有关《十二宫》的谜团

《十二宫》取材自真实事件。

1969年7月4日起，美国开始连续发生杀人案，凶手是个自称Zodiac（黄道带，十二宫）的人。在漫长的调查过程中，不同的证据指向不同的嫌疑人，相关的人逐渐退出案件。只有Robert存有执念，花了几十年功夫追查出真凶。

为什么凶手要自称Zodiac？因为他有一块Zodiac牌子的手表，所以他以此品牌的名字和商标对自己就行了伪装。同时他在一通电话中暴露了自己的生日。这是指向凶手仅有的证据。有一款同商标的手表甚至不能叫做证据。

为什么警方不能破案？证据很多，可是支离破碎。他们指向不同的嫌疑犯。笔迹、声线、拼字游戏都指向不同的凶手。至于为什么，我们无从得知。至于笔迹，我想凶手是可以模仿他人的笔迹做掩护？而模仿熟悉的人的笔迹是个绝好的办法。更多的间接证据，没有足够的直接证据也是白瞎。法律的严谨不能允许模糊性。

Zodiac之所以给人带来恐慌，是因为他给人带来的心理恐惧

1. 每次杀人前会给媒体发信件，可是笔迹对比找不到凶手，神秘的密码信的破解也废了一番功夫。信件同时向大众公开

2. 通过媒体公开了自己的声音，可是受害者指认这不是凶手本人的声音。难道他有帮凶？

3. 连环杀手声称公众会把魔爪伸向孩子，每次都袭击情侣，这让每个家庭都恐慌不已

4. 凶手名声在外，警方却几十年未破案，造成恐慌绵延多年

心理上的恐怖是最恐怖的。我想凶手当时也是很得意吧？

钢铁侠和绿巨人在《十二宫》里就有搭档演出。此时《钢铁侠》系列还没有上映。钢铁侠和绿巨人也没有在这里搞CP。小萝卜头之后的影片最出名的就是漫威系列和福尔摩斯系列了，难再见到这么忧郁深刻的小萝卜头了。论选片的广度可能绿巨人更胜一筹。

杰克·吉伦哈尔虽然和高司令是同龄人，可是外貌明显年轻很多，阳光大眼睛的吉伦哈尔即使出演这种跨度几十年的影片，脸上依旧没有岁月的痕迹。他姐姐玛姬·吉伦哈尔看上去也比他苍老很多。杰克的演技自然也是可圈可点。