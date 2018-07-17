姜文镜头下洒脱浪漫的“正”

文/梦里诗书

民国动乱的时代又一次成为了姜文用黑色幽默去一展世事荒诞的介质，而对昔日北平的追溯再现中，那股独出机杼的浪漫更是成为了电影颇具韵味的基色，《邪不压正》以一场复仇为引，在关乎家国的抉择间用成长所构建的故事，既忍俊不禁，也酣畅淋漓。

作为姜文的第三部民国电影，《邪不压正》是一部根据张北海小说《侠隐》的改编之作，但从这部电影来看，其在力图还原原著老北平风貌的同时，并没有了太多“侠”系小说的快意恩仇，而是更为侧重于姜文自己作为导演的艺术表达，在电影中那股浓郁的黑色幽默和硬汉风格都为电影烙上了鲜明的印记，而姜文所想要呈现的也并非只是一场民国武林的复仇那么简单。

《邪不压正》把故事背景放在了1937年“七七事变”前的北平，彼时的北平暗流涌动，各方都在为了自身的利益做着权衡博弈，而彭于晏饰演的李天然，他作为一个受命回国的特工，明是学成归来的医生，暗则是身负血海深仇的复仇者，在他的眼中大仇得报是最为重要的目标，而电影也正是借此在他在的爱情，使命和仇恨，将一幅民国北平的众生相跃然光影。

在《邪不压正》中复仇虽然是电影的引子，也是推动剧情发展的动力，但却并不是电影最想要表达的内核，面对国恨家仇的善恶是非，复仇不再是李天然的全部，这一有血有肉的人物，他在爱情里的蜕变，在复仇间的成长，才是电影借以“邪不压正”这一命题所一展的内核。

电影除了对主角李天然的塑造，姜文也并没有忽视其他人物，其自演的蓝青峰固然狠辣，却又亦正亦邪，同样也是电影一个举重若轻的角色，而电影中的两位女性，交际花唐凤仪与女裁缝关巧红，也并非是花瓶的存在，她们源于角色独有的魅力都成为了电影借以去渲染浪漫的基调，没有一场多余的戏份，没有一句多余的台词，一气呵成的快节奏张力十足。

这是一部足够姜文的电影，在历经了《一步之遥》的口碑两极化后，《邪不压正》并没有再如前者那般信马由缰，但却仍旧有着足够的荷尔蒙，有着将“正”赋予洒脱浪漫的魅力。

个人评分：8