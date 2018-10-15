《李茶的姑妈》：这次真的“开心”不起来

自打2016年国庆档，开心麻花出品的电影《夏洛特烦恼》横空出世以来，开心麻花大电影迅速成为内地票房市场的宠儿，演员沈腾、马丽、艾伦，导演闫飞 、彭大魔、宋阳也成为内地喜剧电影的中坚力量。

仅《夏洛特烦恼》、《羞羞的铁拳》、《西虹市首富》（开心麻花仅投资）三部电影，票房便超过了50亿。《驴得水》票房虽然一般，但豆瓣8.3分的成绩，显示出极强的口碑。

所以，当《李茶的姑妈》定档在开心麻花最喜欢的国庆档时，相信不少人都预测它会再度问鼎国庆档票房冠军。

要知道，去年同期上映的《羞羞的铁拳》，轻松击败各路竞争对手，一举拿下22亿票房。“姑妈”的票房成绩怎么也不会低于前者吧！？

而事实却是，《李茶的姑妈》不仅票房砸了（目前尚未过6亿，很有可能卡“6“），更糟糕的是，口碑出现了崩盘（豆瓣5.1分，仅好于8%的喜剧片），将其称为开心麻花大电影中最差的一部，毫不为过。

通过开心麻花大电影的作品时间表来看，其喜剧电影的口碑呈现一路下滑的趋势，但票房却一部比一部高。

之前，还可以用“不好看但好笑啊，最重要是挣大钱了”的结论，来掩盖一下。但量变终将引起质变，《李茶的姑妈》便“不幸”中招。





这5部电影，除了自立门户的《西红柿首富》外，其它均改编自开心麻花的话剧。由于这些话剧经过成百上千场次的锤炼，凭借不错的口碑，已经有了很强的观众基础。

电影版一经推出，同样受到市场的追捧。虽然影片也有这样那样的争议，包括舞台感过强，对女性不尊重等，但瑕不掩瑜，肯定的声音和亮眼的票房数据占据了主流。

然而，《李茶的姑妈》却是把话剧搬上大银幕所带有的天生缺陷，全部暴露出来。

最明显的就是饰演“李茶姑妈”的黄才伦，不是说他不努力，而是他的男扮女装，除了嗓音尖了，穿上了裙装、高跟鞋，根本就感觉不出他在扮演一名女性角色。

最基本的男扮女形象都不过关，要是在舞台剧，可能没有那么讲究，但在要求更高的大银幕，观众很难买账。

此外，喜剧表演是很讲究天赋的，在这一点上，黄才伦和沈腾，甚至跟艾伦相比，差的不是一星半点。





还有很重要的一点，就是影片不好笑。

开心麻花大电影之所以受欢迎，就是一改之前内地喜剧片惯有的“屎尿屁”、“硬胳肢你笑”的套路。而是通过剧情的推进，产生戏剧冲突来制造“笑果“”，而且笑点非常密集，一个接着一个。

《李茶的姑妈》一是制造戏剧冲突带来笑料的功底大大降低，二是居然又重新拾起了“屎尿屁”的套路。

尤其是影片前半段，仿佛就是把网络段子当成小品，分成几段播放给你看。然后，再通过秀智商下限的肢体表演，逗你尬笑。

最让我受不了的，是影片传递的价值观。

女性拜金，男性吃软饭、屌丝白日梦一直是开心麻花大电影经常出现的电影元素，也一直存在争议。这次则更加直接，赤裸裸展现拜金主义。

欺骗、下药、骚扰……为追求金钱，各路角色可以毫无底线地耍各种手段。

对女性的不尊重更是达到令人发指的地步，仿佛只要“生米煮成熟饭”，即便男性“霸王硬上弓”也能让女性性情大变、言听计从，乖乖把钱送到自己手中。

都2018年了，居然还在传递这种价值观。

你说可怕不可怕？