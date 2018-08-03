网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>时光码字委员会>>一夜暴富的痛你不懂

一夜暴富的痛你不懂

加入收藏

2018-8-3 23:16:30

 开心麻花的电影，一直被人诟病没有电影感，价值观不正，比如当初的《夏洛特烦恼》里中年人演学生严重出戏，小品感重。

这次的《西虹市首富》开心麻花用了一个非原创的故事，被改编成多部话剧电影的小说《布鲁斯特的百万横财》。又与港台明星合作，加上模仿周星驰电影的一些笑料，《不见不散》葛优的不靠谱计划和金凯瑞的签名乱入，票房还算火爆，口碑尚可。

影片和1953年格利高里·派克《百万英镑》一样，用金钱考验人性，给贫穷小子一笔巨款做考验，最终主角不仅钱生钱，利滚利，名利双收，朋友成群，还抱得美人归。

《金钱世界》里吝啬冷血到底，一分都不愿给匪徒解救被绑架的孙子，最终众叛亲离的豪门首富保罗·盖蒂不同。王多鱼更有人性，更善良，有原则，有梦想，也更坚守本心。十亿这个数字给他的震撼影响好像只是一开金柜的瞬间腿软，之后也并未因此心生邪念，六亲不认，还一直保持清醒理智，可以说很童话了。

《西虹市首富》里没有被金钱腐蚀的人性，一黑到底的决绝。有的只是小打小闹的闹剧和对社会热点轻松愉快的揶揄讽刺，通篇下来没有什么大奸大恶的反派。所以观众才会看的轻松加愉快。

开心麻花毕竟做的是喜剧，所以这个欢乐的走向和结局也是为了让观众爽一把。

电影就是造梦，主角在愿望实现的过程中，慢慢走向成熟，学会认识自己，这与造梦同时并行。

1936年加里·库珀《迪兹先生进城》也是这样的喜剧爱情。一个小商人突然继承了一笔两千万的巨额遗产，美梦成真，可是他慢慢发现金钱买不来快乐。他的善良正直打动了采访他的女记者，两人陷入爱河，主角最终获得了爱情和物质之外的精神世界的满足。

《西虹市首富》最有快感的片段，就是王多鱼挥金如土的过程。纵情享乐，不加节制地买买买可能是每个人心底潜藏的欲望。

最有笑果的点就是只有王多鱼知道一个月内花光十个亿才能得到300亿遗产。观众以旁观者的角度看矛盾如何激化，又跟着王多鱼一起期待误会何时解除。

估计所有观众看这部电影时都在想，如果有一天，我失散多年的土豪亲戚突然要送我十个亿，我要如何花光它。

这次影片的女主角不再是沈腾的固定cp马丽，而是《我的少女时代》林真心饰演者宋芸桦。扫把星会计角色有点像《喜欢你》里的周冬雨，只要负责一本正经的可爱就好。沈腾自带的笑果和几位老戏骨配角也功不可没，假王力宏男友真的长很像而且很欠扁。

影片配乐也有一些模仿痕迹，比如《王多鱼，你兴奋起来》的配乐个人感觉跟《犬之岛》很像。101的《卡路里》之歌倒是毫无违和感还特别魔性洗脑。

模仿来的进步也是进步，希望开心麻花越来越好。喜欢这部影片的观众还可以期待一下开心麻花的新作《李茶的姑妈》的~

 



神乐电影

此公众号不定期更新

分享电影 动漫

喜欢的亲可以长扫二维码关注~

也可搜索kgfilm


 

6.7 

西虹市首富 (2018)

影评(60)

收藏(693)

西虹市首富/Hello Mr. Billionaire(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/18032021/blog/8044659/
--------------------

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
时光码字委员会 20860

RSS订阅

时光码字委员会

5853名成员19990个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:16分

 