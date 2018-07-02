黄晓明好莱坞初探，心痛斗志共存的眼神

从豆瓣网上常年霸居榜首的《肖申克的救赎》就可以看出，从监狱里逃出生天的影视题材和充满了人性之光的主题最是让观众觉得百看不厌，人们喜欢看手无寸铁的英雄与冰冷的现实搏击抗衡，凭借一双赤手空拳全力夺取人性的胜利。



《金蝉脱壳2:冥府》以一座越狱难度更高、困难全面升级的监狱“冥府”为故事背景，讲述了黄晓明饰演的硬汉周树在这机关重重的人间炼狱竭力逃出生天的惊险故事。华人在动作类型片中能够做到不打酱油已经实属不易，这次教主黄晓明不但全程霸气carry全场，而且从头至尾都是英文原声没有任何配音，足以见得这一次黄晓明在角色塑造方面可谓是下足了功夫。

电影《金蝉脱壳2:冥府》在剧情的故事走向上可以说是五年前上一部《金蝉脱壳》的延续，当年的《金蝉脱壳》既让人记住了史泰龙和施瓦辛格这对“难兄难弟”，也至今对这一传说中的超级监狱“坟墓”心有余悸。而这次在《金蝉脱壳2》中的监狱已经不只是阴森可怖的“坟墓”，而是直接深入地下更深处，成为了一座名副其实的“冥府”。在这里，负责管理监狱的已经不是人类，而是一群被编入完美程序、行事滴水不漏的人工智能机器人，这种未知的神秘感让原本就阴森莫测的冥府显得更加令人窒息。这一次黄晓明饰演的越狱专家周树为营救表弟马雨声而身陷囹圄，尽管全程冷漠脸，却不动声色地演出了铁血硬汉的思维之缜密与行动之敏捷，黑眼睛黄皮肤的人物设定自然让黄晓明成为了好莱坞动作片中一抹不可多得的亮色。

在《金蝉脱壳2:冥府》中，黄晓明最抓人的莫过于那义无反顾坚毅到底的眼神和从始至终流畅地道的英文原声了。从此前屡遭诟病的“闹太套”标准中式英文发音，到如今在好莱坞电影中驾轻就熟全程狂飙英文，据说黄晓明在电影开拍前就开始学习英文，整个电影拍摄期间，英语进步很多。

在影片剧情中，周树曾经对在狱中备受折磨的表弟雨声说过，记得吗，从小到大你始终是比我更能坚持的那一个。这句话与其说是事实，倒不如说是带有更多的鼓励性质。一直以来，身为哥哥的周树始终承担着更加沉重的责任，只为了让表弟能够潜心研究科学，为表弟提供一个坚实安定的庇护所，而周树自己却在无数次残酷试炼中身经百战，不遗余力地思索如何从重重困境中逃出生天。他的冷漠脸是局外人难以看透的保护色，眼神中的坚持早已注定他会在这九死一生的越狱大计中竭尽自己的全部心力，实现对于亲情与人性的守护。

尽管《金蝉脱壳2:冥府》在故事剧情上有难以规避的硬伤，但这个锅让全程演技在线的黄晓明背就显得着实不太公平。全程流利英文配上会说话的眼神和拳拳到肉的实力派演技，黄晓明以令人惊艳的水准提升了全片的档次。