《嗝嗝老师》:愿你也能遇到这样的老师

文/梦里诗书

一位天生患有生理缺陷的老师带领一群差生的逆袭，《嗝嗝老师》借此熬出的一碗印度鸡汤虽然稍显老套，但电影以喜剧手法对印度教育的聚焦，在那“没有差学生，只有差老师"的信条下，其既有着感人肺腑的共鸣，也对现代教育体质所存的问题作出了深刻的反思。

《嗝嗝老师》以天生患有抽动病却心怀老师梦想的主人公奈娜为引，虽然在经历了数度挫折后她终于如愿以偿的成为了一名老师，但却被分配到了最差的班级9F任教。面对一群来自贫民窟的差生，奈娜并没有如其他同事那样选择放弃，而面对学生们对其缺陷的嘲笑做弄，从小就性格坚强的她却用自己寓教于乐的方式，竭尽全力的去引领学生们走出了迷茫。

在这一不以言弃的过程中，《嗝嗝老师》所着墨的还有印度教育自身的问题，印度学校分为两种，一种是免费的公立学校，另一种则是收费高昂的私立学校，私立学校的教育则远好于前者，而这群来自贫民窟的学生是因为机缘巧合获得了私立学校的入学机会，这本该是一件值得庆幸的好事，但阶级的差距以及老师的偏见，却使这群学生反而没有能获得公正的待遇，从而自暴自弃，如果他们没有遇到奈娜，其人生可能仍旧只能止步于贫民窟。

奈娜的到来则就是在去改变这一切，因为自己也曾饱受歧视，所以她能切身感受到这群孩子们他们顽劣之下真实的隐痛，而面对真诚的奈娜，这群孩子也从伊始的对立到最终对她打开了自己的心房，奈娜对学生的爱不仅成功的融化了曾经摆在老师和差生间看似不可融化的坚冰，也直击于印度教育体制的痛点。

一段师生互相扶持，共同成长的教育之路，无疑成为了电影最为暖人的所在，《嗝嗝老师》也由此抛出了自己“没有差学生，只有差老师"的内核，虽然这一说法或许过于偏激，但一位真正的良师从来都不仅在于自己拥有多么渊博的知识，而是其能言传身教的为学生指引正确前进的方向。

不单是印度，就拿我们自己来说也有着“龙生龙，凤生凤，老鼠的孩子会打洞”的俗语，对阶级的偏见其实无处不在，正因如此《嗝嗝老师》虽然带有着一定的理想化色彩，但这样的电影仍旧能带来足够的感动与反思，愿所有学子的求学之路上都能遇到一位如奈娜般的老师。

个人评分：8