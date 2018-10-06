《无双》：这会是港片的回春之作吗？

作为每年最长的公众假期，国庆假期是全国人民最有空闲的时间，除了外出旅游，电影院也成为大家度过休闲时光的一个重要场所。今年的国庆档期主要被《影》、《无双》、《李茶的姑妈》和《胖子行动队》四部影片所占据。不知是不是应和了“字数越少事儿越大”这一玄学理论，《影》和《无双》这两部电影从口碑和票房方面对另外两部同期的电影进行了全方位吊打，前几天说了《影》，今天就再来说说《无双》。





大家都知道，自从新千年以来，曾经叱咤风云的香港电影就一直变得疲软，数量和质量上双双走低，除了少数像《无间道》系列这样的精品，大多数香港电影已经无法再像上个世纪那样引发轰动效应了。与此同时，相当多的香港艺人北上大陆寻找事业新方向，但却带来一个很尴尬的现象，那就是因为资本的效应，我们能够越来越多的见到这些以前传说级的电影明星；但同时也是因为资本的效应，这些电影明星大多成了电影中刷脸刷情怀的一个符号。

本片中的主演之一周润发就是其中的典型，在他近些年主演的华语电影中，除了《让子弹飞》和《姨妈的后现代生活》，几乎再也没有什么好作品，特别是三部《澳门风云》，让人感觉他几乎要走上尼古拉斯凯奇的路子。万幸，今年凯奇靠着一部《曼蒂》翻身，而周润发也靠着这部《无双》告诉我们，他还是个好演员。





回望香港电影的黄金时期，警匪片这个题材可以说是最能代表香港电影的。而随着整个香港电影工业的疲软，最能出现爆点的警匪片也逐渐没落，变成了场面越来越热闹、情节越来越空洞的“形式化”警匪片，具体可以参考刘天王那几部惊天动地的电影。而这次《无双》却让人眼前一亮，将以往香港警匪片中的枪战场面进行了压缩，而将重点放在了人物情感刻画上。放弃了走肾（肾上腺素）而选择了走心（角色塑造）。

虽然逃不脱对《非常嫌疑犯》的模仿，但我认为《无双》仍旧是一部佳作，这很大程度上是因为两位男主的贡献。作为被编造出来的人物，周润发所饰演的“画家”将那种高智商犯罪头目的优雅从容与狡猾凶狠演绎的淋漓尽致，而与他演对手戏的郭富城更是厉害。从胆小懦弱到狡猾奸诈、凶狠残暴，郭富城把李问这个角色演出了极强的层次感。我认为这得益于郭富城近些年在《踏雪寻梅》、《寒战》、《最爱》等电影中的磨练，不同于其他香港电影明星只演自己熟悉的角色类型，郭富城对不同类型电影角色的钻研使得他在演技方面获得了巨大提升，从而造就了他在这部电影中的精彩形象。





然而，相比于周润发和郭富城这两位男主，张静初饰演的阮文和冯文娟饰演的秀清这两位女主就显得很单薄，以往精彩的港片中总会有一两个让人难忘的“大哥的女人”，但在这部电影中，这两位女主角似乎只沦为了一个工具性的作用，剧本的限制让她们的表演空间变得很小，而张静初本人的表演也有些差强人意。而更可惜的是周佳怡和王耀庆饰演的这一对，看得出庄文强想要刻画二人的情感世界，但最终呈现出的却是可有可无的感觉，可惜了这两位演员。

在本片中，缅甸复仇那一段可以说是全片最火爆的一场戏，也是最具老港片精神的一场戏，满屏的爆炸、争先恐后倒地的杂兵、双持AK扫射的主角、彰显英雄气质的慢镜头等等，那一瞬间，所有的老港片里的经典镜头都浮现在我的脑海，能在大银幕上再一次体会到这种感觉，这本身就已经证明了本片的价值。





另外，本片在上映时也有IMAX版本，虽然2D IMAX没有3D IMAX那种极强的视觉冲击力，但仍给人带来很好的观影体验，特别是片中描述假钞细节时的镜头，IMAX版给人的感觉是无与伦比的，很多细节性的东西第一次在巨幕上放大到我们眼前，让人难忘。另外，IMAX的音效也更加强大，使人在观影时更加沉浸，对全片的悬疑感也有一定的加强，是一个非常棒的观影选择。

总的来说，这是一部优点大于缺点的电影，也是近几年香港电影中少有的佳作。从它身上我们仿佛能够看到香港电影的新的发展趋势，但这种趋势能不能持续下去让人无法判断。《无双》这部电影究竟会成为香港电影特别是香港警匪电影的回春之作还是回光返照之作，我们只能将这个问题交给时间去检验了，但对我个人而言，这是一个新的希望。



