《Believer》（韩国版《毒战》）：这是一部需要结合弹幕观看的电影

一部电影能够被国外电影界创作者翻拍，至少从侧面上肯定了影片本身的影响力，发掘了其潜在的价值，哪怕翻拍的效果不是很理想——注意，这里强调的是“哪怕翻拍的效果不是很理想”，特指大韩民国，特指翻牌自杜琪峰五年前的电影《毒战》的韩国本土票房爆款《比利儿》（Believer）。

坦白说，笔者如果不是为了更新影评，是不会主动去看这部电影的，因为这部电影真的不能按平常的姿势观看，得脑补高能弹幕，自行给影片的场景配上各种梗才看得下去。

“Pick me，pick me，pick me up！”

“我滴老噶，就租在介个屯，我系介个屯里土生土长的人……”

“确认过眼神，我遇上对的人~”

记得原版《毒战》的影迷或许还记得，此片虽然是杜琪峰的银河映像团队在大陆环境创作拍摄的第一部反响不俗的作品，但和杜SIR之前的《枪火》《暗战》及银河映像其他创作者出品的《暗花》《非常突然》相比，算中等偏下水平，而且片中也有太多影迷耳熟能详的编剧或视听方面的老桥段。不过老归老，杜SIR处理警匪题材的功力也很“老”，老到的叙事、老练的调度让作品的观赏性不减当年，而且在审查制度的严管下，《毒战》作为银河映像出品的警匪片，仍然能通过警匪之间的“狗咬狗”将宿命论表达得耐人寻味，甚至拍出了些许意识形态上的隐喻，这是妙不可言的。

再看看韩国版，编剧出身的导演李海暎似乎很想在剧情方面脱离原版的桎梏，所以在最终的此片版本中，除了几场交易戏，大部分剧情都经过了大刀阔斧的改造，还加入了原来杜琪峰即使不经过审查也未曾效想过的各种猎奇元素，软色情暴力血腥全开。但有了这么多的噱头，叙事节奏却大倒胃口，原版的枪战让人感慨“不够看”，新版花了大篇幅展现打戏的结果却只能是“怎么还没完啊”。而且即使只看剧本本身，去掉那些猎奇元素后，剩下的还是近几年韩国犯罪片、警匪片那种走到尽头的宣泄走向，唯独不讽刺当权者，一旦没有政治批判，这种宣泄反而显得中二，说不上特别差，但也比银河创作组的路数逊色了不少。









当然，不和原版比的话，至少《比利儿》的演员阵容还是有看点的，无论是近年通过各种韩剧韩影刷知名度的赵震雄，还是前段时间不幸逝世的金柱赫，甚至相对资历较浅的柳俊烈演技也不出戏。但细究他们的角色人设的话，也是槽点满满的，且不说金柱赫饰演的吉林毒枭言行一点东北味儿也没有、赵震雄饰演的警察有枪不开非要动手，柳俊烈饰演的隐藏BOSS和警察合作搞死自己人的动机就语焉不详，如果你那么恨毒品，一开始组建那么大的毒品网络干嘛？如果你是为了活得更好，那你带着家人销声匿迹怎么着也比赴汤蹈火匿名闯黑窝强吧？作了那么多铺垫，结尾还来了个大反转，效果却不如原版古天乐最后的刑前爆料来得精湛。

之前有网友对韩国版《毒战》在本土票房大卖表示不解。其实大家大可想开点，原版《毒战》算不上杜琪峰乃至香港电影创作者的上等作品都能叫好叫座，这部放在韩国警匪片中都不突出的翻拍之作有本土观众买账倒也不奇怪。只是看完本片，笔者心疼没给《我不是药神》奉献票房，因为笔者看得都后悔没多支持原创国产电影了。

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