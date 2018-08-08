网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>时光码字委员会>>《一出好戏》：一座孤岛 一个社会 一出好戏

《一出好戏》：一座孤岛 一个社会 一出好戏

加入收藏

2018-8-8 13:29:47

文/梦里诗书

初涉导演的黄渤，却有着极大的野心，其想在自己的处女座《一出好戏》所容纳的是一场关乎人类社会演变历程的再现，而电影以荒岛求生的展开，在求生中衍生以逗人捧腹的荒诞，在荒诞中用人性博弈所建立的社会，为这一看似晦涩的命题，寻觅到了一个颇接地气的落足。

这一次的黄渤仍旧以他所熟悉的小人物为引，他所饰演的马进是入不敷出的公司底层，只能靠买彩票来支撑起自己一夜暴富的梦想，在公司出海团建活动中，众人不幸遇到了海难被困孤岛，恰巧的是被困孤海岛的马进终于实现了自己的暴富梦，彩票真的中了6000万，一日悲喜的荒诞成为了电影伊始引人入胜的所在，而来自不同社会阶级的众人家从最开始的等待获救，到为了生存下去所衍生而出的微观社会，“一出好戏”也随着上演。

电影的“好戏”大抵可以被划分为三个阶段，第一阶段是谁的拳头硬便听谁的暴力为王，第二阶段则是则是发现了更多的生存物料后，张总用扑克牌建立的货币机制，到了第三阶段马进意外获得了新的资源，并巧利用两派人物关系去打破原有格局，使这里成为了一个乌托邦的所在，自己也成为了大家的领导者，三个阶段分别代表的的是原始社会，资本社会和理想社会，一场好戏所一展的人类社会演变由此成型。

在这场带有社会推演性质的作品中，黄渤用自己的幽默所一展的深度是人性的复杂与多变，在电影中他与自己表弟小兴伊始一心渴望离开孤岛兑奖，而到了巨奖截至日期仍旧没能离开这座孤岛的他们，发财梦的破灭，和在这一封闭环境中所获得种种，此时的孤岛反而成为了两人的庇护所，而电影也正是借由是回归现实世界还是留守孤岛两条不同的路，营造了耐人寻味的戏剧张力。

作为黄渤首导电影的处女座，《一出好戏》虽然颇具深度，但却并非一部完美无瑕的佳作。从人性隐喻到社会寓言，黄渤在这场“屌丝逆袭”中融入了非常多的元素去完成人类社会的推演，但在节奏上却欠缺把控，过多的元素也其所意预突出的重点不够鲜明，套路化的收尾更令我颇为失望，这些都使电影虽有以颇为不错的构思，其最终看起来对其所探讨的种种仅只是浅尝即止。

诚然《一出好戏》从很多方面来看都仍还有着攫取的空间，但在一座孤岛上用一个社会所一展的人性爱善，仍使电影不失为一部颇具新颖的好戏。

个人评分：8

一出好戏 (2018)

影评(8)

收藏(363)

一出好戏/The Island(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/8117867/blog/8045010/
--------------------
爱电影，只因电影有毒，爱生活，只因生活痛苦，爱深沉，只因穿过热闹喧哗的世界，渐渐明了了自我

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
时光码字委员会 20860

RSS订阅

时光码字委员会

5853名成员20002个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:16分

 