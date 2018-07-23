摩天营救：一部老梗新用的励志片





摩天营救

Skyscraper

(2018)

这几日以来，《我不是药神》《邪不压正》被很多人吐槽好评。我今天要评的这部来自道恩强森的动作大片《摩天营救》为什么呢，比起之前的灾难片以及道恩强森出演的其他角色来说，这部《摩天营救》为什么要单独列出来呢，其实在某个程度上来说，它是国内电影行业的一大飞跃。

主场景——香港，是国之强者

故事发生在香港，这是所有国外大片都几乎取景的地方，而这回却不同了，为什么这么说，因为香港这回不再是单独的一个取景地了，而是作为了主场景。《摩天营救》的拍摄主场景是在香港，之前很少有国外的大片将主场景设定在香港的，而这回，却也是为国人扬眉吐气了。香港此次作为《摩天营救》的主场景之外，除了建立的摩天大楼外，而且在这座大楼中还发生了感人至深的故事。对家人的救赎中，原本因为任务而身患残疾的道恩强森，这回的出演并不是像往常一样硬汉的出演了，而是一个身残志坚的故事了。带着假肢的他原本行动就不便，而在之后为了家人，勇于爬高、跳跃，这对于他来说，已经是很大的难度了。

其实是一部励志片

《摩天营救》其实是一部励志片，为什么这么说呢，因为身残志坚的道恩强森饰演的威尔，全家移居到香港之后，生活还算过的如意。之前因任务而丢失了一条腿，目前只能靠着假肢生活。之前的他因为丰富的特战经验，到香港之后全程参与了摩天大楼的安保设计，对这座楼的安保甚至比对自己的腿都有信心。在搬入这座刚刚落成的摩天大楼之后，原本因为之前的伤痛时常自言自语的他，却是在这一时刻，发觉家里人对他还说甚至比一切都重要。从大楼恶心失火到最后成功营救家人来说，全世界在关注着他救人的同时，最多的是关注他如何励志自己，如何在一次次的艰难任务中，与恶人对决，正邪较量，这是难得的，身残志坚，就是这个道理。道恩强森以往饰演的便是硬汉，这外面从《速度与激情》《狂暴巨兽》中就能看出来了，而这回，在我看来，他饰演的威尔依旧是一名硬汉，这位硬汉，虽然身残，但是心智和志向比任何时候都坚强。因为对于任何人来说，志向是强大比起身体强大、外部条件的强大来说，更为重要了，而这点，也正是我们所要学习的，当困难来临的时候，你会不会成为一个真正的硬汉呢。

情节紧张性与昆凌的出演

以往来说，类似于这样的灾难片，情节都会比较紧张，而紧张中却见的是人性。这部影片唯一的不同便是，道恩强森没有那么多的人去救，他只是要救自己的家人，仅此而已，所以这其中，没有任何人性的说辞。家人无疑是最为亲密的。所以这部电影中所涉及的紧张的情节便是在于家人与黑恶势力的较量了。而相信看过这部电影的观众们，一定都知道，周杰伦的爱妻昆凌的出演无疑是这部片子的一大看点，众所周知，中国艺人出演国外的大片是一件很难的事情了，之前的李冰冰从酱油到如今的挑大梁已经是经历了好多年。而此次出演的昆凌却不是这样的，她一出场，几乎是贯穿了整部电影的60%的戏份，而且每场戏份都是打戏，有些观众可能没有认出是昆凌，但是作为片中一位能打而且漂亮的女杀手，昆凌算是成功了。昆凌其实出演的影视作品并不是很多，而此次担当配角，除了是一大进步外，而且在国内的影视市场中也是一个先例了。

老梗新用 是独有的风采

其实说了一大堆《摩天营救》的好话，那么更为重要的便是。其实整个故事的框架基调来说是比较俗套了，只不过设定的拍摄地点不一样、设定的演员配置不一样，纵使出来的效果也是不一样的。所以，这部电影还是值得我们期待的，更是值得我们去看的。（@编剧高喜顺 原创，未经许可不得转载 违者必究）



