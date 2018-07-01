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印度是一个道德沦丧的国度？印度人这一把自黑的凶！

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2018-7-1 20:45:42

尽管曾借着好莱坞的东风，宝莱坞实力派明星伊尔凡·汗曾多次登陆中国的大荧幕，如《少年派的奇幻漂流》、《侏罗纪世界》、《但丁密码》等等，但是他并未给中国观众留下太深刻的印象。

 

直到今年四月上映的《起跑线》中，他所扮演的那个为了女儿能进名校，不惜上蹿下跳好一通折腾的父亲，引发了中国万众父亲母亲的巨大共鸣，人们这才记住了这位来自印度的大眼睛演员。

 

 

正当众多印度影迷期待着伊尔凡能像阿米尔·汗一般在中国市场发光发热之时，他却被查出得了神经内分泌肿瘤，不得不出国治疗静养，迅速退出了公众的视线，目前仍没有进一步消息。

 

唯一值得欣慰的是，他的新片《勒索》还是照常上映了。

 

 

片中，伊尔凡扮演的是一名厕纸推销员，名叫德夫。

 

德夫的妻子莉娜长得很美，但他并不感到幸福，因为莉娜除了为他做饭之外，就只关心家中的各项费用有没有及时缴纳，从不会对他嘘寒问暖，亦不会和他谈心聊天，漂亮的脸蛋上总是挂着冷漠。

 

 

他们好比同一屋檐下的两个陌生人，靠的这么近，却又离得那么远。

 

苦闷的德夫，每天下班后都在办公室玩游戏，很晚才回家，如此待到他回家，莉娜已经上床了，他也就不用面对她那冷冰冰的脸了。

 

 

然而，德夫还是忍不住从厨房墙壁的缝隙里偷窥躺在床上的莉娜，因为睡着的她，神态柔和，温情脉脉，看起来好美，这让德夫不由得溢出满满的爱意，却也万分失落，看起来莉娜的冷脸是专门为他准备的。

 

 

某日，德夫听从同事的建议，提早回家，打算送花给莉娜，以期制造惊喜来挽救自己的婚姻。

 

然而德夫回家后，发现妻子竟已早早上床，他习惯性的向厨房墙壁的缝隙里望去，看到妻子和一个陌生的裸体男人正在床上有说有笑。

 

 

德夫被绿了。

 

他先幻想自己冲进去用台灯砸奸夫，

 

 

后假想自己冲进去用刀戳死了奸夫，

 

 

但最终什么也没做，悄悄离开了家，维持了婚姻的表面和谐。

 

 

随后，德夫侦查到了奸夫的信息，他叫兰吉特，一个娶了富家女的软饭王。

 

由于预期的薪资没有拿到，几张账单又催的紧，德夫突然萌生一念，发短信去勒索兰吉特。

 

 

经济上极度依赖妻子的兰吉特慌了手脚，只得以做生意之名向妻子讨了一笔钱给德夫，没曾想，岳父识破了兰吉特的谎言，暴打一顿后，限定他快快把钱还回来。

 

情急之下，兰吉特匿名去勒索莉娜。为了不让事情败露，莉娜只能谎称要给父亲做身体检查，向德夫讨了一笔钱。

 

 

于是，兜了一圈钱又回去了，但是勒索却远没有结束，而是在德夫、兰吉特、莉娜三人间不断循环，并且随着牵扯的人越来越多，事件也不断升级，最终闹出了人命。

 

德夫发现自己摊上大事儿了！

 

整个故事堪称荒诞离奇，且充满了黑色幽默和讽刺意味。

 

由于花卉市场早已关门，德夫不得不从墓地偷了一束玫瑰，这束用来悼念死者的花，正好赶上祭奠他死去的婚姻。

 

 

兰吉特在岳父的逼迫下，打算变卖家当来筹钱，却发现家里每一样值钱的东西都是岳父送的，这正是他软饭式婚姻的最佳写照。

 

当然，影片中最大的讽刺是，但凡德夫、兰吉特、莉娜三人中有一人敢于撕破自己虚假的婚姻，勒索都会终止，然而为了欲望，他们全都选择了欺骗。

 

莉娜为了维持世俗的婚姻体面，选择欺骗德夫；兰吉特为了经济保障，选择欺骗妻子和莉娜；德夫为了留住对莉娜和婚姻残存的希望，选择自己骗自己。

 

