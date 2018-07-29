《老男孩》：比电影三观正不正更重要的，是如何表达三观

前几天，开心麻花团队带着新作进攻院线了——这回不是改编自家话剧，而是由美国老片翻拍成《西虹市首富》，沈腾和一众台湾演员携手上演“富贵逼人”。影片上映后，随着票房飙高的，还有民间的争议，其中最大的争议点，在于影片的三观是否正确。

笔者没看（也不打算看）《西虹市首富》，暂不评价此片的三观问题。只是早在影片上映之前，关于“电影三观正确是否重要”的争论就已经展开了。为了更形象地表达观点，笔者将结合这方面的典型电影《老男孩》来阐述对这个话题的看法。

这里说的《老男孩》不是让筷子兄弟成名的微电影，而是2004年轰动亚洲的韩国电影。和之前提到过的《金色梦乡》《小森林》等片一样，这部电影也改编自日本的同名漫画（原著又译作《铁汉强龙》），算是较早的广为人知的翻拍日本故事的韩国电影。

《老男孩》连同它的片名在国内有一定的知名度，主要也是因为它的“三观不正”，一方面是因为影片中各种突破伦理极限的桥段（活吞章鱼、近亲恋情）等，另一方面还因为当时还算是国民导演的冯小刚的一句“特变态，特脏，让我本能拒绝”的评价。但这片的本质真的这么骇人吗？不尽然。

其中影片要表达的核心思想已经在其中一句不太起眼的台词中几乎点明了：“即使我禽兽不如，难道我没有活下去的理由？”





其实原著的主题远不是这么一回事，但是朴赞郁后来改编成这样，除了方便观众理解（看过原著的朋友自己脑补下那种立意怎么在电影里呈现），还为了将对“三观正确”的反思进行得更彻底。哲学系出身、见识过韩国政治动荡、经历过时代更替的朴赞郁至少在去好莱坞拍《斯托克》之前，每一部作品都带着他自己对社会问题、主流思想辩证性的思考。





（以下内容涉及剧透）

影片中，男主角吴大秀被人囚禁、陷害，长达15年之久，得以脱身后他走上了复仇之路。可到了最后，他却发现自己才是复仇对象，而且理由充分，那么问题来了，他和囚禁他的人中，谁才是最可恨的人？吴大秀被报复的原因，在于他发现了一对正在相爱着的亲姐弟，还将他们的恋情向外人透露了——也许有人说，乱伦本身就是无耻的，但是侵犯他人的隐私，给他人带来不可摆脱的困苦，难道就是正确的吗？而在这个双向复仇中，无论哪一方，最终都失去了一种权利，就是好好活着。

三观是人定的，而且在不同的时代、不同的国家都有不同的主流三观。哪怕是如今咱们所不齿的纲常礼教，在以前还被认为就是正确的价值观。不过，有一件事比维护观念更重要的，是如何运用自己坚信的观念好好地活着。正如影片中另一个台词所述：“无论是沙子还是石头，在水里都会下沉。”在残酷的现实面前，大家都会殊途同归，就看在这一生中，你的思想观念能支撑你活得多久。有了这个内核，《老男孩》才没沦为三池崇史式的猎奇cult片。之后的任何暴力题材电影至少在这一点就无法超越《老男孩》，包括它的美国版——因为美国版的剧情只是完成了复仇，仅此而已。





除了故事内核，《老男孩》杰出的地方在于它的电影语言。走廊打斗长镜头就不说了，这一段光是提起大家都有印象。但笔者还要列举影片另外的四个技法：一是匹配剪辑的运用，原理很简单，就是以两个不同场景中相似的事物、声音或画面作为衔接点进行剪接，但朴赞郁的运用可不是乱接，每一个衔接点都有相关的情节作铺垫，以便让剪辑显得自然；二是分屏，将吴大秀在密室中挖通道的画面和表现十五年间时事的画面并在一起，除了说明时间的流逝，也通过世道的变化强调吴大秀和外面的世界逐渐疏离；三是站位的安排，吴大秀和仇人对峙的时候，两人在同一画面的不同景别，而且前后两次对峙时两个所处景别不同，也体现了二人此时主动和被动的处境的变换；最后是吴大秀接受最后一次洗脑，结束时通过录音机卡带倒带的画面，说明洗脑完成，而录音机本身也是影片的一个道具（而且刚好是幻想中复仇现场的一个道具），不会显得多余，还增加了叙事作用。如此高超的手法，在其他三观更令人发指的电影里很难找到，在符合主流价值观的电影里也未必常见。

通过浅析《老男孩》，笔者认为三观是否正确并不是判断一部电影的关键，关键在于影片是如何表达三观的。就像一个人阐述观点可以和主流方向有分歧，但至少得自圆其说，而不是为了特立独行而特立独行。《老男孩》之前，也有不少电影涉及暴力、乱伦、色情等方面的元素，但大多只是噱头，夺人眼球，对主题、对故事毫无作用。不是说涉及非主流价值观的电影不可以有娱乐性，但至少得有完整的主题表达，而很多打着“挑战常规、颠覆主流”旗号吸引观众的影视文艺作品往往在开始蜻蜓点水地提了几下，最后就不了了之了，自圆其说都做不到，远不如同样宣扬“特立独行”的商业广告。如果要弥补表达上的不足，至少在其他方面得展现创作者的才华，比如《老男孩》，也比如最近的一部法国电影《复仇》，至少拍摄手法、导演技巧让观众叹为观止，但有些电影真的只剩“三观不正”的噱头了。

如果“三观不正”可以成为电影艺术的底料，那么它不该成为电影的罪状；如果“三观不正”仅仅是一部电影的幌子，那么它本来就不该存在于电影里——这句话适用于任何时候、任何国家的任何类型的电影，尤其最近在国内院线上映的所有电影。

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