这次的《西虹市首富》开心麻花用了一个非原创的故事，被改编成多部话剧电影的小说《布鲁斯特的百万横财》。又与港台明星合作，加上模仿周星驰电影的一些笑料，《不见不散》里葛优的不靠谱计划和金凯瑞的签名乱入，票房还算火爆，口碑尚可。

影片和1953年格利高里·派克的《百万英镑》一样，用金钱考验人性，给贫穷小子一笔巨款做考验，最终主角不仅钱生钱，利滚利，名利双收，朋友成群，还抱得美人归。

和《金钱世界》里吝啬冷血到底，一分都不愿给匪徒解救被绑架的孙子，最终众叛亲离的豪门首富保罗·盖蒂不同。王多鱼更有人性，更善良，有原则，有梦想，也更坚守本心。十亿这个数字给他的震撼影响好像只是一开金柜的瞬间腿软，之后也并未因此心生邪念，六亲不认，还一直保持清醒理智，可以说很童话了。

在《西虹市首富》里没有被金钱腐蚀的人性，一黑到底的决绝。有的只是小打小闹的闹剧和对社会热点轻松愉快的揶揄讽刺，通篇下来没有什么大奸大恶的反派。所以观众才会看的轻松加愉快。

开心麻花毕竟做的是喜剧，所以这个欢乐的走向和结局也是为了让观众爽一把。

电影就是造梦，主角在愿望实现的过程中，慢慢走向成熟，学会认识自己，这与造梦同时并行。

1936年加里·库珀的《迪兹先生进城》也是这样的喜剧爱情。一个小商人突然继承了一笔两千万的巨额遗产，美梦成真，可是他慢慢发现金钱买不来快乐。他的善良正直打动了采访他的女记者，两人陷入爱河，主角最终获得了爱情和物质之外的精神世界的满足。

《西虹市首富》最有快感的片段，就是王多鱼挥金如土的过程。纵情享乐，不加节制地买买买可能是每个人心底潜藏的欲望。

最有笑果的点就是只有王多鱼知道一个月内花光十个亿才能得到300亿遗产。观众以旁观者的角度看矛盾如何激化，又跟着王多鱼一起期待误会何时解除。

估计所有观众看这部电影时都在想，如果有一天，我失散多年的土豪亲戚突然要送我十个亿，我要如何花光它。

这次影片的女主角不再是沈腾的固定cp马丽，而是《我的少女时代》的林真心饰演者宋芸桦。扫把星会计角色有点像《喜欢你》里的周冬雨，只要负责一本正经的可爱就好。沈腾自带的笑果和几位老戏骨配角也功不可没，假王力宏男友真的长很像而且很欠扁。

影片配乐也有一些模仿痕迹，比如《王多鱼，你兴奋起来》的配乐个人感觉跟《犬之岛》很像。101的《卡路里》之歌倒是毫无违和感还特别魔性洗脑。

模仿来的进步也是进步，希望开心麻花越来越好。喜欢这部影片的观众还可以期待一下开心麻花的新作《李茶的姑妈》的~









神乐电影

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