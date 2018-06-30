《我不是药神》：社会欣欣向荣，好日子指日可待

评分：8.1 / 10分，5/ 5分。





几经改名，最终定为这个同《我不是潘金莲》结构相同的名字，其实本片想表达的核心议题，竟也同潘金莲一致。

先来说说最重要的问题，这部影片好看吗？这也是笔者在知道这部影片后一直疑惑的问题，毕竟这种关于社会民生的电影，很容易走入各种极端。看完本片，答案非常简单，本片那是相当好看。各种荤而不腻的段子时常把笔者逗笑，到感人处，笔者又数度落泪，同时也被影片抛出来的社会问题带入了思考之中，看完之后还和不少影迷朋友热烈讨论。能够引发观众强烈而广泛讨论，这部电影的目的达到了，让观众有笑有泪，看完甚至拍手叫好，自然是佳作。

看完本片之后，再也不能说中国拍不出较为深刻的社会话题电影。很多无能的导演老是迁怒于审查制度，觉得那群吃闲饭的总是挡着地球转，干涉创作自由，影响了他们创作出深刻的社会题材电影。但实际上，这部电影的导演非常精明，在不触犯审查的情况下，让自己的作品发人深思，赤裸裸的抛出了非常敏感而尖锐的社会话题。同时，就如这类电影的惯例，影片结尾自然会有一些较为主旋律的片尾字幕，作为价值导向的说明文字。本片也没有故意甚至刻意的制造出这些文字和影片正片内容的鲜明对立，反而有意的让影片慢慢朝着那个方向自然过渡过去，到结尾的时候，我们并不会觉得唐突。

影片的一开场就明说，虽然改编自真人真事（但并未说明改编自谁的事迹），故事和人物却是原创，观众们不要对号入座。这是一种高明的规避未来潜在风险的手段，如果冯小刚的《手机》也能在影片前加上这么一段，恐怕也不会被一些别有用心的人抓住把柄了。整个故事套路非常明显，整体的走向也比较容易预测。换句话说，本片并不以叙事来作为核心卖点，而是故事背后的话题以及那些主要角色。

王传君不去蹚爱情公寓大电影的浑水是明智的决定，不仅仅是他，徐峥、王砚辉、周一围等一众演员的演绎都非常到位，故事对于这些角色的塑造也非常鲜明。这群假药贩子，是非常典型的“谋财不害命”式的商人，他们想赚钱、甚至冒险违法，但并不违反道德良心，甚至他们还非常仗义。徐峥和王砚辉饰演的两个假药贩角色之间的互动就特别体现了这种凌驾于法律之上的道德境界，徐峥给王砚辉的跑路提供帮助，反过来，王砚辉也并不出卖徐峥。就像王砚辉最后说的，他虽然贩卖假药，违反了法律，但是被他的假药延续生命的白血病患者，没有一千也有五百——他自认为在做一件江湖义举。对于假药链条中最上游的印度政府与假药厂，影片也给出了一种江湖式的认同，为什么印度政府会默许并纵容国内生产仿制药呢，那必然也是出于国家利益与对人民生命的考虑——我们的初衷是救人，但这并不妨碍我们借此赚一笔钱，比起那些正版药的厂商，这些仿制药厂可能更觉得自己对得起天地良心。

许多人说本片是中国版的这个，是中国版的那个，但实际上，他都不是，他不是那些影片，也并非想复制某些影片所引发的巨大社会与法律效应。其实这部影片上映的时机相当巧妙，如果留意过影片最后的字幕文字会发现，2018年出台的新政策，已经把这类特效药纳入医保范围，并免除了高额关税。换句话说，这部影片的目的就是为了呼应国家医改新政，起到宣传喉舌的作用，同时想看看社会舆论的反响。电影并没有真的触及到问题的实质，为什么正版特效药那么贵，那是因为研制药物的时间成本和试药成本实在太高，而国内又缺乏研制这些药物的能力，也不愿意像印度那样，冒天下之大不韪去公然仿制，最终只能依靠那些民间义士。电影仅仅呈现了过去的医疗现状，让观众看到问题，然后便是从官方立场给予希望，告诉大家政府已经有了动作，并在今年迈出了实质性的一步。我们的社会必然会越来越好。

这部电影曾经叫中国药神，后来又改名叫印度药神，最后定名为我不是药神，采取这种非常中庸而隐忍甚至有点甩锅味道的命名。这既是影片中角色的态度，更是电影导演的态度。影片涉及的话题如果要引申开去，那会相当敏感，连徐峥都不断高呼大家不要过度解读，借题发挥。

影片中的警察形象令人印象深刻，恪守底限的警察局长与体恤民情的刑警干员，兼顾了法律和人情双重角度。中国自古就是人情社会，单纯死板的讲求法治是不现实的，始终都摆不脱人情的干涉，而本片就把非常矛盾的双方处理的相当和谐，或许这就是官方的表态。

一开始笔者说本片核心议题与我不是潘金莲一致，就因为此。两部影片都不是要辛辣讽刺或者展现社会有多么阴暗，反而是透过一种非常典型的社会现象，去表达官方的立场，去宣扬官方的最新动作。最终，两部电影都表达出同样的期待，国家高层深切关注民生问题，并且在过去许多年已有所行动，未来势必越来越好。

（更多精彩内容，尽在史歌吹壳子。关注微博：Mosquito史歌，公众号：shige_show）

（史歌出品，原创文章，未经授权，不得转载。）

文：史歌

2018年6月30日