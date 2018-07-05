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我不是药神|与其幻想成神，不如热心做人

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2018-7-5 16:39:28

 

新人导演文牧野这部《我不是药神》带来的震撼竟是如此巨大，将宁浩亦或徐峥都掩埋在故事之中。

有质量的活着，已经变成当下极为艰难的事情，沉渣泛起，人人都难免有顾影自怜的悲观，且容易把自己的痛楚不断放大，却又往往对他人所经历的困境视而不见。《我不是药神》通过带点儿魔幻色彩的黑色幽默，让现实主义题材在人性的冰冷与炽热两个极端之间无措，同时也让观众在社会中下层小人物的忧与爱中，有机会仔细感受一番隐藏在平静表象下的无限感动与心酸。

“少年不识愁滋味”，除了年少的野性与乐观，更多来自身体的霸蛮，一旦肉身逐渐衰弱，热情与斗志也瞬间崩颓，《我不是药神》从头至尾的悲欢离合嬉笑怒骂，说到底就是一场由“病”引起的风波——知道电影伟大在什么地方么？正是这种从头至尾的“病态”。 

病与药，就像生与死的关系，《我不是药神》中买不起药乃至“无药可医唯有等死”的情节，不偏不倚大胆戳中了当下现实的敏感点与痛点——从2013年的情人节开始，身边挚爱之人轮番进驻医院，让我对此颇多感触——谁又能保证自己不生病呢？

但《我不是药神》走的更为癫狂与决绝，它通过一场阴差阳错的天降横财，让人性暴露在金钱与制度的辖区之外，“王子印度神油店”老板程勇（徐峥饰）的人生绝处逢生，又在灿烂之时湮灭，让现实突变为万花筒，滚动出异变的轨迹与佞妄。

可一边收钱一边感受血液流速的程勇也明白，自己的所作所为无异于在刀尖上跳舞，高高在上的“药神”终究还是要为自己活，但是，与患难与共的芸芸患者又该如何相对，成为程勇调整心态的唯一窘况。更大的困惑，则来自于生命对良心的质问：他以为自己手里握着的是钱，却不曾意识到一粒粒药片其实就是一条条人命。

群像式的炸裂演技，让《我不是药神》中的每一个小人物都显得格外真实：舞台上的钢管舞女郎，生活中的单亲妈妈刘思慧（谭卓饰）；沉默暴戾、重情重义的少年彭浩（章宇饰）；喋喋不休心怀善意的刘牧师（杨新鸣饰）；以及小家子气却看重情义的吕受益（王传君饰），都演出了小人物身上令人动容的坚韧与乐观——当网络疯传的短视频里，“社会人”在辱骂外地人，以及自报家门却被外地人痛殴的时候，电影，已经开始反思整个生存空间。

值得一提的是，《我不是药神》中的“山争哥哥”绝非一个“众星拱月”式的存在，他的身份实际上和这些病患一样，都是身处社会中下层的草根群体，因此对于生活的困窘与贫穷他也有着最真切的感知——虽然，影片的结局，让看起来高高在上的“药神”走下“神坛”，为了每一位病患义无反顾地热心做人，但他更像一个悲悯之人的祈祷，祈祷这些苦难可以被更多人所感悟，以及参与其中的改变。


8.8 

我不是药神 (2018)

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我不是药神/Dying To Survive(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/724359/blog/8042260/
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