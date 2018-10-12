《毒液：致命守护者》：可爱的闺密

在我的印象中，毒液一直都是一个身形巨大无比，充满邪恶，恶心，张狂，甚至非常恐怖的反派，结果，最新的毒液电影，他却成为主角艾迪脑中最单纯，贴心，温柔，甚至有点可爱的第二人格，这样的反差，让我有点意外。

《毒液》很明显在试水温，而且手法相当保守。毒液他坏到骨子里，预期应该是到处都有血浆四溅，断头断肢，生吃人体的「养眼」桥段，但是你会看到导演让这些画面都「巧妙」带过，顶多就是猛毒的舌头伸得很长，不断扭动在舔人脸已经是最血腥的表现了。《毒液》就是不够猛烈，不够狠毒，当残暴变成口号，就不足以表达毒液真正的角色魅力。

对我来说《毒液》不算是科幻动作片，比较像是汤姆哈迪用演技在探讨多重人格的剧情片，可惜不够深入。艾迪和毒液之间应当充满对立与冲突，可是却很难看出艾迪的焦虑挣扎，反而是毒液越说话越可爱。

艾迪从排斥到接纳毒液寄生，其原因不只是斗嘴或嘲讽彼此就能解释清楚，一方面要描写艾迪的痛苦，一方面也要顾及毒液的表现，最后却变成毒液太过亮眼，艾迪只是一个载体让猛毒得以变身而已，至于艾迪的正义感（不是开场一些新闻画面就够了），毒液的回心转意（帮助人类是因为喜欢艾迪？），以及反派的动机才会令人尴尬。

「毒液」就像是我们的恶习、缺点、内心某一个总是跟自己唱反调的「声音」，而且也常常被它支配，所以每次都说要12点前就睡（其实想再多玩1场游戏，再多滑5分钟手机，再多看10分钟影集），但真的躺在床上时已经2点多，因此改善这些缺点，与声音取得平衡，是我们必须反覆练习的重要课题，因此《毒液》的最后，我们知道艾迪跟毒液已成为彼此的闺蜜，约法三章不再失控，才能从此过着幸福快乐的日子。

《毒液》集中火力在刻划艾迪与毒液，因此其他角色都明显边缘化，而且动作场面不够狂野夸张还非常混乱（尤其是最终跟暴动的对决），希望续集就直接限制级上映吧，别再绑手绑脚，毒液的暴力不是说说而已，无止尽的撕咬和喷血我已经准备好了。