 

随后卷入这起循环勒索的人，也无一不是为了欲望，在不断的撒谎。

 

这其中，最可怜的就是德夫，毕竟还有什么比自欺欺人更可悲？于是，他也就成了片中那只绝望惨叫鸡的持有者，却还不如这只鸡，他甚至不敢为自己的绝望发出惨叫，面对婚姻的失败，他只能通过偷别人办公桌上的妻子照片，并贴到厕所里，来发泄自己的不满。

 

 

不过，影片并不仅仅局限于描摹一个纠缠在欲望与欺骗中的都市群体。

 

德夫的老板整天鼓吹节约用水，甚至大肆打环保广告，其实他只不过是想推销自家的厕纸，为了获得利益，他甚至打算在产品发布的当天，要切断整个地区的供水。

 

 

而相关部门的官员，则在收取了贿赂后，居然答应了这一无理要求！

 

无良商人对消费者的欺骗，腐败官员对民众的欺骗，这背后亦是欲望在驱动，但可怕的是，当商人和官员这两大手握众多社会资源的群体，也沉溺在欲望与欺骗中时，整个社会和国家都会沦丧。

 

在片中，我们能看到印度社会依旧十分注重婚姻，莉娜和德夫的婚姻甚至还是一段包办婚姻，但是很多人已经不再尊重传统的婚姻道德，兰吉特如此、莉娜亦是如此。因此，德夫抱怨，“婚姻在农村是庆祝，在城市是悲哀。”因为城市总是抛下传统的前哨站。

 

 

与此同时，传统糟粕却依然根深蒂固。物化女性比比皆是，男人可以嚣张的谈论女同事是否是处女，并将其视为可以随时享用的物品。

 

 

而当一个女人死了，警察居然对嫌疑犯说，“你怎么敢杀一个处女？！”女人在印度社会的价值，仍然在用一层膜来衡量。更夸张的是，片中似乎还有女人嫁给了狗。

 

 

可见，现代文明的价值理念也没跟上。

 

不但如此，它的负面影响却处处显现。兰吉特去买枪时，每一把不同价格的枪，居然都能对应一部热门的宝莱坞电影，暗示着影视暴力文化在印度社会的渗透。

 

 

片中，德夫老板的台词“在印度，一切皆有可能”是对这种种乱象的最好阐释，而乱象背后是印度社会自上而下道德全面沦丧后的毫无底线。

 

影片真正想要临摹的其实是整个印度的现状。

 

海报上，德夫和绝望惨叫鸡的合影，象征着人们对这种现状抱有的绝望心情，却又自欺欺人的态度。

 

 

印度政府一直宣传自己是世界上最大的民主国家，印度人民也十分自豪于此。

 

然而，近8亿的文盲人口（2014年数据）、《2017全球饥饿指数》几近垫底的第100名排名（一共119个国家）、全球5岁以下儿童死亡人数最高的国家（2016年数据）、平均每22分钟发生一起强奸案......这一系列可怕的数据，都像是在打印度人的脸。

 

最大的民主国家？更像是自欺欺人！

 

而片中，收受贿赂的官员办公桌上，放着的“三不猴”则显然是对政府的讽刺与问责。

 

 

最终，德夫在循环勒索事件中，赢得了最后的胜利，顺利脱身。

 

他几次克制冲动，没有因为愤怒而实施暴力行凶；就算勒索，也总是需要多少要多少，从不会增加额外数目；即便妻子对自己不忠，但面对岳父看病花钱的局面，依然慷慨掏了腰包。

 

德夫并不完美，也做过错事，但道德始终是左右他行为的最大推力。让他胜出，可以说，表达出影片对道德回归的嘉许。

 

 

脱身后的德夫，面对心怀悔意的妻子发来的信息，选择了删除她的联系方式。一番波折后，德夫终于明白，自己骗自己毫无意义，已经死亡的婚姻就让它死去吧！这也是影片给印度社会的一种忠告，面对残酷的现实，永远强过自欺欺人。

 

影片的缺陷十分明显，循环勒索案并没有抡圆了，后半段处理的比较潦草。但是，故事深刻的意义以及独特的幽默感，让这部作品还是值得一看。

 

最后，祝愿伊尔凡大叔能早日康复！



首发于 巴塞电影App

标签： 印度电影(494)

勒索 (2018)

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勒索/Blackmail(2018)
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