由《大护法》聊聊所谓“中国动画的希望”

据说，原定暑假上映的最新国产动画《昨日青空》撤档了，据说而已，笔者不敢肯定。笔者没能看成这部据说画风媲美新海诚的所谓国产佳作，但看过去年同样被看好过的国产动画片《大护法》。笔者无法看到也无法评价之前被寄予厚望的《昨日青空》，因此只能通过浅析《大护法》，来聊聊对于“中国动画的希望”的看法。

先说说《大护法》。其实在笔者看来，“限制级”和隐喻都还不是影片最大的亮点，电影语言向真人电影看齐才是。虽然动画电影在内容表达上的拘束和真人电影相比较少一些，但在当下的中国电影环境，这也容易成为中国动画创作制作弱智化（不只是低龄化）、偷工减料的借口。不少国内动画创作者总会说“动画看着开心就好，干嘛想那么多”，殊不知在海外无论是美国的奥斯卡金像奖，还是台湾的金马奖，动画电影可以和真人电影一样争取除了动画长片之外的技术类奖项，可见在电影语言体系下，真人形式和动画形式往往是平等的。而《大护法》叙事、分镜、剪辑几乎都在按真人电影的标准完成，人物的动作设计近乎写实，音效设计也接近真实物体的发声效果。当然这些亮点未必能掩盖《大护法》的不足，但至少《大护法》主创的努力，可以狠狠地打那些拿动画的低幼定位、抽象表达作遮羞布的圈钱人好几巴掌。















不过，或许是为了摆脱大家对中国动画的刻板印象，《大护法》在文本创作上显得操之过急，反而有点顾此失彼。这主要体现在世界观和人设的交代上。其实世界观和人设交代不完整的问题不只出现在动画电影中，真人电影也不例外，动画导演出身的许诚毅执导的《捉妖记》系列同样有这个问题，但《大护法》和包括《捉妖记》在内的主题浅显简单、只图观众一乐的合家欢动画/真人电影不同，它在主题表达上是有野心的，好些段落也很明显地体现了主创对现实问题的反思，可惜由于设定的凌乱，表达也受到了影响，效果也大大折扣，即使通过对白和旁白补充信息也难以弥补。比如从小的方面说，跟在大护法身上的萌物是什么来头？小鸣这个小人精最后究竟是什么下场？从大的方面说，影片中太子和大护法是来自一个叫奕卫国的国家，那么这个国家的景象是什么样的？和花生镇是什么关系？如果它有真实蓝本的话，究竟是咱中国的唐宋元明清，还是联合王国、法兰西帝国？有人说到时候会有续集，问题是这些问题要解释清楚的话，得几部续集才足够？退一步讲，万一续集计划流产了呢？

综上所述，《大护法》是一部掷地有声的国产动画作品，但如果说它是“中国动画的希望”，对不起，人家是真的受不起，因为就算不计较它剑走偏锋的尝试和显而易见的瑕疵，哪怕它真的成了神作，也未必为中国动画带来春风。中国动画的希望可不是一部看似打破刻板印象的作品就能带来的。

在笔者看来，中国动画最理想的状态，莫过于多元化的运作。通俗作品中，可以有张小盒系列那样的轻松调侃，也可以有《秦时明月》这样的侠客情结；既允许《大英雄狄青》一般的严肃正确，也允许《十万个冷笑话》一般的戏谑恶搞……偶尔也推出几部《海公子》《折枝》这样的为静态的非物质遗产赋予动态的生命力的作品，向国内外观众充分展现中国传统文化魅力。百花齐放，求同存异——这才是一个文化大国的健康状态，而不是举国体制下的各种第一。

可现实是怎样的呢？先不说政策和市场，只说现象。不谈别的，同样是片名带“大”字的国产动画电影，《大圣归来》爆款后，不少文化公司比以前更“热情”地投入制作CG动画（包括前段时间沦为院线炮灰的《吃货宇宙》）；《大鱼海棠》爆款后，日系手绘动画又成了这些文化公司高层眼里的香饽饽（《昨日青空》就是这种跟风意识的产物）；《大护法》口碑爆棚后，好些端了很久的动画制作团队也憋不住了，开始在作品中开黄腔了……

写到这里，笔者不禁想起了在网上看到的一则评论：

“这世界又不是只有两个国家，中国和外国，咱们不用太在意文化软实力，把科技、经济搞上去就行了……”

在这种思想观念的影响下，区区一部片名带“大”字的国产动画片就能为中国动画界乃至中国文化界带来曙光吗？

开玩笑。

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