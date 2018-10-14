《影》：在世界的尽头里的人没有影子

导演: 张艺谋 编剧: 李威 / 张艺谋

主演: 邓超 / 孙俪 / 郑恺 / 王千源 / 王景春

对于《影》有太多疑问，当然画面的风格化让人看到了影像上的追求，可故事上的示弱总令观众难以满意，故事确实不能成为评判电影的唯一标准，可太影像化的表达流于没有内容的形式化，总体来说难以引起观众的共鸣。其实《影》有一个非常简单的故事，这个故事之中复杂的是人物，其实人物本身也并不复杂，因为邓超的分饰两角另整部影片从内容到技术上都有了更复杂的追求。

其实影片在很多部分是“美”的，至少看起来很漂亮。水墨画的风格很有中国传统的韵味，烟雨飘摇的雾气昭昭也给影片增添了不少情调，几个场景的布置非常有特色，似乎借用了三国的故事，可又从始至终没有明确化，总体来看影片架空了历史，没有真正的历史对照，可因为一些细节上的太显而易见而不得不令观众的脑海中总对历史时期思前想后，结果其实并没有什么意义。既然导演架空了历史，就是这个故事发生在什么历史时期对这部电影来说并没所谓，导演只想讲述一个人物、一类人物的故事。

捕风捉影之间在叙述之中，情节发展的很慢，也没什么悬念可言，张艺谋没有用悬念来吸引观众是非常自信的做法，很难说是不是有些自大了，至少就个人的观感来说，这部电影并不算沉闷，只是没有什么惊喜，最大的精彩只是来自于画面上的创造力，故事理所应当顺理成章几乎没有起伏，邓超在影片之中成为非常瞩目的焦点，甚至全片都在靠人物的矛盾来推动，但看到邓超、郑恺、孙俪和关晓彤之后颇有了一种古装综艺的即视感，古装片无法解决的语言的问题在本片中也一样有些无可奈何，总觉得语言上的现代化从古代人物的口里说出来别别扭扭的，有些吹毛求疵，但毕竟是张艺谋的作品。

《影》用了商业片的方式制作了一部艺术片，这样的作品至少比《长城》要更为厚重，只是它的分量更多的在导演个人的追求之上，而非观众所期望的观影体验之上，这种偏差导致影片的口碑两极分化，其实是商业与艺术上的针锋相对，即便按道理来说，电影并不该分为商业和艺术，但事实上这样的影片除了明星的属性之外，艺术上的表达更为明显，而张艺谋在《影》里并没有过多的考虑观众的接受度，他再一次的展现了自己的美学表现力，用“影子”的故事展现了人心的真真假假。

谁是谁的影子，其实影片最终落在了人心的虚实之上，在哲学层面的思考揭开了影片的最大阴谋，没有真身何来影子， 结果却是真身不在影子就是真身，或许在世界的尽头里的人没有影子，并不是因为光明磊落而是人心太过阴暗，不见天日何来影徙。