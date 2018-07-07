本片是真实事件改编，里面的金融词汇例如对赌协议、CDO、3A级别等等都通过电影进行了扫盲。真事改编往往会很好看，而且演员表演出色。本片是靠大量对话推进情节，故事稍有不好就会让观众觉得是在堆砌台词相当无趣，好在故事够好看。

相信大部分人已经被专业的金融知识搞得晕头转向，至于影片中的主角Michael Burry，是个什么人物呢？

Michael Burry（Christian Bale饰）

MB医学博士学位，第一份工作也是医生，所以别人总是称他Doctor Burry。后改做投资人，因为身体原因（包括一只眼睛是假眼）他从小是个低调自卑对孩子，长大以后也是行为古怪没有什么朋友。更与众不同的是他的金融眼光。片中始终没有解释为什么只有他能预知07年的金融危机，这场豪赌他是最大的赢家。不幸的是他的客户总是不如他有远见，总是在成功之前催回赎单，所以每次MB预测成功，利润并不如他的能力那么乐观。同时07年那次金融危机虽然让他大赚了一笔，也让他受到了政府的多次调查，所以时候他也淡出了投资业。

Christian Bale贝尔是个低调敬业的演员，他表演并不张扬，但是绝对演得入木三分。同时他为了这个人物还特意去增肥，他本人其实是个非常消瘦的人。

Ryan Gosling高司令外形长得略着急，80年生人看起来像60年生人，而且有点太大众脸，感觉和所有大长脸男明星撞脸，所以演技再好也容易被记错。好在连续参演《爱乐之城》和《银翼杀手2049》终于被人所熟知

Steve Carell马克叔相对名气比较小，可是演技不输另几位大叔。

Brad Pitt帅皮特戏份不是很多，他在这里演技没有得到足够的发挥，看看他的帅脸就足够了

本片总评分8分，金融外行也值得一看~