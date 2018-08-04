来，说说你心中的徐克“狄仁杰系列”中的四大天王

来，说说你心中的“四大天王”......

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徐克的《狄仁杰之四大天王》正在热映

那么徐老怪的狄仁杰系列到底谁们才是四大天王呢？

首推当是托锏狄天王

三十岁来神都洛阳，破了龙王案，得赐亢龙锏

托锏在手，再破封魔族的逆天方术

八年牢狱，复得亢龙锏，窥破通天浮屠阴谋，保了武则天，归还了亢龙锏

其次就是这翩翩公子尉迟真金

与狄天王，亦敌亦友，最终携手战龙王

唐刀所指，扫弭魍魉

不愧是唐刀尉迟王

沙陀忠可称药王，一遇狄仁杰便化龙

可是败也狄天王，牵连入狱，被断一臂

通天浮屠，终成泡影

悲情的他，真的输了吗？

输了也不冤，谁让他碰见了我们历史上唯一的女皇帝了?

从二圣同朝

到扫平一切老臣障碍

谁还能抵挡她的权势？

登上帝王之位，君临天下。

这就是我所认为的狄仁杰系列中的四大天王。

徐克的“狄仁杰系列”：《通天帝国》、《神都龙王》、《四大天王》

按照故事中的时间而言，后两部是前传，大家看《神都龙王》片尾的彩蛋，还有超多部“狄仁杰系列”

与第一部相比，后面两部的案件推理部分是逐部削弱，试图以特效与奇诡的想象来弥补故事的不足。

当我们去复盘三部电影时，你会发现后两部，色调偏明亮，演员年轻化，还有就是会设置搞笑梗，而《通天帝国》则是色调较重，演员都符合中年狄仁杰的设定，特别是沙陀忠的黑化复仇（想想后两部的林更新的青年沙陀，完全无法预料到梁家辉的中年沙陀）而且推理的部分做的较为扎实，这也说明了为何他是三部系列中评分最高的

再牛逼的特效，也只是辅助

说到底，讲好一个故事才是真理

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