《无双》：发哥，我这张票是真的

编导有鼻子有眼儿的搬出假美钞印制全套解决方案，生产工艺和流程丰富详尽、巨细无遗。从最初的材料选择，到产品研发、技术攻坚、成品制作，再到最后渠道营销一条龙，专业度不容置疑。

同时安排香港珍宝级演员周润发以人生导师的姿态现场说法，舌绽莲花批发出各种人生金句。专注印钞三代人的致富经历，将我等从事正当职业、没见过啥大世面的草民观众们忽悠的五迷三道，深以为是。

就在大家被洗脑成功，盘算着看完电影怎么放下一切、投身轰轰烈烈的美钞造假行业快速走上人生巅峰时，编导在片尾把脸一抹，当头泼下老大一盆冷水：同志快醒醒，我们讲个故事而已，美帝钞票印制手段已经改良，从此不可能造假了，您该干嘛干嘛哈！

于是，观众们先在电影剧情里被角色的强力U型反转摆了一道，继而在对美好未来的憧憬中被编导又耍一遍，怎一个郁闷了得！

话说回来，全片演员演技绝对在线，剧本扎实有力，故事构思精巧，确系近年来港片中的翘楚。

忽然意识到，自己竟是头一回在电影院观看周润发主演的电影。造就发哥那些经典形象的影片，全是在学生时期的录像厅，和VCD时代看完的....

发哥，我等了这么多年了，今天才走进电影院看你的戏，不是要证明我有多了不起，而是要告诉别人，我欠你的电影票，我一定亲手还给你！

影片中，周润发手持子弹无限量供应的双枪向敌方彪悍开火时，那帅炸的身姿、那霸道的气场、那完美的走位，简直就是当年潇洒无双的小马哥再度附体！

然而，总感觉画面上好像缺了点什么....

走出影院后我想到了———鸽子！