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翔说电影故事之麦当雄系列之港产类型代表《省港旗兵》

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2018-7-19 10:08:06

#麦当雄/Johnny Mak

麦当雄
Johnny Mak

 

 

 



点评经典电影，知晓幕后故事，尽在“翔说电影故事”。


今天是我们首次开播，聊的是麦当雄和他的《省港旗兵》

 

 

 

 

一把顶光照耀下的导演椅，标有醒目的“JM”标志（这是麦当雄英文名Johnny Mak的缩写），这就是“麦当雄制作有限公司”的LOGO，是典型的以麦当雄为核心的监制寡头创作模式，麾下有潘文杰、霍耀良、黎大炜、文隽、麦当杰以及人称“萧才子”的萧若元，而这些人大部分都是麦当雄在“丽的”时期的编导


 

纪录片中提到的“丽的”，是丽的电视有限公司，是香港亚视的前身，在70年代香港电视“五台山大战”（1975年9月7日, 佳艺电视开播，与丽的电视、无线电视、香港电台和商业电台称为“五台山”）麦当雄作为丽的节目总监，相继开拍了《十大奇案》、《大丈夫》、《天蚕变》等，最终打败佳艺，也令六叔的无线疲于应战。


 


1981年，“丽的”将61%股份转让给澳大利亚的一个财团，麦当雄出走，自创了麦当雄制作有限公司，从此开启了一段传奇的电影人生。


 

终于1984年来了，那是中英关于香港前途确定的一年，而这时《省港旗兵》横空出世了。


我们此时看到的宝禾电影制作有限公司，在1980年邹文怀以“嘉禾院线”的名义支持洪金宝成立的，1984年，洪金宝重拾“宝禾”招牌，监制了《省港旗兵》，这部电影是迄今为止港产电影类型作的代表之一。


 

故事要从大东讲起.......

 

大东是大盗，是悍匪，更是一个“大圈仔”上了通缉名单后，回到内地找帮手，干最后一票，这段场景中涉及到典型的象征影像，如雷锋、邓丽君等时代的符号，大家心知肚明，因为这里有个敏感的时期：逃港时期，与“脱北者”类似，这一时期很多大陆人偷渡到香港，这也“大圈仔”的来源

 

据说为了加强该片的写实性，导演麦当雄偷赴广州拍摄部分实景，选用了非职业性演员，从300多个内地身份的“大圈仔”中选出6人，然后又比照这6个人的性格语言行为作派，编导小组花了数月的时间调整剧本，力争达到人人演自己。


 

大东几人原定的打劫计划出现意外，并被警察怀疑追击，大东几人在街头乱窜，被车撞倒，乱枪扫射引来市民一阵慌乱，这些都是导演麦当雄偷拍的“真实戏”。

 

此次失败之后，大东去找阿泰（负责销赃的），他表示过两天还会完成抢劫计划，而阿泰却有其他事情找大东帮忙......

 

杀了肥狗，才知道阿泰欺骗了他们，肥狗根本不是线人，是一名警察，阿泰才是肥狗的线人。


 

大东怒火中烧，要火烧阿泰，一来是恐吓，二来是勒索，但是拍这场戏，麦当雄告诉阿泰的饰演者沈威需要在车内绑住他，沈威答应之后，他就在外头安排淋汽油、点火，整辆车一下子烧了起来，而事先麦当雄根本没告诉沈威这些，沈威整个人被吓傻，恐慌表情完全真实表露。当这场戏拍完，工作人员放沈威出来后，差点被火烧熟的沈威立即追砍麦当雄。


 

阿泰在被逼无奈之下，选择与警方合作，出卖了大东，而大东一伙继续完成之前拟定的抢劫计划，杀个回马枪

 

交易如期进行，大东等人发现阿泰带的追踪器，而此时警方赶到，一场混战，大东几人都挂了彩，最后困斗九龙城寨，这是他们最终的丧命之地......


 

省港旗兵虽然取材于一个真实的事件，但剧情布局完全是虚构的，极尽写实，使它在表面的真实感之外，更有着较深层的社会心理意义香港已经确定要回归祖国，香港人此时的焦虑、身份危机，甚至是恐惧都有可能存在的。另外麦当雄在处理暴力动作场面上，节奏明快，动作刺激，使观众从中得到极大的视觉快感 

 

欢迎点击收看“翔说电影故事”之麦当雄系列一：港产类型代表作之《省港旗兵》，每周三22：00更新

 

下期预告：翔说电影故事之麦当雄系列二：枭雄片鼻祖《跛豪》


 

本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2239682/blog/8043379/
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