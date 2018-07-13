《我不是药神》的分类是喜剧。恐怕没人能笑得出来。同样是抨击现实的电影，他比《亲爱的》更加出色。因为他用更轻松的口吻和写实的笔触讲述了一个悲伤的故事。《亲爱的》讲述方法还是有点生硬，人物脸谱化，故事设置也有明显的偏袒弱者，可信度不如《我不是药神》。

医药代表这个人物非常的脸谱化。很明显表面上指责的是无良的医药公司，实则是在指责一个社会矛盾——巨额的医药研发成本，和平民百姓能支付得起救命药的价格的差价，谁来买单？

人只有一种病——穷病。这句话比老太太的哭诉更血淋淋地揭示现实。如果是剧中的小女孩，她的未来还很长，天价药一吃几十年，算下是多少药费？这是多少套房？多少辆豪车？她靠跳舞挣钱的妈妈肯定没有，自己开工厂的程勇也没有，甚至事业巅峰期的张长林恐怕也没有。疾病面前我们都变得很贫穷，最后只留下“穷病”。

我不入地狱谁入地狱？谁也没有入地狱。因为谁都没有罪，最多是立场不同。病友都想活下去，眼镜和黄毛会和上帝一起保佑病友。

程勇原型陆勇，其本人也是白血病患者，为治白血病他两年就花掉了56万药费。偶然间他发现了一种印度仿制药便宜大半，他便开始了给病友们代购仿制药的“售假之旅”。有意思的是他被警方发现逮捕之后，三百名病友联名发起申诉《为争取白血病患者基本生存权的集体自救行为的非罪化而呐喊》造成全国性影响，检察院最后决定不起诉陆勇，理由是“对陆勇定罪将背离刑事司法应有的价值观”。

电影中的程勇还是入狱了，他看见病友们送行泣不成声，他哭自己没有救活眼镜，他哭黄毛为了自己死去，他哭那么多病友又失去了活下去的希望……