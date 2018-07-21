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《淘气大侦探》：找个能陪你一起历险的人

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2018-7-21 10:09:35


文／番茄女王

 

2011年，曾经执导过《小马王》、《怪物史瑞克2》的导演凯利·阿斯博瑞拍摄了一部与花园装饰小矮人精灵有关的电影《吉诺密欧与朱丽叶》。如今7年之痒，《吉诺密欧与朱丽叶2》横空出世，导演换人接班，曾经执导过《功夫熊猫》的约翰·斯蒂芬森再接再厉，把这群地精小矮人的精彩故事延续。擅长出品高质量人性成人电影的派拉蒙影业公司自2011年宣布成立动画部，也已经有知名动画影片出街。《兰戈》是最具有代表性的作品之一，《淘气大侦探》则是派拉蒙第一部全动画电影。其实派式的动画片也有不少特别的点。




派拉蒙的动画片就像一个理科生，它非常理性，man，不像迪士尼会有一些浮夸的场面设计，也不会有超热的煽情。在派拉蒙出品的动画片中我们也会发现，片子中的人物沉着、冷静，即便浪漫也是在规矩里的。大多是影片通过角色人物的经历传递正能量，左看右看，横看竖看都是一本教参数。同样是适合小朋友看的电影，它比其他的动画片显得成熟许多。

 


《淘气大侦探》依旧值得欣赏的是男主角糯米欧由《X战警：第一战》中的X博士扮演者詹姆斯·麦卡沃伊配音，女主角朱丽叶由《穿普拉达的女王》饰演艾米莉的艾米莉·布朗特配音。国民情人约翰尼·德普为糯尔摩斯配音，《奇异博士》中出演莫多男爵的切瓦特·埃加福特为华生配音。重点是英国知名歌手同身为《淘气大侦探》制片人的艾尔顿·约翰是这部影片的灵魂支持者。明明是一群欢乐的地精历险记，也融入了不少潮流、成人的元素。

 



回归影片本身，这部续集没有那么多唯美的爱情故事要讲，主人公们已经成长到要为家人和家族分担忧愁承担保护的职责。被掳走的地精们在男女主人公的拌嘴和行动中得到解放。整个故事的主人公随着生活的变化，内心的成长也在经历变化：在感情面前，责任更加重要，懂得担当的人一定会懂得如何爱自己的家人。

 

 


《淘气大侦探》中的地精在自己的世界中看似无忧无虑，但在人类的世界中，他们不过是花园装饰小矮人，任人摆布的玩具。影片通过大反派设计的邪恶游戏，让这一群小矮人充分发挥自己的聪明才智，活出自己的天地。对于小朋友们来说，看到多种色彩元素的碰撞，会让他们更喜欢花园装饰小矮人。而小矮人们面对的危险和困难，以及团结一致躲过生命劫难的起起伏伏，会让他们在内心对生存和亲情有自己的触动和认知。

 


本片选用了英国侦探夏洛克·福尔摩斯的桥段，以夏洛克·糯尔摩斯和华生追查失踪地精的历险记，展现了一个个唯美的地精面貌。在导演营造的这个童话世界中，地精改变了小朋友们对花园装饰小矮人的认识。所有生物都是拥有生命的，如何将自己的生命活的精彩，都要靠自己决定。夏洛克·糯尔摩斯和华生的合作之情，糯米欧和朱丽叶升华的感情，都在告诉大家：真正的家人和朋友是值得一起去经历冒险和考验的。


幕后特辑http://v.qq.com/x/page/y0729nriwct.html 


标签： 喜剧(4192) 动画(3408) 外国电影(115)

7.4 

淘气大侦探 (2018)

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淘气大侦探/Gnomeo & Juliet: Sherlock Gnomes(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1321886/blog/8043556/
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