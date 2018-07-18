《邪不压正》：我就是为了这醋，包了一顿饺子

姜文，一个有邪气的导演，每部新片都能引发话题。

同时，他也是个有正气的人，“我要把钱站着挣了！”

《邪不压正》，一如既往，很姜文！

换个说法：很高深，很晦涩，很难捉摸……

再换个说法：很闷骚，很装逼，很屌！

喜欢他的人，跳着脚叫好，搞不好自己也被姜文捎带着涮了。

不喜欢他的人，跺着脚痛骂，姜文就当没听见，下一次再全数还给你。

君子报仇，十年不晚。

这正是《邪不压正》的主题，也是姜文的一贯作风。

距离《一步之遥》有四年了，这一次报仇，够快！





1、“我就是为了这醋，包了一顿饺子”。

要听懂这句话，你得回到四年前。

当被问到姜文是否会因为作品而埋怨民智未开时，编剧李非说，就《一步之遥》这部片子，姜文曾表示过“我再也不干这种包饺子喂猪的事了”。









事实证明，姜文失言了。

四年后，他又包了顿饺子来喂猪，托词就是：

“我就是为了这醋，包了一顿饺子”。

他就这么爱吃醋么？

他是喜欢这个酸味！

首先，他喜欢酸爽。

姜文的电影，一向很酸爽。

故事简单，台词精炼，含沙射影，指桑骂槐……

国内的电影，讲真，没人能酸爽过姜文。

一方面不能，更多的是不敢。

眼睛大过姜文的，比比皆是；胆儿大过姜文的，还真数不出来。

冯小刚？挺酸的！发馊的那种。

姜文的酸，浓烈，豪气。就像《红高粱》里打碎酒缸的“我爷爷”，每一次出击，都有着和敌人同归于尽的气势。

很多电影，让人笑掉大牙；唯有姜文，让人酸掉了下巴。

这种酸法，只此一家，别无分店。

要想品尝，再等四年。





其次，他喜欢酸人。

弯酸人，是一种脾气，一种德行。

姜文喜欢在电影里酸人，权贵、平民，政客、奸商，枭雄、走狗，绿茶、圣婊，内行、外行，圈内人、圈外人，骂他的、夸他的，路过的、围观的，吃瓜的、种瓜的……

不论富贵贫贱、三教九流，他就一个字，“酸”你没商量。

这正是姜文电影的难懂之处，因为有些对象非富即贵。要“酸”人，得讲点儿技法；

这也是姜文电影的可恨之处，因为故弄玄虚，阴招太多，审查部门很头痛这主儿；

这还是姜文电影的可敬之处，因为不分青红皂白，他看不惯就敢开“酸”；

这也正是姜文电影的可惜之处，因为树敌太多，容易被禁。

四年一部，稍不留神，就变八年一部。





问题来了。

这一次，《邪不压正》，他想酸谁？

卖国贼？侵略者？欺师的？报仇的？耍阴谋的？卖苦肉计的？

有皇家血统的人？写日记的人？写《XX梦》的人？变着方儿改写历史的人？

……

一如既往，姜文的每一部作品都会被各路人马过度解读。

有说影射民国时期各方势力的，还言之凿凿用角色姓名谐音来佐证。

有说许晴的“臀”是用来象征女性崛起抗日的，瞎JB扯淡！

还有解读彭于晏的“胸”、周韵的“脚”和姜文“牙齿”的，这是在上医学课么？

有人说你们这帮影评人瞎折腾，姜文这一次纯讲故事，啥隐喻都没有。

你信么？反正我不信。









姜文还没发令，评论家们已经咬成了一片，满嘴的毛。

影评人相轻，是姜文乐于看到的结果。

包了顿饺子，就是惹你们来抢着拱的。

可大家硬是犯贱，起劲儿互咬着，生怕嘴慢了，赶不上这趟。

你要真是看不惯姜文，最好的办法就是，不上席，不动筷。

可大伙儿们嘴馋，手贱，忍不住哈喇子流了一地。





所以，尽管片中很多台词暗藏玄机，解读起来挺隐晦，也挺牵强。

但唯一的，指名道姓，姜文“酸”了——影评人！

还让鹦鹉史航来演，真特么直白。

这下看热闹的炸开了锅。

大师开了个坏头，死皮赖脸主动贴了上去。

这“京城第一影评人”的头衔太诱人了，也太诱狗了。

有谦虚的，就有脸皮厚的。

“二桃杀三士”，姜文是想挑拨影评人团体？

这……未免太抬举自以为是的诸位影评人了。





自以为是的祖宗，是姜文。

这“京城第一影评人”，不是旁人，就是姜文自己。

2、“京城第一影评人”

正如《邪不压正》所述，影评人是个古老的行业，清末民初就有了。

为什么呢？因为那时候有了电影。

各位看客不妨把从清末民初开始的京城当做一个舞台，一幕幕“电影”就在那皇宫大殿与街头巷尾上映。

而这一出出好戏，需要一个人来品评。

这“京城第一影评人”，姜文坐定了。





影评都写些啥？

要么对影片人物或事件做出主观评价，要么就借题发挥表达自己的价值观、人生观。

前者是干货，后者是私货。

姜文的所有电影，就在干着这两件事儿，

对历史或政治事件做出主观评价，顺便吐个槽，谈谈人生与理想。

每次都在干货里夹带私货。

他不是影评人，还能是个啥？

只不过他看的“电影”比较高端，“京城”里发生的事儿。

一般人看不到，或者看了不敢说。





从清末民初开始，京城里都上演了些啥？

《阳光灿烂的日子》，谁是阳光普照着大地？

《鬼子来了》，谁是鬼子？

《太阳照常升起》，谁又是太阳？

《让子弹飞》，谁在开枪？子弹能飞多久？

《一步之遥》，谁步子迈得大了些，结果扯着了蛋？他离什么一步之遥？

《邪不压正》，谁被定性为邪？谁又敢说自己是正？君子报仇，十年晚么？





“我要报仇！”

“那你去呀！你不敢？”

“我等了十五年了，谁说我不敢？”

“那你为什么不去？你不敢！”

“对，我不敢……”

“外国男人只想乱搞，中国男人都想成大事。”

“你每犯一次错，就会失去一个爸爸。”

……

这些年来，他的“影评”很少超过五个字。

可不是么，北洋三部曲，每次都是四个字。





3、屋顶上的轻骑兵

如何的隐晦，如何的深奥，那都是给瞎BB的人设的套。

《邪不压正》难能可贵的，是它的浪漫主义。

影片的世界分为两个：屋顶上的，和屋檐下的。

屋顶上的世界，一望无垠，浪漫而纯真，哪怕光着屁股乱跑，也不夹杂着一丝邪念；

屋檐下的世界，看不见天，险恶而浑浊，就算人人西装革履，却满腹心事各怀鬼胎。













有人向往在屋顶上奔跑，清风拂面，内心光洁；

有人沉迷于屋檐下暗斗，阴风阵阵，脑内龌龊。

每个人的追求各不相同，有人喜欢屋顶上的阳光，便有人喜欢屋檐下的灰暗。

何为邪？何为正？很难判断。

“邪不压正”，只是一种念想，

但若是连这种念想都没了，世间还能剩下些啥？

“咳咳……还等什么呢。”

“C‘est la vie……”