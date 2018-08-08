《一出好戏》：一座孤岛 一个社会 一出好戏

文/梦里诗书

初涉导演的黄渤，却有着极大的野心，其想在自己的处女座《一出好戏》所容纳的是一场关乎人类社会演变历程的再现，而电影以荒岛求生的展开，在求生中衍生以逗人捧腹的荒诞，在荒诞中用人性博弈所建立的社会，为这一看似晦涩的命题，寻觅到了一个颇接地气的落足。

这一次的黄渤仍旧以他所熟悉的小人物为引，他所饰演的马进是入不敷出的公司底层，只能靠买彩票来支撑起自己一夜暴富的梦想，在公司出海团建活动中，众人不幸遇到了海难被困孤岛，恰巧的是被困孤海岛的马进终于实现了自己的暴富梦，彩票真的中了6000万，一日悲喜的荒诞成为了电影伊始引人入胜的所在，而来自不同社会阶级的众人家从最开始的等待获救，到为了生存下去所衍生而出的微观社会，“一出好戏”也随着上演。

电影的“好戏”大抵可以被划分为三个阶段，第一阶段是谁的拳头硬便听谁的暴力为王，第二阶段则是则是发现了更多的生存物料后，张总用扑克牌建立的货币机制，到了第三阶段马进意外获得了新的资源，并巧利用两派人物关系去打破原有格局，使这里成为了一个乌托邦的所在，自己也成为了大家的领导者，三个阶段分别代表的的是原始社会，资本社会和理想社会，一场好戏所一展的人类社会演变由此成型。

在这场带有社会推演性质的作品中，黄渤用自己的幽默所一展的深度是人性的复杂与多变，在电影中他与自己表弟小兴伊始一心渴望离开孤岛兑奖，而到了巨奖截至日期仍旧没能离开这座孤岛的他们，发财梦的破灭，和在这一封闭环境中所获得种种，此时的孤岛反而成为了两人的庇护所，而电影也正是借由是回归现实世界还是留守孤岛两条不同的路，营造了耐人寻味的戏剧张力。

作为黄渤首导电影的处女座，《一出好戏》虽然颇具深度，但却并非一部完美无瑕的佳作。从人性隐喻到社会寓言，黄渤在这场“屌丝逆袭”中融入了非常多的元素去完成人类社会的推演，但在节奏上却欠缺把控，过多的元素也其所意预突出的重点不够鲜明，套路化的收尾更令我颇为失望，这些都使电影虽有以颇为不错的构思，其最终看起来对其所探讨的种种仅只是浅尝即止。

诚然《一出好戏》从很多方面来看都仍还有着攫取的空间，但在一座孤岛上用一个社会所一展的人性爱善，仍使电影不失为一部颇具新颖的好戏。

个人评分：8