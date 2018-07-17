《我不是药神》：电影悬壶济世

客观讲，无论拍摄技法还是艺术价值，本片都乏善可陈。然而，这是评判电影优劣的唯一标准吗？显然不。

《药神》之所以能成为掀起观影狂潮的社会现象，要归功于扎实沉厚的故事本身，跟我们这个国家、社会、公民的现状，实在太贴近了。

她如同一把明晃晃的利刃，绝然斩向让国民看不起病、吃不起药的医疗制度，斩向让许多百姓痛彻心扉的现实命门！

片中两个场景对我触动很深：

“救世圣人”程勇，低头穿越病人群主林立守候的走廊时，根本没有勇气，去面对后者绝望中带着一丝期盼的眼神。此时此刻，你将和程勇一道，感受心有余而力不足的强烈内心刺痛；

“假药贩子”程勇，被当庭宣判有罪，数不清的病人们自发站在囚车行驶的马路两旁，摘下口罩，默默目送救命恩人被押解离开。一种从无情的现实泥沼中挣扎爬起的温暖人性，如滚水般烫过灵魂，让人动容落泪...

《药神》的大获成功，为中国电影和电影人未来发展指明了创作方向：多关注底层民众，多关注弱势群体，多关注问题重重的社会现象...

不用做什么花哨华丽的特效，不用请片酬昂贵的明星，对于一部真正用心扎根现实土壤的优秀作品，市场自然会用票房数字里无数个零，去回报投资人！

看看这几天媒体报道的吉林长春长生公司狂犬疫苗造假案件，那可是一旦发病、无药可救的狂犬病，注射假疫苗无异于草菅人命，祸害之深可想而知！

再想想青霉素，已经是上个世纪老掉牙的药品，国内厂家至今做不好提纯工艺。

中国药品行业风气之糟糕，制药技术之孱弱，可见一斑。

我们一直羡慕称道，韩国有改变国家的电影，中国只有被国家改变的电影。

如今，中国已经出现一部拥有改变国家潜质的现象级电影，衷心祝愿她功德无量，真的能够改变什么，并启迪越来越多的跟随者，共同为冰冷的现实世界燃火升温...