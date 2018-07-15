一天看完《邪不压正》和《阿修罗》，你猜哪个差点儿让我吐出来？

今年暑期档国产电影的表现应该是出乎了不少人的意料吧，从《动物世界》到年度现象级的《我不是药神》，都让人看到了国产电影全新的可能性，从类型片的拓展到现实主义的主流化尝试，惊喜还是挺多的。

而本周我们又迎来了两部值得一说的电影，或许可以说一部半？备受关注的姜文“民国三部曲”最新一章《邪不压正》与夸下海口要刷新国产魔幻片水平的《阿修罗》同天登陆了影院，我是一口气看完了两部，万幸把《邪不压正》排在了后面。

这两部电影的豆瓣评分都挺有意思的，我是周五当天晚上快九点写下了这篇评论，直到我开始敲字时，《邪不压正》的评分从开局爆强的8.2已经降到了7.2，而《阿修罗》则是刚刚才公布分数，意料之内的年度低分，3.3分。（其实挺仁慈的了，《封神传奇》才2.9）

我个人还是很推荐这部《邪不压正》的，电影改编自张北海的小说《侠隐》，讲述了习武少年李天然为了替师父报仇，从美国潜回北平斩杀仇人朱潜龙与根本一郎的故事，期间正值中日开战前夕，北平城中各方势力暗流涌动。

这片子映射的东西放一边，我喜欢当然也不是因为电影中多处“你想要看什么我这次就给你看什么”，这种第一感觉仍旧是姜文电影浓郁的个人特色，与原著不同，无论是故事中的人还是房檐上下的北平城，都流露出一种颠覆性的放荡不羁、肆意张扬，“姜文还是那个姜文”可不是句糊弄人的话。

但你要说“姜文是什么时候的姜文”，同样以日本人入侵为背景，这必然不会是《鬼子来了》那时的姜文，就是他想回去也没这个可能性了，只能说他在试图留住《让子弹飞》与《一步之遥》中那些足够吸引人的东西。









《邪不压正》亮点在话剧式如连珠炮般的人物对话与快速凌厉的剪辑带出了一种微妙的幽默感，这点看起来比不少一本正经的喜剧电影都要有效。尤其是结尾的动作戏，情感上本应酣畅淋漓，稳准狠的结束战斗，却在姜文的手下增添了许多动作喜剧的元素。

这种如黑色幽默一般的荒诞感一方面努力去呈现那个各方势力明争暗斗却又相互制衡的年代，一方面却又在“阴阳怪气”的表现着影片中一些作为根基的情感与行为。

让国仇家恨与排兵布局、快意恩仇与令人成长的爱情相互交织，总让严肃的时刻消融在一以贯之的浪漫情怀中。

正是这种为观众留出了许多解读空间的“阴阳怪气”构成了姜文电影中人物对话最重要的风格，这让观众在接受明快简单的表层故事时不得不变得谨慎起来，在一次次的周旋之中感受到的是看不见底的城府。

姜文的“民国三部曲”一眼看去确实让人严肃不起来，到了这部他愈发的不想去讲述一个严丝合缝的标准故事了，焦点总在游移，重在拿捏一种气质。

许多片段颇具亮点，放在一起却让不少人感到不知所云，反倒是其中夹杂的私货吸引了不少注意力。

你能说彭于晏饰演的李天然和“苦大仇深”沾得上边儿吗？在各方势力的布局之中他不像一个复仇者，而像是一个未经历过人性复杂的单纯小伙儿，整部影片在片段之间勾连起了这个人物的成长，而李天然最终战胜自己内心的恐惧，还依靠了两位韵味十足的女性。

周韵饰演的关巧红与许晴饰演的唐凤仪仍旧保持了姜文对女性角色塑造的一贯手法，同样在人物行为逻辑方面无法强求，从银幕中溢出的荷尔蒙也必然会转移一些视线，但到了最后你会发现她们承载的气节与尊严，以及如何用各自的方式引领李天然这个大男孩儿变成一个真正的男人。

彭于晏有什么出彩的地方？李天然这个角色容得下努力却很难让人看到新的亮点，只能说是彭于晏的表演带有一丝这个角色该有的纯粹感，毕竟姜文在谈到《邪不压正》时也说过是为了自己的孩子而拍，理想主义，浪漫情怀，我想这些在姜文眼中会比黑色成分更重要吧。









相比较姜文的前两部，他变得更加会迎合了，兴许是赌气，不想再为观众“包饺子”了，但他同样延续了自己独特的表达方式，尽管一些并不服务于故事的表达引起了不小的争议，但腔调仍旧在，从配乐到构图，这些硬件儿都谈不上什么“对于观众的挑衅”。

