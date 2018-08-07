这部天价电影奉献了今年最强哭戏！

小偷家族是由一个擅长偷窃的工人爸爸阿治，带着一个儿子助手祥太，以及家里的女工妻子信代、有养老金的奶奶初枝，和在风俗店工作的妹妹亚纪组成的。

狭窄破败的房子里，一家人的感情和睦到不可思议。一天由于信代的同情之心，她收养了一个被母亲虐待出走的女孩由里，一家人真正的身份也在残酷的现实面前慢慢揭露出来。

刚开始，所有人都被蜗居在东京市中心老院子里的一家人感动了。她们没有争吵，也没有因为贫穷而焦虑抱怨。哪怕房子再破，干的都是不耻的工作，还是快乐的、悠闲的，时而慵懒时而欢声笑语。甚至有观众发出“这样子生活也不错”的感慨。

影片情节结构松散，描写的尽是生活中一些平淡琐碎的细节。是枝裕和最善于捕捉那些生活中不经意的瞬间，还有小演员最自然的一面。

导演镜头下一家人展现出的是世外桃源一般的日常。父子会在夜晚的路灯下追逐打闹，讲小黑鱼的故事，一家人会坐在一起吃饭，不忘记生活里细微的仪式感。祭拜、纪念第一次掉牙、捉虫子、看烟花、去海边玩，一个不落。母亲会心疼地拥抱由里陪她玩耍，父亲会给祥太性教育，祥太会照顾由里妹妹，亚纪会躺在奶奶怀里撒娇，其乐融融的幸福一家，仿佛住进了《海街日记》四姐妹的世界。

在含蓄温柔的叙事下，剧情急转直下，真相暗潮汹涌。慢慢开始有观众惊觉不对劲儿，好奇发问，这一家人到底是什么关系？惊悚的事实被彻底揭开。

是枝裕和的创作灵感来自于一起诈骗养老金案件，比改编自弃婴事件的前作《无人知晓》更光明，他给这个耸人听闻的故事一个更理想化，更乐观，也更温柔善意的结局。

影片里没有绝对的好人和坏人。发生了意外，父母和全家人好像要毫不犹豫地扔下祥太逃走。亚纪出走，也是因为在原来的家庭里得不到关爱。最后祥太向父亲说出了自己故意被抓的实情，奶奶带走亚纪的原因也不得而知。联系所有人的究竟是爱，还是钱，只能靠观众去猜想，但是导演似乎已经给出了最好的答案。

影片蕴藏的深厚情感、细腻的描写，充满了人文关怀，最能打动人。背弃社会常规道德的毫无血缘关系的亲情，是城市里的个案，这样的家庭是奇怪的。就好像导演不喜欢日本年轻人日益淡漠的亲情和疏离感，想要对抗少子化的大势所趋，一边怀念传统的日本家庭观，一边去反叛，觉得血缘并不是羁绊产生的绝对因素。

而导演本人也说，其实我关注并描写的不仅局限于家庭，也不仅只是在描写社会底层边缘人，那样武断地判断太狭隘了。

小偷家族恰恰居住在东京的城市中心，导演想要表达的，不是边缘人岁月静好的生活，而是现代日本社会各种现象和问题的中心：贫穷、失业、偷窃、色情服务、养老、家暴。他的控诉是无声的，是聋哑人在亚纪腿上的一滴泪。

小偷家族里没有主角，每个人都是普通人的缩影。人生艰难，很多普通人可能还没有小偷家族过得幸福。

演员方面，在《百元之恋》里就表现脱俗的安藤樱再次惊艳全场。在这部影片中她超乎寻常地性感，吃面的激情戏香汗淋漓，既笨拙又搞笑，吞一口面都情欲涌动。她一直给我的印象可是膀大腰圆的大饼脸呢～

而她被审讯时的哭戏更是极具张力，可称为今年最精彩哭戏也不为过。安藤樱一分半钟不停抹眼泪的动作，让人潸然泪下。这是一个感受到强烈屈辱的人最真实的反应，一瞬间百感交集，哭的第一时间就是想要赶紧擦掉眼泪，直到抹到双眼红肿，这是正常人生活中再理所当然不过的反应，却很少有人在电影中这样演过。

柴静在《看见》里描写过那些因为不堪家暴，过失杀夫而入狱的妻子，她们每一个都遭受过丈夫的性虐待，没有例外。这也可能是信代和阿治一开始一直没发生关系的原因。面对同样的境遇，信代学会了如何去爱，而不是像由里的妈妈一样去拿自己的女儿泄愤，这已经是导演最美好的期望了。

影片也会夹带私货，比如安藤樱海边啃的烤玉米就是导演的最爱。

最近美国的《佛罗里达乐园》，日本的《小偷家族》，这些让人心塞的电影是暗夜里的看不到光亮的烟火，一声声巨响震得人心碎。没有《海街日记》治愈的大海美腿，是枝裕和的电影拍出了一种世界以痛吻我，要我回报以歌的别样情怀。

神乐电影

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