色都很鲜活，哪怕是看似不近人情的大迁徙队伍头领也有着恻隐之心。而且在这个过程中，恐龙与恐龙之间的团结互助真的特别动人。

 

 

 



 

当然相对于内容，制作技术是《恐龙》更大的看点。虽然这部电影以恐龙（以及狐猴）为主角，按理说偏向于动画片，但实际上，影片不完全是以CG技术制作而成的。《恐龙》制作组先在美国的塔希提岛和夏威夷岛取景拍摄，后期加入CG动物和部分特效细节。这样一来节省了场景建模的时间和精力，另一方面也让场景的真实度更可信。当然这也对CG动物的核查技术要求更高，不过从成片来看，整体的视觉效果很棒，尤其雨中食肉牛龙的现身那段，光影匹配和CG角色与实拍环境的融合不能更逼真。

 

也许有人说，迪士尼出品，必定低幼——不少人也会以此为理由抗拒迪士尼出品的电影。其它的作品笔者说不准，但《恐龙》绝不是一部专门捞小孩子票钱的电影。它没有深刻的内涵，是因为影片制作技术的投入需要以高票房还本，不能做得太曲高和寡。但这也不能说明它是一部侮辱智商的电影。尽管有一些科普上的BUG，但角色和情节并不弱智，叙事很认真。《恐龙》只是一部纯粹的老少咸宜的电影，技术上的突破只是为了让观众更有代入感，但归根到底，还是想给观众带来一个美好的光影体验。

 

 

暑假将至，笔者在此向大家推荐《恐龙》这部纯粹而用心的佳作。如果你对《侏罗纪世界2》失望的话，这部“白垩纪世界”或许是不错的选择。

 

（本文首发于公众号“电影疯人院”，微信号：dianyingfengrenyuan。欢迎关注。）

 

 

7.3 

恐龙 (2000)

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恐龙/Dinosaur(2000)
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