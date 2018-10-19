从影到真身，张国师又回来了

两年前直指好莱坞的奇幻大片《长城》可谓是败得一塌糊涂，让所有人不由得怀疑，“张国师”真的不行了吗？

随着《影》的重新归来，我们惊喜道：

国师又回来了！

从奇幻巨制的《长城》到古装动作的《影》，其实是老谋子回归自己所擅长的领域。

《影》的画风意境充满十足的中国风，以黑白为主色调宛如水墨画一般充满意境。而雨贯穿全片，不仅塑造出一种朦胧之美，更表现了权谋斗争中“山雨欲来风满楼”的危机感。

如果当年的《英雄》以大面基运用五种颜色来烘托出武侠的梦幻，那么今年的《影》则通过黑白双色表现了政治惊悚的吃人之处。

太极版海报

以“太极生两仪”为文化基底的《影》，通过一黑一白两种不同的颜色传递出了影子与真身之间的联系：“没有真身，哪来的影子。”

白，是示人的一面。黑，是隐藏的一面。这种包含深意的意境既是片中“都督子虞”和“影子境州”身份地位的精准定位，也表现了人性中的光明面和阴暗面。

真身躲在阴暗之处策划一切，影子则在外面经受权谋争夺，这种环境的变化也使得人物在内心上发生了变化。

“都督子虞”不再是那个曾经忠心耿耿的权臣，他意图推翻王室取而代之。“影子境州”不再甘于做他人之附庸，利用机会从一个无人知晓的小人物一举成为一朝霸主。无论是“子虞”还是“境州”，当他们的内心开始被权力与欲望所吞噬的时候，他们选择了放弃忠义、放弃恩情，迷失了真正的自己。

《影》之所以能够被称作张艺谋的“回归之作”，不仅仅是它充满中国水墨画的古典美学，更重要的是它透过权谋争夺来诠释小人物对于自我存在的寻找。

恰如当年的《英雄》，所有刺客都在探寻一个拯救苍生免于战火洗礼的方法。表面上看似刺杀了秦王便可天下太平，其实是只有大一统才能停下封侯割据的局面。

在《影》里，身为影子的“境州”一直在探寻自我的价值。是永远做他人之替身、活在阴暗面里，还是找回自我、为自己正名，成为了本片的主题。

其实通过《影》，张艺谋也在寻找自我。

《长城》的失利让他明白，被商业市场环境所左右后的自己，放弃的是最真实的自己和最为熟悉的讲故事之道。所以当张艺谋明白“征战好莱坞”不过是一场虚无的幻梦时，他选择重新回到自己最擅长的领域来拍电影。

就像《影》中“境州”，当他发现归乡不过是一场可望而不可即的梦时，他选择继续用自己最擅长的表演来统治所有人。

什么是真正的自我？就是寻找到最合适自己的方式。

本文授权首发于影游咖