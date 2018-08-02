《奇迹》：和盛夏一起贪玩





8月3日，日本剧情片名导是枝裕和的最新作品《小偷家族》将和中国的忠实影迷见面。当然，出于影片商业性偏弱的因素，国内院线排片量或许不够充足。能赶上排片的朋友可以多多支持这部获得第71届戛纳电影节金棕榈奖的现实题材佳作；如果身边的电影院没有《小偷家族》的排片或者场次时间不友好，也没关系，这次向大家推荐一部是枝裕和执导的比《小偷家族》更应景的电影，为大家的盛夏时光作一次升华。

这部电影就是是枝裕和2011年为九州新干线拍摄的长片《奇迹》。

首先要赞叹一下是枝裕和的创作功力，同样是命题式的广告电影，不少作品要么通过口号式的台词和生硬的画面植入强行点题，要么直接拍成风光片、展示录像，最终都影响了电影本身的观赏性和艺术性。但是枝裕和毕竟是欧洲三大电影节的种子选手，他赋予了九州新干线一个美好而不过分的传说，让九州新干线作为一个值得追求的目标。这样一来即使全片不刻意展现新干线的景象，新干线也会因为其在故事中的重要作用而拥有强烈的存在感。









围绕着九州新干线的美丽传说——在鹿儿岛开往福冈的新干线“燕”和福冈开往鹿儿岛的“樱”号在熊本交汇的时候许愿，就会出现奇迹——影片展开了一段治愈人心的故事。航一和龙之介本是一对亲兄弟，但是由于父母离异而分开，哥哥航一随母亲住在鹿儿岛，弟弟龙之介随父亲住在福冈。当航一听说了关于九州新干线许愿的传说之后，就打电话和弟弟商量一起去熊本许愿。刚好除了这对兄弟俩，他们的小伙伴也有自己想要实现的心愿，于是单纯天真的孩子们就这么踏上了梦想之旅……细想起来，其实这是一个人畜无害版的《伴我同行》。

是枝裕和的大部分作品的风格都是细水长流式的，通过巨细无遗的对生活细节和人物成长的展现，一点一滴地完成主题表达。《奇迹》也不例外，虽然是命题电影，但影片开头并不急于突出广告主体，而是将小主角们各自的生活状态完整地呈现，一来体现他们的处境和性格，二来也为他们对奇迹的期待做铺垫。而在他们寻找新干线交汇处的过程中，也没有什么离奇复杂的戏剧性意外，有的只是一路上不喧宾夺主的风景、和善亲切的陌生人和小伙伴之间的嬉戏。至于生活的残酷，在影片只言片语提及后，全都隐藏了起来，默默地化作了孩子们探索未来的光明的动力。









影片的高潮就在于列车交汇时，是枝裕和不先展现小伙伴许愿时兴奋的情绪，而是用一个手绘的火山爆发画面开篇，以复现式蒙太奇的方式回顾了小伙伴们日常生活的许多细节：外公做的轻羹、吃了一半的冰棍、哥哥折叠好的衣服、天晴时的云彩……相比之下，小伙伴们的愿望能否实现，反而显得没那么重要了。生活中虽然有着太多的不如意，可是温暖的小插曲也不少，身边一些不起眼的事物本身也蕴藏着。小伙伴们的旅程与其说是许愿之旅，不如说是心灵之旅：两个不同城市的孩子们为了旅程相识、相知，促进了交流；在一路上开阔了眼界，明白这世界其实还有更多的“美”值得被发现；通过许愿释放了内心的不快，收获了新的希望……爱与希望本身就是生活的奇迹，这也是九州新干线的运作初衷之一。

《奇迹》当然不是是枝裕和最好的电影，但真的是很适合在盛夏观看的是枝裕和执导的电影。无论你是天真的孩子还是成熟的大人，当你在生活中遇到各种不如意、对生活未来的方向感到迷茫，不知道该怎么拥抱充满热情的夏天，可以通过《奇迹》，让自己的心灵和片中的小伙伴一起旅行，最后换一种心情看待眼前的生活，和盛夏一起贪玩，以更充沛的活力迎接接下来的日子。

最后提醒下，虽然片中的小演员们都很出彩，但其中有一位小女孩非常值得注意，那就是后来被誉为“千年一遇美少女”的偶像团体Rev.from DVL成员之一桥本环奈。她在改编自同名漫画作品的电影《银魂》中的突破性表演让人眼前一亮。今年8月17日，由桥本环奈继续出演的《银魂2》将在日本首映，值得期待。

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