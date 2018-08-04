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即便是爱国的战争也是犯罪 这部印度谍战大片令人深思

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2018-8-4 22:59:23

《化羽成谍》是一部很特别的作品，因为鲜有谍战片会让人看过后陷入深思的。

 

影片改编自小说《呼叫塞玛特》，讲述了印度少女潜入巴基斯坦做卧底的惊险故事。

 

 

故事发生在1971年第三次印巴战争前夕。由于印度在东巴基斯坦（就是后来的孟加拉国）支持分裂势力，触怒了巴基斯坦政府，两国战争一触即发。

 

克什米尔商人希达亚特一直和巴基斯坦军方高层走的很近，但他的真实身份是一名印度间谍，在发现自己身患肺癌，时日不多后，他决定将自己的独生女塞玛特，嫁给自己相熟的巴基斯坦军官的小儿子，以方便她潜伏在巴基斯坦继续他未尽的卧底事业。

 

 

塞玛特是一个懂事乖巧的姑娘，在女承父业、爱国主义的双重宣教下，她毫不犹豫的就答应了父亲的要求。

 

她坚定的说道，

 

 

以表示自己为国奉献的牺牲精神，但其实，她是个连小动物都不敢杀的善良女孩，并不知道战争到底会让自己牺牲什么。

 

随后的剧情，比较套路了。

 

柔弱的少女塞玛特在严苛长官的训练下，很快成长为一名一流的特工，随后远嫁巴基斯坦，并多次完成重要情报的传递。

 

 

这期间少不了一些惊险、紧张的环节。争分夺秒的发电报、伶俐的使用各种道具、罩袍伪装、暗语接头......充分体现了塞玛特的机智、勇敢，当然还有她赤忱的爱国热情。

 

 

 

 

总之，谍战片该有的东西，《化羽成谍》基本都有了，唯独缺了一样——敌我意识。

 

强烈的敌我意识可以说是谍战片最鲜明的标志之一，因为在这种意识之下，才能分化出泾渭分明的正邪两立，随之形成我们最熟悉的叙事逻辑与语境。

 

但在《化羽成谍》中，这是没有的。

 

本应作为“敌”方的巴基斯坦军官一家，被塑造成了一群和蔼可亲的人。他们张开双臂，迎接着心怀“鬼”胎的新娘塞玛特，期望用自己的热情化解她惴惴不安的情绪，塞玛特发现自己来到的并非想象中敌人的窝，而是一个父慈子孝、妯娌和谐、温情满满的大家庭，和她一样，他们也都虔诚的爱着自己的国家。

 

 

丈夫伊克巴尔更是一个令少女怦然心动的青年。

 

他不但身材挺拔、英俊潇洒，

 

 

还十分有绅士风度。由于是包办婚姻，两人之前从未谋面，新婚当晚伊克巴尔并没有着急与塞玛特行房，而是选择独自去沙发睡，为了她的隐私着想，还贴心的拉起一道屏风。

 

 

伊克巴尔很有情趣，喜欢音乐，尤其是爵士乐，当得知塞玛特喜欢印度古典乐后，立即买了碟和她一起欣赏，塞玛特因父亲过世而伤心时，伊克巴尔又化身贴心小伴侣，陪伴左右，并送上母亲的遗物——一条漂亮的脚链，亲自为塞马特戴上。

 

 

这哪里是“敌”，根本就是一个完美情人。

 

而本该作为“我”方的塞马特亦是很不称职。尽管从小受到父亲的爱国主义熏陶，但这并未成为她的终极信仰，爱国之上她还有最朴素的良知，她不喜欢杀生，为了救小松鼠，她能不惜冒生命危险，而当长官告知她，执行任务中，如果有必要，当选择杀人灭口时，她表示了迟疑。

 

 

这个人设很像《血战钢锯岭》中那个坚决不拿枪上战场的戴斯蒙德，然而戴斯蒙德接受的是炮火下生命的考验，塞马特则遇到了更为纠结的感情考验。

 

婆家人对自己的照顾，让塞玛特对每个家庭成员都或多或少有了感情，丈夫伊克巴尔的温情攻势，也让她很快就交出了自己的心。

 

伊克巴尔买碟给她时，塞玛特也用心的准备了他喜欢的小零嘴，伊克巴尔为她戴上脚链时，塞玛特奉上了自己的双唇，并顺势做完了爱人间爱做的那件事。

 

 

造成如此情势的原因，并非塞玛特意志不坚定，而是她的内心本没有仇恨。

 

