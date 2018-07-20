《淘气大侦探》：官配CP圈粉凶猛，招财猫蠢萌搞笑

这部由米高梅电影公司出品的动画喜剧电影，融合很多观众熟悉的元素，比如罗密欧与茱丽叶，福尔摩斯与华生，七个小矮人等大众梗，也可以说这是一部加强版的《白雪公主与七个小矮人》的故事，白雪公主与王子变成糯米欧与茱丽叶，而大反派莫里亚蒂无疑就是邪恶的继母，当然《淘气大侦探》独树一帜，更具观赏性，故事更耐人寻味。

影片中每一个角色塑造得栩栩如生，各具特色，茱丽叶不再是多愁善感的千金小姐，而是颇具女汉子风格的狠角色，和老公糯米欧夫唱妇随，在糯尔摩斯的带领下成功解救众多地精。糯尔摩斯和华生依然互相帮衬，形影不离，通过他们的智慧瓦解层层陷阱，为拯救华生，糯尔摩斯可以牺牲性命，也是令华生老泪纵横，更令观众激动不已。

糯米欧和茱丽叶，糯尔摩斯和华生，这两组CP观众都非常熟悉，当然在电影中玩的不是老梗，而是更具看点的现代故事，毫无疑问他们都被打造成具有正能量意义的英雄形象，爱情弥足珍贵，友情更加牢靠，彼此信任，互相尊重，抱团对抗邪恶力量。

故事情节也是跌宕起伏，各种反转令人出其不意，特别大反派莫里亚蒂的埋伏也是费尽心机，如此强大的暗黑大BOSS依靠糯尔摩斯的智商不足以对抗，所以才有糯米欧和茱丽叶以及华生组成超强打拐天团。

电影非常注重小细节营造幽默的笑果，比如大嘴青蛙和小地精之间暧昧互动，糯米欧好茱丽叶花式秀恩爱，糯尔摩斯和华生的日常斗嘴，招财猫皇后的跌倒等等很多小细节都笑果斐然，让这部以侦探为主的动画充满喜感，观影起来不是很累，而是嬉笑闹腾中长智慧。

电影诚意十足，每个角色的陶泥质感很强，这也是与其他动画片的不一样。尽管是陶泥质感，但角色的面部表情非常丰富，同时通过优质的配音让陶泥特色更加浓烈。

和很多优秀的好莱坞动画片一样，电影的插曲和配乐也是令人赏心悦目，尽管是悬疑探案为主，但电影不缺少逗比欢乐多的歌舞场面，也是趣味横生，令人流年忘返。

很难得的是电影也加入中国元素，招财猫的世界给人清宫大戏的质感，蠢笨的皇后令人啼笑皆非，而且还听到有人讲中文，最绝的是糯尔摩斯和糯米欧他们最后逃脱依靠的是中国特色的大红灯笼，这些其实就是异域唐人街的一个缩影，充满神秘的东方神韵。

《淘气大侦探》的主创阵容也是非常的强大，导演是《功夫熊猫》的约翰·史蒂芬森，他融入中国特色元素也就不奇怪，给主要角色配音的算是好莱坞一线大咖，一美詹姆斯·麦卡沃伊、艾米莉·布朗特和约翰尼·德普等。