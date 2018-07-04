网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>时光码字委员会>>"燕边吴钩的周末影评之二十六:撕裂人生

"燕边吴钩的周末影评之二十六:撕裂人生

加入收藏

2018-7-4 6:56:08

       如果压榨性训练带来的最终成功，只为挑战人生的极限可能，那么此片就是一部中规中矩的励志片。显然影片不止如此，还有着更深意味的价值寻根。从古至今，是自甘庸常，还是签约给魔鬼，成就一个浮士德的机会，这样的拷问总让人两难。十七岁的安德烈虽通过千锤百炼赢得音乐梦想，却在阴暗的人性道路上越行越远。他把友情、爱情、师生情都当作前进途中的障碍，为了获得鼓手位置和演出机会，不择手段，疯魔无比，常常把自己练得满手是血，敢于和戾气十足的乐队指挥费莱彻顶撞对峙，从车祸中爬起来就直奔演出厅。和他演对手戏的西蒙斯是老戏骨，忽尔温文尔雅，忽尔破口大骂，把一个魔鬼般的乐队指挥演绎得令人生畏。他既识才爱才，又不容自己的地位和尊严受任何挑战。

      这对犯有完美主义洁癖的冤家，彼此算计、惺惺相惜。年轻而极度自负的安德烈，总被老谋深算的费莱彻玩于股掌间，最后音乐生涯几乎要毁掉。就在费莱彻巧施手段报复安德烈的背叛时，安德烈却在失败边缘意外逆转了情节，一口气进行了长达14分钟的激情独奏，鼓点如同暴风骤雨一般，迸发出不屈不挠的生命力，不仅折服了费莱彻和台下观众，也让观影者热血沸腾、叹为观止。不过这种爆发仍是畸形、扭曲的，演奏的高潮给予了人们感官愉悦，却不能带来思想的震撼，因为自虐式的进取和征服式的成功，显然背离了艺术追求的终极意义。费莱彻已经吞下了唯我独尊的恶果，内心以他为师的安德烈，接下来的人生也注定不会轻松。片尾安德烈向费莱彻的莞尔一笑意味深长，宣泻后的自得？共鸣下的会意?还是胜利者的示威？也许思考比给出一个正确答案更有必要，这一留白让电影外延显得甚为开放。

8.5 

爆裂鼓手 (2014)

影评(187)

收藏(2062)

爆裂鼓手/Whiplash(2014)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/169917635/blog/8042161/
--------------------
打造一个精致、小众、专注、有意思的的短影评天地

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
时光码字委员会 20860

RSS订阅

时光码字委员会

5853名成员19870个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 