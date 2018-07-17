网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>时光码字委员会>>《我不是药神》：电影悬壶济世

《我不是药神》：电影悬壶济世

加入收藏

2018-7-17 21:48:51

客观讲，无论拍摄技法还是艺术价值，本片都乏善可陈。然而，这是评判电影优劣的唯一标准吗？显然不。

 

 

《药神》之所以能成为掀起观影狂潮的社会现象，要归功于扎实沉厚的故事本身，跟我们这个国家、社会、公民的现状，实在太贴近了。

 

她如同一把明晃晃的利刃，绝然斩向让国民看不起病、吃不起药的医疗制度，斩向让许多百姓痛彻心扉的现实命门！

 

 

片中两个场景对我触动很深：
“救世圣人”程勇，低头穿越病人群主林立守候的走廊时，根本没有勇气，去面对后者绝望中带着一丝期盼的眼神。此时此刻，你将和程勇一道，感受心有余而力不足的强烈内心刺痛；

 

“假药贩子”程勇，被当庭宣判有罪，数不清的病人们自发站在囚车行驶的马路两旁，摘下口罩，默默目送救命恩人被押解离开。一种从无情的现实泥沼中挣扎爬起的温暖人性，如滚水般烫过灵魂，让人动容落泪...

 

 

《药神》的大获成功，为中国电影和电影人未来发展指明了创作方向：多关注底层民众，多关注弱势群体，多关注问题重重的社会现象...

 

不用做什么花哨华丽的特效，不用请片酬昂贵的明星，对于一部真正用心扎根现实土壤的优秀作品，市场自然会用票房数字里无数个零，去回报投资人！

 

 

看看这几天媒体报道的吉林长春长生公司狂犬疫苗造假案件，那可是一旦发病、无药可救的狂犬病，注射假疫苗无异于草菅人命，祸害之深可想而知！

 

再想想青霉素，已经是上个世纪老掉牙的药品，国内厂家至今做不好提纯工艺。

 

中国药品行业风气之糟糕，制药技术之孱弱，可见一斑。

 

 

我们一直羡慕称道，韩国有改变国家的电影，中国只有被国家改变的电影。

 

如今，中国已经出现一部拥有改变国家潜质的现象级电影，衷心祝愿她功德无量，真的能够改变什么，并启迪越来越多的跟随者，共同为冰冷的现实世界燃火升温...

 

8.8 

我不是药神 (2018)

影评(164)

收藏(1310)

我不是药神/Dying To Survive(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1185234/blog/8043284/
--------------------
绚烂只是一时，平淡才是一世！

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
时光码字委员会 20860

RSS订阅

时光码字委员会

5853名成员19932个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:13分

 