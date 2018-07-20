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《淘气大侦探》：尴尬的侦探

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2018-7-20 15:04:51

文/梦里诗书

作为一部典型的英国动画喜剧，《淘气大侦探》将福尔摩斯融入到陶瓷玩偶的构思固然颇具新颖，但从实际成片来看，这一人物的加入其实并没有能为电影带来多少真正的趣味性，相反种种陈旧的套路和自诩搞笑的电影彩蛋，只是使这位家喻户晓的侦探在电影中显得尤为尴尬。

《淘气大侦探》：尴尬的侦探

《淘气大侦探》其实并不是一部全新的动画电影，其原名直译为《吉诺密欧与朱丽叶2》，在前作中是没有福尔摩斯形象的，电影所讲述的是一场陶瓷娃娃版《罗密欧与朱丽叶》的爱情故事，当然其最后没有了莎翁的悲剧结局，以皆大欢喜的喜剧为收尾，而到了这部电影，电影又希望将福尔摩斯的故事融入其中，然而其一面不可能去更迭原有的主角，一面又要为福尔摩斯与华生安插新的戏份，两者在电影中其实根本找不到到一个平衡的支点。

《淘气大侦探》：尴尬的侦探

正是由于这一问题，电影在伊始便没有一个很好的开头，对于一部其实并不是很有名的动画电影，其既并没有去回溯过往的经历，也没有去交代人物，所以如果你没有看过前作，可以说都难以分清谁才是电影的主角，杂乱混乱的双主线交叉，使人仿若在看两个完全不同的故事，而强行将两路人马用巧合粘合在一起的做法，更是倍感突兀。

电影在随后以福尔摩斯为主的展开上，虽然有着他与被忽视的华生和反派来营造戏剧张力，主旋律也旨在要珍惜身边的人，但是作为一部篇幅有限，不到90分钟的儿童片，电影其实不可能真的对福尔摩斯的推理有着多么出色的还原，各种陈旧的套路使电影变的了无乐趣，于此同时导演却还执着的为电影埋上了很多电影彩蛋梗，但这些点缀在一个剧情冗长无力的境况下，既无法真正为大人带来会心一笑，同时对并不能理解这些彩蛋的孩子也无法带来何般感触。

《淘气大侦探》：尴尬的侦探

希望比前作更扩大一部，用动画来颠覆著作的《淘气大侦探》，虽然有着好莱坞级的精湛制作，却并没能真正善用好这些著作的精髓，最终使电影变成了一场不伦不类的低幼动画。

个人评分：6

7.4 

淘气大侦探 (2018)

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淘气大侦探/Gnomeo & Juliet: Sherlock Gnomes(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/8117867/blog/8043497/
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爱电影，只因电影有毒，爱生活，只因生活痛苦，爱深沉，只因穿过热闹喧哗的世界，渐渐明了了自我

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