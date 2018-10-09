《无双》：所谓“无双”，只有“唯一”

影片的主线是伪钞大案，制作手法流程让人叹为观止，特别具有可看性。

隐藏的复线有：

对艺术的理解问题：什么才是艺术？对艺术的追求是怎样的？

金钱的造假和情感的造假之间的互相映射。









单独视角的蒙蔽性

《无双》的迷人之处在于后半段的反转再反转。当唯一证人出现的时候，他的所有视角都充满了主观，而他的证言并没有他人或证物所佐证的时候，其实是非常危险的。影片之中，如果不是警方被逼入了绝境，相信也不会如此“草率”听信一面之词。但整个观影过程却因此更显得刺激。因为这样的以参与者、旁观者的视角来讲述，可以让观众有更多的代入感，也会顺利的被牵着走，为之后的反转做下良好的铺垫。





经过了几次讲述者的变化、剧情的反转之后，再回过头来看，第一版的讲述漏洞实在太多。比如：一个队伍如果各司其职，为什么每一次画家身边都会有李问这个目击者；如果李问参与了所有画家的行动，画家还会让他离开吗？而且李问和画家情感根本没有所谓的铺垫，两人不是《追龙》里无间的兄弟情，何谈无双？其实想要印证一个人的话，有足够时间足可以调查清楚，但凡发现一个佐证有问题就可以推演出所有的漏洞。但影片恰恰利用了时间紧迫这个概念，加上警察之中还有一个情感因素，所以我们也同样跟着先进入了第一个虚构的故事。





所以，抽丝剥茧下来，画家这个所谓的“主犯”在讲述中甚为刻意，而李问则在叙述中将自己美化成一个被逼无奈的善良小白兔。要知道，任何人在用个人话语去转述的时候，都会美化自己，更别提嫌疑犯了。所有的讲述，包括这个虚构画家其实是李问自己，而他退居二线成为了一个旁观者。可以说，在讲述的时候，他是清醒的旁观自己经历的所有事。甚至有某个瞬间，我曾怀疑他人格分裂，但最终被保释出来的那个李问还是因为太骄傲而回归到那个略有自卑感的人设之中。

每个人都站在自己的立场和视角去审视自己的人生，因此完全没有所谓的真相。亦真亦幻的世界就是我们终将面临的。





主角&配角

每个人都想做到自己世界的主角的时候，都想成为那个独一无二，最终却发现，自己也不过是他人世界中的配角。





李问表面上在说画家对他的发现、提携、照顾、威逼等等，包括画家对他说过的很多金句，其实都是他自己的世界观。在他的舞台里，他想做自己人生的主角。画家的那种说教方式，深深体现出他的焦虑。其实从根本上，他是厌弃自己的这份“事业”的。但他给自己一个生存的理由，就是找准自己的舞台，做到极致。但可惜，他的极致并不艺术，就算惟妙惟肖，他也不是因为百分之百的完美而开心，说到底，他是个生意人。生意人眼中，只有利益最大化。但那个所谓的完美，就变成了永远无法触及的在画布上的带有灵魂的自由挥洒，和凝结成具象的女人阮文。





最后在山坡上，警察找到阮文时，她说认识照片上的人，那是她的邻居。听到这里的时候，我突然感觉很悲伤。其实在前面所有的转述中，我清楚的知道李问编造了太多的内容，但没想到这份所谓的爱情也是他幻想出来的。隐藏在内心深处的暗恋，因为自卑被深深压抑。他的变化和疯狂的目的只有一个，但却终究没有勇气伸出手去触碰。





在认知上，他内心是鄙夷复制的，但所谓以假乱真，终究还是假。就如同他的爱情，身边多了一个所谓的替代品，也是空有其型。他无法得到自己想要的灵魂，只能退而求其次。但或许正如他所说的“我们这种人怎么配得到最好的”。一句话，否定了自己，也否定了另一个女人。





真&假

其实说到底，真和假之间，到底怎么区分？绘画有各种方式可以伪造年代、纹理、甚至裱画师父都可以将一幅画撕成3层去售卖，金钱纵然有防伪标志，但只要配齐所有原料，找到技术高超的人也完全可以做出以假乱真的超级美钞。这些所谓真和假，懂行的人、较真的人自然会看出来，普普通通如我们是完全没办法分辨的。但普通如我们，唯一能分辨的是却是情感的真与假。





到底什么样的假才能变成真？在于用心程度，在于时间，在于想花心思去维护。对于物品，有这几个因素在，就能达成。但情感却不简单。影片里，李问可以花时间和技术去伪造假钞，他也可以用技术去完美复刻一个自己爱慕女人的样貌。但在情感上，他没办法产生对阮文那种近乎崇拜的情感表达。他清楚地知道自己不配拥有，所以这种情感也完全表露出来。





于是，真和假之间，有了一个名词叫做替代品。如果物品有替代品，那么物品不会感觉什么，但人不同。李问最后以悲剧收场，关键在于他忽视了对这个替代品的维护。





在他的故事里，画家告诉他：每一个成功男人的动力都是女人；不学会撒谎，怎么跟你爱的人过一辈子；我是唯一一个不为女人而活的男人。这些都是李问自己的心声。也是他的矛盾之处。他成功的动因是阮文，但他又以自己成功的方式为耻。他没有像《战争之王》那样为自己找到一个合理的支点，也没有能力去化身为女神心目中的男人。所以他采取了一个折中的办法——找到替代品。但这个替代品是一个人，而且是一个女人。那么这就是一颗定时炸弹。一旦她知晓真相，爱情里容不下沙子，更何况她是一个这样的身份存在于自己的爱人身边。









所以我们看到，当最后的酒店火拼时，李问的枪指向秀清的时候，另外两个男人却拿枪瞄准了李问。很明显，秀清早就意识到自己的地位并且用其他方式培养自己的势力。所以团队中另一个女人才会大骂她。这里的国语翻译其实蛮不标准的，翻过来是“八婆”，但个人感觉应该是“贱货”之类的。此处早已暗示出，秀清在被李问忽视的同时，已经开启了算计的心理，用自己的情感和肉体做了更多打算，铺了更多条路。如果一个男人无法用情感笼络一个女儿，而让她开始用智商和自己对抗，那么这个男人真的距离死不远了。





果然，在他用一副秀清的真容换来她救出自己之后，其实是最好的重新开始。但这个男人不知道是哪根筋搭错了，居然在秀清和他确认自己是不是最特别的那个抛出冷冷的一句话，不仅否定了自己也否定了对方。





当时我想的是：“大哥你这是在自杀你懂不懂？”从一个女性角度，救了自己爱的男人，还温存了，问你自己还是不是另一个女人的替代品。一个想活下去的男人，只有这一个搭档的男人，就应该就谎言去欺骗她，自己发现爱的就是她：“你不是任何人的替代品，你是独一无二的你，你身上的每一道疤痕都是独一无二的，所以我刚才抱的是你，独一无二的你。”自己在监狱里都总结了，要骗女人一辈子才能美满啊，你俩又不是谈生意的拍档，那么绝情冰冷的理性分析，女人会接受吗？





当然，最后的游艇爆炸其实还略显突兀，如果有续集，很有可能两人是诈死，改头换面在另一个国家继续制造假钞。也提供了无限可能。无疑，影片后续的操作空间更大，角色更换也更游刃有余。或许某天我们还将继续大开眼界的看到另一种如艺术一般的犯罪流程。