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死侍2||极品骚浪贱

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2018-8-1 16:34:30

“小贱贱”这个外号不是浪得虚名，死侍把骚浪贱损坏发挥到了极致。从1贱到2还会贱到3，一浪更比一浪贱，一集更比一集污。格局小又怎样，没有超级大反派又怎样，只有小贱贱能吐槽DC，吐槽预算，吐槽“同事”金刚狼。我就是我，不一样的英雄。

2和1相比情节整体感得到了提升，幸好没有成为一个堆砌段子的烂片，各种梗都是依附情节展开不突兀。

小贱贱没心没肺，小贱贱知道一切都是编的，可是不代表他没有感情——电影一开始他的女朋友就挂了。小贱贱落入了人生低谷，失去了人生意义，他在酒吧坐了3天也想不通编剧为什么写死了他的女朋友？可喜可贺的是钢力士一直对他不离不弃，虽然还不到锤子对洛基一样“我虐我哥千百倍，我哥待我如初恋”，但是也够友（ji）情满满。

贱贱和小男孩组合也吐槽了下当下的英雄设定——不但有超能力，英雄们的外形还必须美型，像毁容者和胖子不单独一无二更入不了主流，而且他俩经济实力不强，跟蝙蝠侠钢铁侠这样的财/才色兼备的英雄更是没法比。总之英雄们穷点都不要紧帅气的外形必须有。

小男孩的转变全都源自“灭霸”电锁：他是从未来回来将小男孩消灭在变坏之前的正义使者。而本片没有像终结者系列一样，坏蛋电锁终将被消灭；他的中途有点像《唤醒使者》一样，正反两方都促进了小男孩的心理变化。可是基于本片的初衷，胖子不是只能当反派，小男孩经过反转成功成为形象丰满的英雄新星。

小贱贱在本片中也顺便抱了下9年前被金刚狼杀死的仇，也“报复”了绿灯侠的编剧~

7.6 

死侍2 (2018)

影评(16)

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死侍2/Deadpool 2(2018)
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