塞玛特爱着印度，但从未恨过巴基斯坦，当她看到巴基斯坦军方车上贴着的“Crush Indian”时，甚至露出了茫然的表情，显然这种仇恨式的表达使她感到陌生并困惑。

 

 

 

她想保护自己的国家，但并没有伤害别人的意图。

 

对伊克巴尔一家有了感情，不过是最质朴的思维反射，别人待我好，我也要待别人好。

 

这是一个不恨“敌”，也不想杀“敌”的“我”。

 

这样的“敌”和“我”根本无法厘清彼此，更别提树立正邪对立。确切说的，《化羽成谍》塑造的只是两群被战争对立起来的普通人，而非敌我。

 

如此，观众也无法在情绪上战队，因而《化羽成谍》的后半段没有了谍战片常有的快意恩仇，只有无尽的揪心，因为看两群没有敌我和正邪之分的人互相厮杀，必然是痛苦的。

 

随着行动次数的增多，塞马特的身份渐渐有了暴露的风险，很快她就面临需要杀人灭口的境地，在爱国主义思想的指导下，她干净利落的杀了两个人——管家和大伯子，但事后便开始处于无尽的内疚、自责之中。

 

如果说杀了管家，还只是因滥杀无辜感到良心受谴责，杀了大伯子，则让塞马特体会到强烈的情感折磨。当看着期待丈夫回家的妯娌，她感到万分愧疚，

 

 

大伯子的葬礼上，望着悲痛欲绝的一家人，她则忍不住流下了伤心的眼泪。

 

 

回想自己杀人的一幕幕和家人痛苦的表情，塞马特禁不止失声痛哭。

 

 

然而，情势的危机没有给塞马特太多时间舔伤口，没多久，丈夫伊克巴尔就发现了她的间谍身份。

 

这位多情的男子得知真相后，痛心的在厕所里洗冷水脸，待到走出厕所，迎来的是拿枪指着自己的塞马特。

 

 

女子拿着枪，口口声声说要为了国家牺牲一切，却挡不住自己泪流满面，男子则是绝望的阐述两人将会一同赴死的悲惨结局后，不死心的颤声问道：

 

 

这是影片最揪心的一刻，生动的呈现出了战争对情感的剧烈撕扯，尤其当这种撕扯发生在相爱的人之间，则变得更为肝肠寸断。

 

也是这一刻才让塞马特意识到，自己将要牺牲的并不是原先所想的失去生命，而是违背自己的良知、掏空自己的感情——这些远比生命更为可贵的东西。

 

塞马特出逃后，伊克巴尔说道：

 

 

言语之中有伤感亦有理解，因为他知道，自己也将处于同样的境地——牺牲爱情，捉拿塞马特。

 

违背良知、掏空感情的何止塞马特，还有伊克巴尔。

 

因为，战争之中没有赢家，只有两败俱伤。

 

随后，塞马特的长官为了大局，决定牺牲她，结果导致伊克巴尔和塞马特的同事双双身亡，目睹了这一切的塞马特几近崩溃，她声嘶力竭的质问这个曾经培育了自己的长官，

 

 

得到的回复竟是：

 

 

塞马特幡然醒悟，自己面对的不是一个爱国分子，而只是一个战争狂热分子、一个仇恨主义者，而自己所做的一切爱国举动，得到的只有生命的践踏、情感的破裂、良知的覆灭、精神的折磨，别无其他任何有价值的东西，这完全不是她的初衷。

 

 

 

 

影片的最后，印度由于塞马特提供的情报，取得了战争的先机，先发制人，获得胜利，然而望着电视机中热火朝天的庆祝新闻，塞马特一脸木然，她肚中躺着“敌人”的孩子，而她决定将它生下来。

 

 

 

塞马特无疑是印度的英雄，但她却无英雄的悲壮，只有惨淡的凄然，她取得了胜利，却全然没有喜悦，因为战争就是战争，它残酷、它无情、它冷血，它不是一个造神的场所，亦非实现个人价值的舞台，它是让你身心俱损、遍体鳞伤的绞肉机。

 

《化羽成谍》谍战片的外衣之下，实则是犀利的反战精神，其模糊的敌我分界线，对一向被鼓吹的爱国主义，提出了有力的质疑，为了爱国是否就能不择手段？当以爱国的名义，无视生命、陨灭良知、背叛感情，正义到底还存留几分？

 

 

而战争，毫无疑问从来都是可憎的，哪怕是爱国的战争。如前美国总统胡佛曾说的，“不论你是否必须为正义而战，战争都是一种犯罪！”



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