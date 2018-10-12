愿你只是我眼中的模样——电影《阿德尔曼夫妇》

半夜，闺蜜发来一条微信：我老公明天要去看他的小三，我回复：哦，那你要装作不知道哦。闺蜜答：那肯定的啊，人生如戏，这点演技都没有，还怎么活下去。

如果你不相信我们的这段对话是完全真实的，你可以看看《阿德尔曼夫妇》，电影会告诉你，在爱情在婚姻中，什么叫人生如戏。

因为这部电影，我也再次开始思考爱情与婚姻究竟意味着什么？

电影讲述了生活在法国的知名作家维克多阿德尔曼和妻子莎拉阿德尔曼从相遇到相爱，最终相守一生的故事。这样温暖浪漫的主题中，两人应该是一见钟情，然后相知相守，尽管经历了一些人生风雨，但终究会是爱情战胜了岁月，就像他们常常告诉我们的，婚姻需要用心去经营，阿德尔曼夫妇就应当是这样成功的典型，他们不仅靠着智慧经营出了完美的爱情和婚姻，更是因为相同的志趣爱好，共同经营出了成功的人生，在夫人的协助下，阿德尔曼先生创作出了多部获奖作品，成为受人敬仰的作家与学者。

这个版本正是影片一开始，在阿德尔曼先生葬礼之后，传记记者采访夫人时，她试图讲述的经过。没错，人生赢家都是这样告诉我们的。但是，这么乏味的故事，值得耗费120分钟的时间去拍摄吗？尤其是早已将所谓浪漫看透的法国电影，会选择这样一个曲折程度连肥皂剧都不如的老掉牙情节吗？所以，我们一定会看到光鲜之下的另一个版本。

第二个版本占据了电影的绝大部分时间。伴随着莎拉阿德尔曼的讲述，画面回顾了这些记忆相对真实的另一面。或者说，是阿德尔曼先生先生维克多记忆里的那一面。维克多的所见所闻，与莎拉娓娓道来的画外音同步，意外的是，两人的感受却截然相反，无意中使观众产生了一种冷眼旁观的讽刺。仿佛只是在说一个故事，也真的是在说一个故事，没有任何的评论与偏见，观众自己亲眼目睹到，在一场爱情中，女人所想所感，和男人所想所感究竟有多大差别。

在画外音中，莎拉说，我们一见钟情，画面里是维克多醉的一塌糊涂，只想在酒吧寻求一夜情；莎拉说，我们初见就有说不完的话题，画面里是一个醉酒的浪荡男人和一个紧张的古板女博士无话可说的尴尬表情；莎拉说，初次见面我选择用理智抗拒男人的欲望，画面里是躺在一张床上却醉到无能为力的维克多，和一旁充满期待的莎拉在偷偷牵他的手。优雅的阿德尔曼夫人告诉记者，她确信维克多会在朋友面前痴迷的称赞她，我们却看见维克多告诉朋友她高大的像个驴子，她说他们打了无数电话，有聊不完的话题，事实上维克多被莎拉停不下来的夺命call骚扰到崩溃。并不是每一段恋爱的开始，都这样天差地别，但不可否认，当一个人沉浸在爱情的喜悦中难以自拔时，另一个人极有可能完全没有进入状态，或者更客观地说，是没有进入你预设的状态。越是浪漫的爱情，越是幻想主导行为，我们不仅会夸大自己的感觉，还会臆断对方的表现。电影巧妙的运用了声音和画面的不同步，尖酸的打破人们对于爱情、对于浪漫长久以来的自欺欺人。

陷入爱情中的你我，也许看不透这一点，但是莎拉却是一个看破不说破的人。她怎么会不知道维克多对她的躲避？聪明的她采用了迂回的战术，频繁出现在维克多身边，不断和他的朋友约会，逐渐摆脱女博士古板的形象，变得越来越有魅力，直到成为了他哥哥的女友，出席在他的家宴上妙语连珠，维克多终于在莎拉一步一步的套路中被彻底征服，深深的爱上了她。但是，维克多对于这段感情一开始就有着隐隐的担忧，这也是他一生之中仅有的一次智慧的判断，他对心理医生说，莎拉聪明、博学，对古典艺术深有研究，他担心这样优秀的女人会将男人阉割。同样是男人的心理医生把这份古怪的忧虑当做八卦来听，电影甚至在此客气的调侃了一下弗洛伊德，没错，心理医生完全看不到这一担忧背后两性关系的较量，而是难以免俗的直接与性挂上了勾。

