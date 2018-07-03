《镰仓物语》：真可惜，这片子没能激起中国类型电影的羞耻心

失望！很失望！相当失望！——这是笔者看完《镰仓物语》后的第一感受。

亏笔者等这片子引进长达将近半年，亏笔者找正版资源将近一个月，结果就等来这么一部泛泛之作？！

别拿什么“不要要求有内涵”“不要拿成人的要求衡量”来瞎怼，在看电影之前，笔者就尽可能放低姿态了，因为笔者明白对于这类电影而言，天马行空的想象力才是关键，想象力不够丰富的话或者表现手法不够凸显的话，这片子的可看性就降低了一半。偏偏《镰仓物语》有想象力的段落都集中在了预告片当中，几乎是影片全部的奇幻段落，而且除了变身和灵魂出窍的梗，其他的都不醒目。也别说日本鬼怪传说和现代文明的混搭就是想象力的体现，除非这是你第一次看奇幻片。想象力不足就算了，至少也得表现得有趣活泼啊！《星际特工：千星之城》的世界观也不够新鲜，模式也老套，但至少前面的情节拍得刺激有趣啊！可是影片整体节奏寡淡得连奇幻段落都显得多余。有人说最后救妻子的戏码基调突变，显得格格不入，笔者能说如果没有这段营救戏码，整部电影都看不下去了好吗？

也许还有人会说：“这部电影看的不是奇幻，是情感。”情感是吧？那么请问片中哪一个人物的情感让你印象深刻了？拿大师的文艺片和《镰仓物语》比，是有点欺负影片的导演兼编剧山崎贵，那就看看山崎贵之前口碑最高的电影系列《永远的三丁目的夕阳》，三部曲每一部都以一个小人物的经历为主线，其他配角与主角互动，主线与支线相辅相成，配角启发主角成长，主角的成长感染了一种配角，即使笔者在此不剧透，当你看了这三部曲之后，也会记住片中一个个鲜活的人物和他们的心路历程。《镰仓物语》也想讲人与人之间的情感交集，但动情点往往毫无铺垫，有一处想一出，来匆匆去匆匆，而且这还只是单线叙事的电影，自然也无法靠结构弥补情感刻画的这一不足，比如向男主角约稿的主编一开始就只交待了他宿醉的习惯，当他去世后，向死神乞求多陪家人一段时间，笔者是懵逼的——他的家庭是怎么个情况？后来主编家人身上也没体现失去他之后的影响，主编变成妖怪后一生气就变形，反而显得他不像个好丈夫好爸爸。男女主角的夫妻情更加莫名其妙，直到那场营救戏笔者都没get到男主角赴汤蹈火的必要性。

说到男女主角……只能说，男女主角的人设和选角是影片最有想象力的地方了。男主角是小说家兼侦探，女主角是看着小他至少十岁的家庭主妇，本来化学反应缺乏充分条件，居然找了堺雅人和高畑充希来演这一对夫妻？！！！难怪都成夫妻了，女主角在片中还一直管男主角叫“老师”，明明看着像师生更多嘛！而且似乎堺雅人也不太乐意和这样的演员搭戏，反正演的也是高智商怪才，就当古美门来演，各种颜艺大放送，但一方面照堺雅人这么演，反倒差点把一些煽情的泪点演砸了，另一方面高畑充希从头到尾都一副天然呆的样子，和堺雅人飚不了表情包，再加上散漫的情节和有一处想一出的情感刻画也没给他们充分的表演空间，于是影片虽不成笑话，但也没有了《永远的三丁目的夕阳》那样的水到渠成的扎心高潮，甚至也没有了导演处女作《打机王》那种接地气的纯粹感动。

这还没完呢！多事的笔者还查了下影片的相关资料，结果查到了这么一段文字：

“原著为西岸良平1984年开始连载的超长人气推理漫画《镰仓物语》。至今已销售900万册。故事以镰仓为舞台，讲述推理作家一色正和（堺雅人）与年轻妻子亚纪子（高畑充希）不仅遇到千奇百怪案件，还解决妖怪、幽灵等问题。”





啥？推理向改温情向？这不是魔改吗？！这让笔者想到了前段时间看的国内社交网络疯传的韩国同类电影《与神同行》，都是漫改电影，原作本来都挺有意思，《与神同行》由寓言小品改成了“感动韩国”，《镰仓物语》由悬疑怪谈改成了“三生三世”，这样的改编导向都是冲着中国市场来的么？然而事实是这两部电影都没能正式在大银幕和中国观众见面。不过也不可惜，引进政策固然备受诟病，但这两部电影也不够掷地有声啊！而且这两部电影不仅没有“哆啦A梦”“蓝精灵”这种海外深入人心的IP加持，也没有新垣结衣、全智贤这样的海外知名的影星可以吸睛，更没有强势的中国片商开绿灯，引进了还不如不引进，反正中国都有了《捉妖记》这样的片子了，如果没有更让中国眼前一亮的进口片，就只是浪费引进名额，且看前段时间在国内扑街的《巴霍巴利王》。

吐槽吐了这么多，有点心累了。同样是特效作为一大卖点的奇幻片，笔者还是期待《狄仁杰之四大天王》吧，至少徐老怪一贯的邪气可以提下神。

（本文首发于公众号“电影疯人院”，微信号：dianyingfengrenyuan。欢迎关注。）