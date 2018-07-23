《摩天营救》：一部合格的爆米花电影，就该是这个样子

不知不觉，巨石强森主演的电影，内地在上半年便引进了三部，分别是1月12日《勇敢者游戏：决战丛林》（豆瓣6.9分）、4月13日《狂暴巨兽》（豆瓣6.5分）以及正在热映的《摩天营救》（豆瓣6.7分）。

三部电影的豆瓣评分都不算高，但也在6分以上，最重要的是，票房均相当可观。

《狂暴巨兽》内地冲破10亿人民币，《勇敢者游戏：决战丛林》虽然内地4.9亿人民币的表现一般般，但在北美/全球一举轰下4亿/9.5+亿美元的佳绩，打破了索尼出品电影在北美/全球的影史记录（之前纪录保持者是《蜘蛛侠》和《007：大破天幕杀机》。

而以《摩天营救》内地3天3亿的优异表现来看，其“钱景”也是非常可观的。

翻阅这些电影可以看出，强森近几年来已然找到了属于自己的演戏套路：娱乐性很强的爆米花电影，饰演的角色身体强壮、富有正义感，同时还树立了好哥们、好丈夫、好父亲的银幕形象……观众对此非常买账。

《摩天营救》显然也复制了这些优点：因伤退伍的军人二次创业，为救妻孩勇闯失火高楼，成功营救的同时还一并捣毁犯罪集团大阴谋。

当然，作为一部合格的爆米花电影，影片不可避免的存在主角光环过强、反派好似纸老虎，部分逻辑不通的通病。

值得一提的是，影片为了提升主角难度，强森饰演的角色由于先前因公负伤导致左腿截肢，使得全片很难再现“一个打五个”的奇景，更多体现的是其“身残志坚”的一面。

而且，和以往强森主演的电影一样，影片在局部设定上也有着令人眼前一亮的地方。

甚至可以这么说，在电影前半段，强森的风头完全被这座虚拟建立在香港的摩天大楼——“珍珠塔”所夺走。

这座高楼设定为225层，高达1067米，比现实世界中第一高楼迪拜哈利法塔还要高出三分之一！

在最顶层悬空全透明的观景台，你可以一览香港最美风景，更绝的是，你还会产生一种“在云端”的奇妙感觉。

想象一下，在这样一座“仰为观止”的大楼中，身高195公分，体重200余斤的巨石强森呼哧带喘地攀爬、跳跃、救人、枪战、肉搏……一次又一次的挑战人类极限。

你却坐在电影院软座上，吹着空调、喝着冷饮、嚼着爆米花，是不是很享受？

最后再多说一句，影片3D效果很是不错，虽然黑暗及夜晚的镜头比较多，但并不影响其3D立体感，如有兴趣去欣赏这部影片，记得选择一些3D亮度比较高的影院及影厅，观影体验会更好。