摩天营救|孤胆英雄以命相搏，引爆开挂式营救体验

当得知“巨石”强森在《摩天营救》中演绎为亲情生死相搏的孤胆英雄时，就知道这部电影在剧情的刺激程度上已经“稳了”。作为今年暑期档唯一一部好莱坞动作大片，《摩天营救》成功上演了令观众血脉贲张的惊险剧情和吓到腿软的逼真视觉效果，堪称暑期档最佳爽片！

电影《摩天营救》的名字已经将故事剧情发生的地点和目的交代得很清楚：在摩天大楼上开展营救。而能否在经典题材的基础之上玩出让观众眼前一亮的新花样，就要看这部电影能够将“摩天”和“营救”两个关键词延伸到何种富有创新性的深度。纵观全片，可以说《摩天营救》在这两方面都做到了前所未有的“沉浸式体验”。

首先，此摩天大楼绝非一座空有惊人高度的无趣建筑。作为电影《摩天营救》中至关重要的关键元素，坐落在香港市中心的珍珠塔不但高耸入云超过千米，而且其中的每一层楼都暗藏玄机，拥有最不为人知的尖端“黑科技”，如同寄寓在摩天大楼内部的是另外一座别有洞天的超级城市。置身于千米高空的巨大高度差让观众恍若身临其境，“恐高”到全程腿软战栗的程度，而纵身飞跃超惊险火海独木桥的场景更是燃到爆炸，不得不为硬汉强森捏了一把冷汗。

营救作为动作片的经典剧情元素，在《摩天大楼》中也表现出了诸多特立独行之处。强森在故事中饰演的是前海军陆战队队员威尔·索耶，他曾在一起人质劫持事件的案发现场遭遇意外身负重伤，而此时此刻却因为友人的背叛与坏人的阴谋同时面临职业生涯中的两大挑战：被陷害成为通缉犯要尽全力逃避警方追捕，同时也必须争分夺秒营救身在摩天大楼九十八层的妻儿。生与死，成与败，从来就没有这样令人揪心过。火舌不断吞噬脚下的大楼，俨然成为了一个烈焰地狱一般的存在，弱势英雄退无可退，唯有凭借一腔孤胆，以一种近乎自杀式的悲壮姿态将自身投入火焰风暴的漩涡最中心，为营救至亲至爱之人奋力一搏！

作为贯穿全片重要线索，亲情为推动《摩天营救》的剧情进展作出了不可估量的重要作用。强森饰演的威尔·索耶不再是一个坚不可摧、个人英雄主义浓厚的形象，而是一个活在现实中的有血有肉的人。他曾在意外中身负重伤，对未来和事业一蹶不振，是妻子萨拉（内芙·坎贝尔饰）将他从破罐破摔的坠落中奋力托起，为他提供美满的生活和一家四口的完整家庭。威尔·索耶的一往无前无畏无惧，是因为他明白妻子和孩子始终是他最坚实的后盾与心灵寄托。

从妻子萨拉的形象可以看到，《摩天营救》中的坚韧女性形象同样值得关注。内芙·坎贝尔通过张弛有度的演技，将萨拉这个角色演绎得柔中带刚，和硬汉强森达成了相互扶持的强有力关系，而“天王嫂”昆凌在影片中酷炫冷艳的造型和凌厉决绝的眼神为观众带来了另一种别具一格的女性魅力。

像《摩天营救》这样的好莱坞动作大片一定要在IMAX 3D大银幕观看才最过瘾，相信观众们可以收获这个暑期档最燃最爽的“沉浸式”观影体验！