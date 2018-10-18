《我的间谍前男友》：难见异彩的闺蜜行

文/梦里诗书

特工噱头的展开，《我的间谍前男友》虽然用两位普通大龄女的欧洲历险营造了些许捧腹的笑点，但完全不重逻辑的荒诞剧情，毫无意义的废话对白，以及乏善可陈的好莱坞套路，都使电影在绝大多数的时间里给人带来的仅是一股无聊至极的冗长。

《我的间谍前男友》的剧情简而言之就是一场美国大龄女的欧洲意淫，两位从来没有接受过任何训练，也没有武器的大龄女，阴差阳错却要力战反派来拯救世界，而她们所能依靠的就仅是运气与贱兮兮的嘴炮，强大的主角光环加持使电影彻底破除了常识的桎梏，至于逻辑显然对于这部“天马行空”的电影来说，也是根本不需要的累赘。

在摒弃剧情逻辑及常识后，《我的间谍前男友》这部将男人的谍战片转化为女主的公路喜剧，其实并没有多少惊艳之处，重口的笑料虽然不乏笑点，但很时候给人的也是尴尬至极的冷笑，于此同时在这样一部带有自嗨性质的欧洲风景之旅中，所有的反转设置自然经不起任何推敲，恐怖组织的存在以及所谓的阴谋，面对主角光环的光芒更是羸弱又低能。

作为一部仍旧有着女权内核的电影，《我的间谍前男友》在形式其与《末路狂花》有着那么些许的类似，同样是女性视角的主导，同样也是一段历险旅程，同样也是闺蜜之情，但电影却并没能锻造出一如前者真挚的内核，这在于电影几乎完全忽视了情感的营造，例如面对前男友的过世，主人公在情感上的表现几乎是一片空白，而那为了搞笑而搞笑的段子拼凑，用力过猛的一眼看假更是使电影的人物情感荡然无存。

作为一部有着反类型电影构思，也有着绚丽风景的闺蜜公路片，《我的间谍前男友》却败在了过犹不及上，那胡编乱造的无厘头堆砌，并没有能成为电影真正的异彩之处。

个人评分：4.5