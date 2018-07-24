印度版白娘子 美的惊为天人 妖娆蛇舞与法海斗法 精彩绝伦

最近中国观众熟悉的《白蛇传》又被翻拍啦！

新版白蛇传名为《天乩之白蛇传说》，和大多数被翻拍的剧目一样，都被观众认为：不如前一版！豆瓣得分仅5.7。

这里当然有不理性的成分在内，无外乎是先入为主，但新版白蛇传的制作确实不敢恭维，除了又是五毛特效，白蛇的造型是被诟病最多的——大头细身体，小小一条，确定不是贪吃蛇成精？！而且还带了美瞳，刷了睫毛膏，合辙还是条网红贪吃蛇呢......

总之，一片恶评！

其实，印度也拍过蛇精变美女的影视作品，人家用的可是真材实料的眼镜蛇呢！

这部电影名叫《蛇女》，是一部老电影，出品于1986年。

富家子弟拉朱从六岁起就开始在英国接受教育，十五年后，他学成归国，长的风度翩翩、一表人才。

一日，他与朋友驾着马车前往野外游玩，途中经过一座巨大的废弃老庙。

这时，马突然似乎受到了巨大的惊吓，拒绝前进。

原来，前方的树上盘踞着一条眼镜蛇，正虎视眈眈的望着他们。

这条蛇的行动异常敏捷，拉朱以为摆脱了它，没曾想它已经缠在了自己脚上，眼见着就要咬。

拉朱猛地甩开它，驾着马车迅速离去。他不知道，这条蛇攀在车子后面，跟他一起回了家。

得知拉朱遇蛇，母亲十分担心，拉着他一番念叨，正当母子叙话时分，那条蛇又出现在旁边的盆栽上，它静静望着这一切，随后悄然离去。

然而，拉朱却像是对那座老庙着了迷似的，充满好奇。

于是，他一人悄悄驱车，再次来到老庙探访。

荒芜的老庙，烟雾缭绕，拉朱困惑的四处张望，突然一个清亮、悦耳的歌声响起，一个身着白衣的女子出现了。

她身形窈窕、衣衫飘飘、行踪飘忽，动人的歌声里，尽是哀怨，诉说着一段被辜负的爱情以及无尽的相思之情。

拉朱追随着她的身影，在老庙里好一顿转圈圈，最终看清楚，这是一个容貌惊艳的美丽女子。





这就是印度版的白娘子了，离奇的邂逅过后，两人毫无意外的陷入了爱河。

扮演蛇女的是已故国宝级印度女星希里·黛玉。

当时，她只有23岁，芳华正茂，正处于颜值的巅峰期，丰润饱满的脸颊，娇俏可爱，一双大眼灵动而深情。

美艳不可方物！

擅长舞蹈的她，在片中表演了多段舞蹈和男主角拉朱互动，这也是他们爱情升温的甜蜜时刻。

总体来说，《蛇女》的舞蹈设计和歌舞旋律比较老派，没现在印度电影里的歌舞那么时髦，但更具民族特色，别有一番风味。

美好的爱情，总是要经历考验。拉朱和蛇女也是好事多磨，费尽波折，期间还遭遇到了类似法海的印度法师从中作祟。

这位大法师一进拉朱家，就察觉异样，他说家里有毒蛇。

几日后，他便带着法器——长的像海螺的笛子，上门来捉妖了。

在他带有法力的吹奏声中，蛇女很快就不行了。

幸得拉朱正好回家，打断了捉妖法事，蛇女才逃过一劫，法师留下一句狠话，扬长而去。

不甘心的法师不断地骚扰着蛇女和拉朱的生活，他还把蛇女是妖的秘密告诉拉朱的母亲，拉朱的母亲不相信，法师就告诉她，蛇女24小时必须显形一次，不信可以去看看。

结果，拉朱的母亲果然在半夜看到蛇女变形，吓的半死。

爱子心切的母亲，决心要蛇女离开拉朱，蛇女坚决不肯。万般无奈下，她承认自己确实是蛇幻形而来，但她对拉朱并无恶意，因为拉朱的体内住着自己丈夫的生命。

原来，拉朱六岁时曾在老庙被蛇女的丈夫咬死，法师利用法力逼迫她丈夫将自己的命转移给了拉朱，她这么多年都在等拉朱回来，伺机咬死他，让丈夫复活。

但是在目睹拉朱母子叙话的那一幕后，她不忍心了，便决定变成女人与拉朱结合，这样也能与丈夫厮守在一起。

蛇女恳求拉朱的母亲，不要再去找法师，不要拆散自己和拉朱。

尽管拉朱的母亲被她的话打动，但是仍然无法接受儿媳妇是条蛇，还是请来法师驱离她。

在法师强大法力的吹奏声中，蛇女倍感煎熬。绝望中，她换上自己的白纱裙，正面迎击法师，想与他同归于尽。

这是影片最经典、最精彩的一幕！

魁梧的法师吹着法器，妖娆的蛇女跳起了蛇舞与他斗法，整个场面精彩绝伦，充满了印度文化的异域神秘气息。

两位演员的表演亦是给力，希里·黛玉尤为让人印象深刻，她双眼含怒、眼神凌厉又悲怆，将一个不惜牺牲生命捍卫爱情的痴情女子，表现的淋漓尽致。

真是看的人热血沸腾！

这也是我看过的印度电影中，为数不多能将歌舞揉入剧情，成为有效文本的一部作品。

虽然《蛇女》的具体剧情和中国的《白蛇传》完全不同，但有一点是完全一致的，那就是都批判了世俗的偏见、歌颂了美好的爱情。

喜欢大团圆结局的印度人，最后亦不例外的为《蛇女》安排了有情人终成眷属的美好结局。

这部电影在剧情编排上比较糟糕，有些地方冗长拖沓，有些地方又潦草粗糙，最后导致故事讲的稀稀拉拉。但是，冲着希里·黛玉的巅峰颜值和那段惊心动魄的妖娆蛇舞，这也是一部值得观赏的作品。









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