这几年网络上有一股女性力量崛起的趋势，也许你也会发现，身边越来越多出色的女性，她们漂亮、能干，会挣钱、懂生活，但很多这样的姑娘却单身。女性对于生殖权的绝对拥有，使得多数男性在本能上充满提防，他们更愿意和不那么独立，不那么出色的女人在一起。莎拉一定非常清楚这一点。所以她让维克多自己认为，他更像一个犹太人，心甘情愿的将莎拉祖父母的故事当做小说的题材，让他自己认为妻子是他最忠实的读者，并且生活空虚，完全依赖于他的爱情，让他自己认为妻子对他的出轨一无所知，让他自己认为所有小说都是他的创作，妻子只是偶尔润色一下......这也是普通人所能接受的最高版本，女人要作为男人的贤内助，作为男人事业的点缀。年轻的记者也是这样相信的，只是在即将结束采访时，冒失的提出了一个连自己都并不敢相信的问题，他发现维克多阿德尔曼先生离开妻子的那段时间，行文的结构与内容有了过分显著的差异，于是充满疑惑的问莎拉，在写作上真的没有帮过阿德尔曼先生吗？电影用了一个漂亮的旋转镜头，带着观众终于见识到了第三个版本，唯一真实的版本。莎拉勤奋的创作，改写了小说几乎全部的内容；莎拉换掉了维克多的姓氏，让他以犹太作家的身份更容易获奖；莎拉起草了作品的初稿，却假装那是只是个小小的开头；莎拉替早已痴呆的维克多写了整本小说；莎拉在维克多死后用他的名字写下了《影响下的男人》......事实上，阿德尔曼夫妇的一生，都是在莎拉的一手策划下完成的，莎拉深爱着维克多，可并不是心灵鸡汤或者宗教誓言中策划的那样，无怨无悔的爱，而是主观的，充满个人取向的爱。在这份爱里，莎拉如此浪漫，如此深沉，又如此决绝。党维克多偏离了她预设的轨道，她就把他改造回来，当维克多已无法改造，那就将他彻底阉割，当维克多已失去存在的意义，那就送他离开。阿德尔曼先生葬礼上，一个长相酷似年轻时维克多的男人为莎拉送上飞吻，莎拉如此明显的出轨和谋杀却让人有一丝动容，她像一个真正的女王，坚守着只有自己才懂得爱与价值。

听完莎拉的讲述，惊呆了的记者发出了一个人人都想问的问题：为什么？其实，这个问题并不需要答案。在莎拉的一生中，她一直知道自己想要的是什么，她也更加明白，人生注定是孤独的，她不需要其他人的理解。最饱满的生命，从来都不是吵吵嚷嚷的名望、金钱，而是自我的满足。莎拉对于生命，对于爱情超脱而又沉醉的态度，是我见过的最美好的法式浪漫。

那么回归现实，爱情和婚姻究竟意味着什么呢？

整部电影时长接近2个小时，但是最后20分钟我反复看了很多遍。在最后的时间里，维克多像很多男人一样，在衰老的身体里渴望着年轻女孩的崇拜和爱情，莎拉一早就说过，她知道维克多无法保持忠诚，却从来没有当面拆穿，这一次维克多对女学生的迷恋却彻底激怒了莎拉。对于女人来说，男人的问题她们一直都知道，但令她们真正无法忍受的，是不能正视自己的男人们挣扎时的丑态。结束了这一荒诞的精神出轨，维克多失去了所有控制的欲望和能力，患上了老年痴呆症。莎拉在他最后的时光，听他倾吐了对母亲的歉意，看他快速地白头变老。然后在最后一幕里，两人来到了当年热恋时度假的地方，清醒的与失忆的维克多，年轻时候的恋人与现在的一对老夫妇，独自在阴暗的房间里弹奏钢琴的莎拉，镜头在他们之间交替，莎拉终于放手，看着维克多消失在她的生命中。

45年前维克多和莎拉在房间中四目相对，眼神里全是青春的肆意，他们疯狂的跳着舞，爱情在阳光下的房间里蔓延。45年后满脸皱纹的莎拉，看着眼前垂暮的维克多，变回了当年的模样。维克多跌跌撞撞走向悬崖，莎拉留下了心碎的眼泪，镜头在年轻的她和老去的她之间闪现，一切仿佛就在昨天，一切却再也回不到昨天。看到这里，我反而释然，我想，这就是爱情吧，这就是婚姻吧。不论是阿德尔曼夫人，还是刚才文章开篇说到的闺蜜，在一生之中，她们也许演了很多的戏，也许走过了跌跌撞撞千山万水，但如果在某一天，还能够回到原点，还能够记得彼此眼中当时的模样，已算值得。

人生很长，我们却无一例外的都是在走回头路，在生命结束之前，回到开始的地方，忘掉这之间的所有，你终究会明白，这世间的一切都是假的，只有我们眼中的彼此从不骗人。