至于鹦鹉史航的角色，我倒觉得不必上纲上线，这也算是一个长不大的孩子的恶趣味吧，各行各业都有败类，更何况关于影评人的不少台词都是史航自己搞的。

《邪不压正》不是一部能转变你对于如今姜文电影看法的影片，你看不惯的，他变本加厉，喜欢这个调性的，自然仍会喜欢，评分的暴跌正是评价开始两极分化的表现，也无所谓啦~

至于这个《阿修罗》吧，怎么说呢，对于我这么个对烂片有特殊爱好的人都很难接受了，为什么我会说很幸运的把《邪不压正》放在后面看了呢，因为我之后就要吃晚饭了啊！

《封神传奇》再过分，也就一百分钟出头，《阿修罗》可好，直接给我搞个一百四十多分钟，如坐针毡不说，各种昏暗的画面看完让人眼睛和头都很痛的。

投资一亿美元，各种外国特效团队，各种创造中国魔幻史诗新高度，还记得烂尾十年的《人鱼帝国》吗？多么的相似，就影片的质感来说，如果当年《人鱼帝国》很不幸的活了下来并撑到了观众眼前，它的样子十有八九就是《阿修罗》的亲兄弟。

近些年来国产电影在类型片上以及特效制作上都有较为显著的进步，但奇怪的是一直倍受大投资青睐的奇幻片魔幻片是极少数没有加入这一行列的类型，倒是一边画着大饼一边给观众甩出了《封神传奇》《鲛珠传》《战神纪》这类货色。

至于《指环王》《阿凡达》这种青史留名的大制作就倒霉了，每当烂片出现，总会找个理由和这些大佬沾上边儿，要不就是大喊“比肩”、“超越”这类很“大跃进”的口号。

主打视效的电影，咱们就宽容一把，把故事啊人物塑造啊什么的都暂时放在一边，就说视觉部分。国产土豪离开黄金会死再这么下去大概可以成为定律了吧，阿修罗界有着各式各样…看起来像塑料涂了一层黄色油漆一样的“金山”。

整个世界观非常大，六界轮回野心十足，然而对于景观的展示仍然非常局限，例如阿修罗界，但凡你的眼睛对于特效成色有一定的敏感程度就会看出，特效部分与实拍场景根本合不上，还记得手机里有那种配合摄像头玩儿的小游戏吗？都算不上页游特效了。









丑是大家一起丑，但风格却难以统一，影片试图展现的世界是一个多元融合的世界，但不论如何尝试，片中亚洲人与欧洲人混住还没有丝毫语言障碍的设定仍旧让人坐立难安。

大家都说这片子的服饰直接照搬了《权力的游戏》，其实片方确实请来了权游团队的服装设计师，但这又不是奇幻时装周，服装以及人物造型是建立在人物性格之上的，这些外在与人物自身的魅力相互成全，然而《阿修罗》在人物上是完全缺失的。

为了轻巧的驾住特效，《阿修罗》可以不排斥套路，甚至可以说现成的“套路”是国产奇幻片在发展过程中所必需的东西，但就是最简单的套路，《阿修罗》也没有学到。

对于配角，这类电影最有效的方法就是刻意的“平面化”，最快速的建立人物特色，也许是怪异的性格，也许是奇特的能力，或是与众不同的造型，但《阿修罗》中的次要角色的辨识度非常小，比如一看就是照着我刚刚说的那种去却明显失败的“医生”一角。

特效质感和世界观设定一样混乱，阿修罗王的宫殿飞船在进攻反抗军堡垒时所伸出的触角，到底是个什么东西，从整体外观上飞船是一只巨虫，然而巨大触手却又是植物类造型，最像木制品，然而被反抗军的刀砍中时却发出了其他未知材质的音效，细节上完全缺失。

阿修罗王作为反派，就像一个傻孩子一样，梁家辉和刘嘉玲只要一张口，瞬间出戏，这二老放弃治疗的表演是本片所有演员中最令人发指的。作为关键的反派人物，没有背景可言，像一个中二癌晚期患者一样只会叫喊着“打天”？

如果你不幸看过本片，那么我想问一下，“天珠”到底是干什么的？“天界”就是一碗鱼翅粉丝汤？阿修罗王会传送，为什么不直接把如意传送回皇宫？洞察之头为何能看到天，这与人物本身有何联系？为什么华蕊也能进入天界？这都什么什么玩意儿？？？

啊…这种问题要喷能喷一天（我要补觉了，好烦），全片没有犯错的基本就是吴磊和片尾曲了，挺好一小伙子，下次挑个像样儿的本子好吗？

哦对了，《阿修罗》也因为评分的事在搞事情了，写公开信控诉猫眼操纵评分，恶意拉低分数，朋友…如果真如你想的，这片子能得个8分，那满分最少得是150分吧…

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