《切尔诺贝利：禁区》：时间是不会原谅改变它的人的

这几天，全世界人民的目光都投向了俄罗斯，因为全世界最顶级的体育赛事——国际足联世界杯在此举行。而上一次在俄罗斯的土地上举行如此重要的世界级赛事还是在1980年，当时的苏联政府在莫斯科举办了第22届夏季奥林匹克运动会。虽然在举办期间，因为苏联入侵阿富汗而导致了迄今为止奥运史上最大规模的一次抵制活动，但在那届奥运会的闭幕式上，吉祥物小熊“米莎”留下的眼泪却被大家所铭记。





巧合的是，我这几天正在看一部俄罗斯电视剧，在剧中也出现了莫斯科奥运会吉祥物小熊“米莎”的形象，不过这部电视剧讲的却不是1980年的那届奥运会，而是在奥运会六年之后所发生的一件世界级悲剧，这部剧的名字就叫《切尔诺贝利：禁区》。





1986年4月26日，苏联的乌克兰共和国切尔诺贝利核能发电厂的4号反应堆发生严重泄漏及爆炸事故，这次灾难所释放出的辐射线剂量是广岛原子弹的400倍以上。辐射尘随着大气飘散到前苏联的西部地区、东欧地区、北欧的斯堪地那维亚半岛。其中乌克兰、白罗斯、俄罗斯受污最为严重，320万人受到核辐射侵害，2294个居民点受到核污染，800万公顷土地成为放射性尘埃降落区，核心城市普里皮亚季至今仍因为超高辐射而成为一座无人居住的“死城”。





而这部名为《切尔诺贝利：禁区》的俄剧所讲述的故事正是跟这次震惊世界的核泄漏事故有关，它讲述了五个少年为了追回财物，跟随一名小偷的足迹一路从俄罗斯首都莫斯科来到了乌克兰的无人区普里皮亚季，却在这里发现了一个可以进行时空穿越的机器。迫不得已之中，他们通过机器穿越回了1986年切尔诺贝利核事故发生的前一天，好心的他们试图警告当时的人们阻止事故的发生，却因此引发了一连串的反应，最终把故事推向了一个不可思议的结局。





再吹这部剧之前，我先想吐槽它。我们都知道，俄罗斯人是在冰天雪地中喝着伏特加成长起来的战斗民族，不管做什么事都特别得“硬”，比如坦克开上大马路、没事追着野熊跑等等，而这种特别硬的风格也被他们带到了电视剧中。对于科幻影视剧来说，很多细节都是需要特别仔细地研究打磨的，但在这部剧中你看不到这一套，很多由穿越所引发的时间线混乱和bug等就这么被大踏步地略过，根本不在乎观众回不回去抱怨，充满了浓重的“俄式浪漫”。

但是，也别以为俄罗斯人这么“硬”的风格还以为全剧是“社会毛子哥，人狠话不多”的路数，这部剧中的角色们反而是特别能唠，甚至有些絮絮叨叨，这也是好多人在看到该剧的第一季前三集的时候就弃剧了的原因。而更令人崩溃的是，在第二季中有几集是发生在美国的，这时剧中就出现了一个大叔的旁白，在一边嘚吧嘚吧的把所有人用英语说的台词都翻译了一遍，甚至连出现在画面中的广告标牌他也读一遍，让人不得不怀疑，俄罗斯人是不是看啥外国东西都得先“译制”过来。

吐槽完了，就该好好夸夸这部剧了。

看过电影《蝴蝶效应》的朋友在看这部电视剧的时候一定不会感到意外，因为两者在内容是非常的相似，都是反复穿越希望改变历史进程改变个人命运的故事。而对于《切尔诺贝利：禁区》这两季的内容来说，第一季的结尾其实已经点名了主题，那就是物理学家安东诺夫对男主角巴沙说的那句话：

“时间是不会原谅改变它的人的”

相信我们每个人都曾无数次的幻想过，如果自己能够穿越回某个历史时期，一定会凭借着自己的聪明才智去改变历史进程的，而这部剧就告诉我们，就算我们的妄想真正实现了，那整个世界的时间线也会随之改变，到头来事情并不会变得更好。





从《蝴蝶效应》中我们就能看到，男主一次次回到过去改变了自己和身边人的命运，但每次改动所引发的蝴蝶效应都使得一切走上了更加偏离的轨道，最后男主才发现，那个一直不停穿越时空，想要改变他人命运的自己，才是这个时间线中最不应该存在的。

而《切尔诺贝利：禁区》则更是技高一筹，除了第一次是被迫穿越外，主角的每一次穿越时光，除了为救朋友，更是为了拯救其他无辜的群众，但不管目的有多么正义，改变了时间线就必将遭受惩罚，而最后的结果并不是男主把自己从时间中抹去，而是与时间线融为了一体，这种永不解脱的苦，才是真的要命。

刚才也提到了，主角每一次穿越回过去，其实更多的是为了拯救成千上万受核辐射所影响的无辜百姓。而在一次次的穿越中，我们也看到了，在俄罗斯人的内心深处，对苏联时期的复杂感情。有一句关于苏联时期的流传很广的话，叫“忘记苏联是没良心，想要恢复苏联是没脑子”，我觉得这句话在本剧中也得到了很好的体现。





在第一季中，主角们在现实时空中时，画面色调基本都是冰冷的，但当他们回到1986年的苏联，画面中却充满了暖色调，一种令人怀念的情感涌上心头，我想，这是我们这些九十年代之前生人的朋友所都能体会到的。而之后出现的克格勃、还有时间线改动后繁荣富强的苏联，也都在伟大繁荣的背后透出一股阴森可怕的气息，让人不得不想到我们曾无初次在影视作品和书籍中看到的那种“有口不能言”的恐怖历史。

在这里，我想说一说这种通过不停穿越去改变历史的表达方式，《蝴蝶效应》也好，这部剧也好，我们看到的都是主角一次次穿越时间，一次次改变世界，却让一切变得更糟糕，自己不得不付出代价的故事，其实说白了，这都只是通过一种艺术方式来告诫我们要珍惜眼前。

我们现在所做的事、所拥有的人、所做出的决定，看起来都是那么不经意，但其实它们已经深远的影响了我们自己的命运，如果回首人生你会发现，其实我们人生中所有重大的变化，最初都只是微不足道的一个动作、一句话和一个决定。穿越时间回到过去是不可能的，而就算有可能，这些影视剧也告诉我们，穿越只会让事情变得更糟，所以，珍惜当下，才是我们唯一能够改变命运和时间线的“手段”。





可以说，虽然这部俄罗斯电视剧很毛糙，但设想十分大胆，几次穿越之后所营造的世界观足以让我们惊叹，比如苏维埃最高总书记弗拉基米尔.普京、北方美利坚合众国工农代表贝拉克奥巴马什么的，而且整部剧都充满了铁血与温柔并存的俄式浪漫，我敢保证，在熬过了前三集之后，你会忍不住一口气把它全看完。

目前本剧已经出了两季，共16集，剧集已经完结，但是拍了一部拥有四个结尾的长电影（跟《蝴蝶效应》的手法一模一样！）将会在今年或明年上映，让我们共同期待吧。



