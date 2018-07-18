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《邪不压正》：我就是为了这醋，包了一顿饺子

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2018-7-18 18:07:01

 

姜文，一个有邪气的导演，每部新片都能引发话题。

同时，他也是个有正气的人，“我要把钱站着挣了！”

《邪不压正》，一如既往，很姜文！

换个说法：很高深，很晦涩，很难捉摸……

再换个说法：很闷骚，很装逼，很屌！

 

喜欢他的人，跳着脚叫好，搞不好自己也被姜文捎带着涮了。

不喜欢他的人，跺着脚痛骂，姜文就当没听见，下一次再全数还给你。

君子报仇，十年不晚。

这正是《邪不压正》的主题，也是姜文的一贯作风。

距离《一步之遥》有四年了，这一次报仇，够快！


 

1、“我就是为了这醋，包了一顿饺子”。

要听懂这句话，你得回到四年前。

当被问到姜文是否会因为作品而埋怨民智未开时，编剧李非说，就《一步之遥》这部片子，姜文曾表示过“我再也不干这种包饺子喂猪的事了”。



事实证明，姜文失言了。

四年后，他又包了顿饺子来喂猪，托词就是：

我就是为了这醋，包了一顿饺子”。

他就这么爱吃醋么？

他是喜欢这个酸味！

 

首先，他喜欢酸爽。

姜文的电影，一向很酸爽。

故事简单，台词精炼，含沙射影，指桑骂槐……

国内的电影，讲真，没人能酸爽过姜文。

一方面不能，更多的是不敢。

眼睛大过姜文的，比比皆是；胆儿大过姜文的，还真数不出来。

冯小刚？挺酸的！发馊的那种。

姜文的酸，浓烈，豪气。就像《红高粱》里打碎酒缸的“我爷爷”，每一次出击，都有着和敌人同归于尽的气势。

很多电影，让人笑掉大牙；唯有姜文，让人酸掉了下巴。

这种酸法，只此一家，别无分店。

要想品尝，再等四年。


 

其次，他喜欢酸人。

弯酸人，是一种脾气，一种德行。

姜文喜欢在电影里酸人，权贵、平民，政客、奸商，枭雄、走狗，绿茶、圣婊，内行、外行，圈内人、圈外人，骂他的、夸他的，路过的、围观的，吃瓜的、种瓜的……

不论富贵贫贱、三教九流，他就一个字，“酸”你没商量。

这正是姜文电影的难懂之处，因为有些对象非富即贵。要“酸”人，得讲点儿技法；

这也是姜文电影的可恨之处，因为故弄玄虚，阴招太多，审查部门很头痛这主儿；

这还是姜文电影的可敬之处，因为不分青红皂白，他看不惯就敢开“酸”；

这也正是姜文电影的可惜之处，因为树敌太多，容易被禁。

四年一部，稍不留神，就变八年一部。


 

问题来了。

这一次，《邪不压正》，他想酸谁？

卖国贼？侵略者？欺师的？报仇的？耍阴谋的？卖苦肉计的？

有皇家血统的人？写日记的人？写《XX梦》的人？变着方儿改写历史的人？

……

一如既往，姜文的每一部作品都会被各路人马过度解读。

有说影射民国时期各方势力的，还言之凿凿用角色姓名谐音来佐证。

有说许晴的“臀”是用来象征女性崛起抗日的，瞎JB扯淡！

还有解读彭于晏的“胸”、周韵的“脚”和姜文“牙齿”的，这是在上医学课么？

有人说你们这帮影评人瞎折腾，姜文这一次纯讲故事，啥隐喻都没有。

你信么？反正我不信。



 

姜文还没发令，评论家们已经咬成了一片，满嘴的毛。

影评人相轻，是姜文乐于看到的结果。

包了顿饺子，就是惹你们来抢着拱的。

可大家硬是犯贱，起劲儿互咬着，生怕嘴慢了，赶不上这趟。

你要真是看不惯姜文，最好的办法就是，不上席，不动筷。

可大伙儿们嘴馋，手贱，忍不住哈喇子流了一地。


 

所以，尽管片中很多台词暗藏玄机，解读起来挺隐晦，也挺牵强。

但唯一的，指名道姓，姜文“酸”了——影评人！

还让鹦鹉史航来演，真特么直白。

这下看热闹的炸开了锅。

大师开了个坏头，死皮赖脸主动贴了上去。

这“京城第一影评人”的头衔太诱人了，也太诱狗了。

有谦虚的，就有脸皮厚的。

“二桃杀三士”，姜文是想挑拨影评人团体？

这……未免太抬举自以为是的诸位影评人了。


 

自以为是的祖宗，是姜文。

这“京城第一影评人”，不是旁人，就是姜文自己。

 

2、“京城第一影评人”

正如《邪不压正》所述，影评人是个古老的行业，清末民初就有了。

为什么呢？因为那时候有了电影。

各位看客不妨把从清末民初开始的京城当做一个舞台，一幕幕“电影”就在那皇宫大殿与街头巷尾上映。

而这一出出好戏，需要一个人来品评。

这“京城第一影评人”，姜文坐定了


 

影评都写些啥？

要么对影片人物或事件做出主观评价，要么就借题发挥表达自己的价值观、人生观。

前者是干货，后者是私货。

姜文的所有电影，就在干着这两件事儿，

对历史或政治事件做出主观评价，顺便吐个槽，谈谈人生与理想。

每次都在干货里夹带私货。

他不是影评人，还能是个啥？

只不过他看的“电影”比较高端，“京城”里发生的事儿。

一般人看不到，或者看了不敢说。


 

从清末民初开始，京城里都上演了些啥？

《阳光灿烂的日子》，谁是阳光普照着大地？

《鬼子来了》，谁是鬼子？

《太阳照常升起》，谁又是太阳？

《让子弹飞》，谁在开枪？子弹能飞多久？

《一步之遥》，谁步子迈得大了些，结果扯着了蛋？他离什么一步之遥？

《邪不压正》，谁被定性为邪？谁又敢说自己是正？君子报仇，十年晚么？


“我要报仇！”

“那你去呀！你不敢？”

“我等了十五年了，谁说我不敢？”

“那你为什么不去？你不敢！”

“对，我不敢……”

“外国男人只想乱搞，中国男人都想成大事。”

“你每犯一次错，就会失去一个爸爸。”

……

 

这些年来，他的“影评”很少超过五个字。

可不是么，北洋三部曲，每次都是四个字。


 

3、屋顶上的轻骑兵

如何的隐晦，如何的深奥，那都是给瞎BB的人设的套。

《邪不压正》难能可贵的，是它的浪漫主义。

影片的世界分为两个：屋顶上的，和屋檐下的。

屋顶上的世界，一望无垠，浪漫而纯真，哪怕光着屁股乱跑，也不夹杂着一丝邪念；

屋檐下的世界，看不见天，险恶而浑浊，就算人人西装革履，却满腹心事各怀鬼胎。




有人向往在屋顶上奔跑，清风拂面，内心光洁；

有人沉迷于屋檐下暗斗，阴风阵阵，脑内龌龊。

每个人的追求各不相同，有人喜欢屋顶上的阳光，便有人喜欢屋檐下的灰暗。

何为邪？何为正？很难判断。

“邪不压正”，只是一种念想，

但若是连这种念想都没了，世间还能剩下些啥？

 

“咳咳……还等什么呢。”

C‘est la vie……


7.3 

邪不压正 (2018)

影评(82)

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邪不压正/Hidden Man(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/7548286/blog/8043352/
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我于电影，是一粒沙；电影于我，却是一片海。

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