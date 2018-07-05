杰克·吉伦哈尔是个很会挑本子的演员，所以他的电影质量都不次，在时光网的评分几乎都在7分以上。而他出色的演技都能让影片更加出彩。不管是商业气息浓厚的卖肉片波斯猴子，爱情小品《爱情与灵药》还是有趣的科幻小制作《源代码》，哪种类型吉伦哈尔都能胜任，表演全方位无死角。

艾米·亚当斯的欧洲血统让她天然有一种文艺气质，2016年的《夜行动物》和《降临》把她的文艺气息发挥到了极致。文弱但不面瘫，不急不缓的表演很是出色。

导演丹尼斯·委伦纽瓦名气不是很大，近几年的作品有2017的《银翼杀手2049》（这大概是他名气最大的一部作品了），2016年的《降临》，2015年《边境杀手》，2013《宿敌》和《囚徒》（主要演员又有吉伦哈尔），更早有《焦土之城》、《理工学院》和《楼下》，都是高分之作，可见他和吉伦哈尔一样，都是一路稳扎稳打程上升趋势的人。

本片是双故事线，一条现实线+一条戏中戏。

现实线非常的简单。男女主是大学同学，都被对方的文学气质所吸引，迅速成了恋人。谁料女主Susan是个富家女，对物质有要求，同时比男主Tony更现实一点，而男主太过理想主义，文艺得懦弱。二人还是敌不过现实以离婚收场。多年后男主给女主寄来了自己的小说，他想以此证明他有写作能力，他不软弱。二人通过小说又得到了精神上的共鸣。

戏中戏矛盾比较突出更加精彩：男女主有一个女儿，一家人赶夜路被坏蛋劫持，因为男主的软弱，他的妻儿被劫匪掠走奸杀。他在警察协助下抓住并杀死了劫匪。男主通过追捕劫匪的过程情感得到了宣泄。

Susan并没有告诉Tony她打过胎，流掉了他们的孩子，19年后在Tony的小说里他们有一个女儿，这让Susan陷入了深深的悲痛之中。更不幸的是Tony用了19年还是没有从悲伤中走出来，哪怕他通过小说进行了情感宣泄，可是他没有用文字进行自省。他还是20多年前那个太过文艺、活在自己理想中的文青。在他的脑海里只有爱情，只有文学，没有生活。再美好的幻想也敌不过现实，他始终没有明白这一点。Susan胜在是个富家女，更明白再美好的理想也要基于现实基础。二人始终没有调和这个矛盾。最后Tony的失约也是情理之中——他始终不知道自己失去了一个孩子，可他知道自己给不了Susan她要的生活。二人又回归到自己各自的生活当中，彼此成为20年前的一段记忆。这段记忆带着绚丽的文学色彩，可惜他们都是美丽的肥皂泡泡，那么漂亮，却迟早破灭。

同样叙事结构的电影推荐老片子《蜘蛛女之吻》，故事结构现在看都算超前，虽然夺得当年奥斯卡奖但是并没有引起注意，之后两位主演和导演再无大作。