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《西虹市首富》影评：有钱，真的可以为所欲为？

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2018-7-31 0:23:38


文/列文

继《我不是药神》之后，暑期档华语片再出爆款，就是这部上映三天近9亿的喜剧新片《西虹市首富》。由闫非和彭大魔执导，沈腾、张一鸣、常远、艾伦等老面孔主演，讲述的依然是类似于《夏洛特烦恼》和《羞羞的铁拳》的“草根童话”故事，沈腾扮演的主人公王多鱼为了获得300亿的遗产，必须要在一个月之内花光10个亿。夸张的故事和表演不乏笑点，“情感胜于金钱”的最终结局，也会让不少观众小有感动。而且影片的“金钱观”也并不过分矫情，结尾彩蛋沈腾给儿子留家产的情节，不正是说明“金钱不是万能，但没钱很多事也不行“吗？


许多人认为沈腾在片中扮演的王多鱼，就是个标准的loser和屌丝，但笔者想要跟大家强调的是，即便他是个loser和屌丝，也是个有志气、有骨气的loser和屌丝。面对一桌金钱要他打假球，他能毫不犹豫地选择拒绝。面对是接受一个月花光10亿来得到300亿的挑战，还是直接拿1000万遗产走人，他选择接受挑战。这就将他与其他的loser和屌丝拉开了距离。


此后的剧情自然是围绕“土豪狂烧钱”的夸张喜感以及“越花钱越多”的反差喜感来运行。原本被人嘲笑看不起的屌丝，突然能用铲车撒钱购买球队，并安排球队住进最豪华的城堡宾馆，山珍海味名酒管够，让那些平时瞧不起他的人顿时换上一张面孔，对他百般讨好，这样的夸张情节和喜感是很容易让许多底层观众带入做梦的。

但“土豪狂烧钱”的喜感毕竟也十分俗气，看多了难免令人生厌，那么“越花钱越多”的反差喜感就显得更高级了，也带有一些社会讽刺的意味。王多鱼的“赔钱投资法”结果居然都变成了赚钱项目，垃圾股票翻红、烂尾楼大卖、“陆游器”大受欢迎，这样的设定虽然不乏夸张恶搞的成分，但同时也不难看出，这种“夸张恶搞”是建立在我们当代“中国特色社会”基础上的。在其他国家，“垃圾股票翻红”、“烂尾楼大卖”这样的事情怎么可能轻易发生？


如果影片的所有卖点都围绕一个“钱”字展开，再怎么玩还是显得套路，难以玩出太多新意，所以就一定要加入新的看点，来避免观众的审美疲劳。《西虹市首富》采用的方法就是暂时让剧情从“钱”字上抽离出来，用屌丝球队大翔队跟顶级球队恒太队的比赛，通过展现团队精神和体育励志元素来大煽其情。大翔队虽然屌丝、虽然差劲、虽然比赛毫无悬念必输无疑，但亦不是毫无底线，“不输两位数”的信念让整支球队前赴后继“堵枪眼”，即便被踢成“猪头”也坚持到底，看到最后还真会让人小有感动。

当然，煽情的高潮段落当属结尾王多鱼“要人不要钱”的抉择了，虽然此前他跟女主角夏竹的情感关系铺垫得还不是很足，但两人的情感纽带算是基本建立了，按照此前剧情对于王多鱼有情有义的铺垫，最终他以丧失遗产为代价去救夏竹，也并不离谱。至于“人财兼收”的皆大欢喜结尾，也算是此类喜剧的惯常套路化结局吧！

本片结局的不俗之处其实是在片尾彩蛋中，当王多鱼带着怀孕的妻子夏竹周游世界之后回到西虹市，准备捐献全部身家时，突然想起要为即将出生的孩子留点钱，于是列出了长长的清单，最后还想到要是再生一个怎么办？这个彩蛋大家在观影时千万不可错过！不仅是因为笑点独具，而且展现出一种十分现实、并不矫情的金钱观。因为像王多鱼为了夏竹放弃30亿遗产的“理想化”结局固然十分正能量，但彩蛋中表现出的孩子从出生到成长处处离不开钱，父母要为子女充分筹谋，才更贴近“中国现实”，更容易引起观众共鸣，也是国人“金钱观”的真实体现。(文/列文)

标签： 艾伦(13) 开心麻花(11) 常远(3) 沈腾(21) 西虹市首富(4)

6.8 

西虹市首富 (2018)

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西虹市首富/Hello Mr. Billionaire(2018)
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