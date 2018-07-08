《动物园长的夫人》：爱动物但更爱人！

“早上好：我的狮子王！……你们好：大象家族 ！……哦，可爱的小骆驼：巡查时间到了，快跟上！”我叫安东尼娜，是这个动物园长简的夫人。我喜欢每天例行骑着自行车在阳光的沐浴下，和动物园的每位动物打招呼：问候它们、关心它们、把它们当成自己的孩子！





动物们很通人性，能听懂人话比如我特别喜欢的大象：当我摇一摇它们的长鼻子，他们就会不停地摇摆起来，四肢左右有节奏地扭摆起来就像在跳舞。那天象妈妈在晚上分娩了，但小象生出来后却没了呼吸一动不动躺在地上！正在酒会应酬中的我闻讯赶到了现场，那个德国军官鲁特兹（动物学家）也跟了过来。





当我准备蹲下身子去看看小象时，象妈妈警惕地用象鼻子卷住我的右手，此时此刻十万火急不是讲道理的时候，我急得都快哭出来了，我恳求它让我试试……它听懂了！我把小象的鼻子仔细检查发现里面有异物取出后，鲁特兹紧接着在其腹部挤压做心率复苏，小象顿时有感应鼻子通气了！肚子也有了起伏，它复活了！太棒了！人们连连欢呼！









我很感谢鲁特兹没有他的帮助不会这么顺利，可这种良好印象在1939年华沙被德军占领后就被打破了！鲁特兹成为了上校，权力大了野心也大了！抓了很多犹太人、杀了很多犹太人、现在连动物园里的动物也不放过！





之前说好的保护珍惜动物也是幌子，现在连普通的动物也都一一击毙：大象惨死后轰然倒下、小骆驼被爆头、就连那只老鹰飞到屋檐上时也被鲁特兹当成了靶子！我躲在窗帘后看得清清楚楚、看得浑身发抖、我真想有把枪把他们全杀了！















可我必须冷静、必须克制自己 、从长计议。当丈夫简向我诉说要帮助几位犹太人逃离波兰的事，我没有犹豫全力支持，并计划用养猪作为耳目来帮助他们，当我们向鲁特兹申请的时候，他也有私心与我们不谋而合.





他要完成梦想培养野牛品种而动物园是最佳理想之地，所以我们需要特别提防鲁特兹，他经常会到动物园来，有时候简不在还会对我特别关心亲近我，我是不乐意的，可是为了救出更多的人，我得稳住他啊！















白天一有动静我就弹钢琴作为通知地下室里犹太人的暗号，晚上弹钢琴则表示安全：他们听到后可以放心上来参加聚会！就这样10人、20人、100人、200人、救援人数达到300人时，丈夫简并不满足现状，他参加了反抗军打击德国人，在一场战斗中受伤了失去了联系。





我在万般无奈之下去找鲁特兹帮忙，他直接问我拿什么回报他？看着他那贪婪的眼神、我脱下了外套、解下了连衣裙的扣子，他质疑了我的献身并粗鲁地把我按在了床上，他嫉妒我爱简愿意为他做一切！





他要我坦白此时的感受，我告诉他感觉很恶心！他听后愤怒不已去报复我儿子：他拿着枪对着儿子时我感觉天都要塌下来了，我的苦苦哀求让他保留住了一丝人性。









后来很快德军战败撤离波兰，我们将动物园重建起来，简也如愿回来使我们全家团圆！小女儿也特别喜欢听我和简讲这些真实的历史故事，总爱问：“你们当时把地下室这么多犹太人一一乔装打扮送出去，不害怕吗？”“宝贝，当然害怕！我们爱动物但更爱人，他们是我们的同胞，他们都是无辜的人！”



















